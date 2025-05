Corpo de Bombeiros socorre condutora de veículo que colidiu com bomba de combustível

O ensino na Rede Estadual de Mato Grosso deu um salto histórico ao longo dos últimos seis anos, passando da 22ª posição para a 8ª melhor do país no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb).

O resultado é fruto de uma série de melhorias nas políticas educacionais, que visam oferecer uma educação de qualidade na rede pública, investindo em infraestrutura, tecnologia de ponta, materiais didáticos e valorização dos profissionais.

“Temos trabalhado incansavelmente para transformar a educação pública de Mato Grosso em um verdadeiro instrumento de mudança social, e, graças ao empenho conjunto de gestores, professores, estudantes e famílias, já colhemos resultados positivos, demonstrando que estamos no caminho certo para uma educação pública de qualidade, que transforma vidas, impulsiona o desenvolvimento regional e prepara nossas crianças e jovens para os desafios do futuro”, afirmou o secretário de Estado de Educação, Alan Porto.

Nos últimos seis anos, o Governo de Mato Grosso investiu para melhorar as condições das escolas, entregando prédios modernos, com salas de aula climatizadas e equipadas com smart tvs e chromebooks, gerando uma transformação tecnológica na Rede Estadual.

Até o momento, foram distribuídos mais de 142,7 mil chromebooks e 8,5 mil smart tvs, além de 27,2 mil notebooks para auxiliar os professores no planejamento e execução das aulas.

Foto: Christiano Antonucci/Secom-MT

A transformação tecnológica também envolve as aulas de robótica educacional, que foram inseridas no currículo de mais de 100 escolas estaduais a partir de 2023, dentre elas escolas do campo. O objetivo é fortalecer as habilidades organizacionais, sociais, comportamentais, cognitivas e de comunicação dos estudantes, além de tornar a escola mais interessante e conectada com a realidade do mundo atual.

Esse investimento tem rendido resultados positivos para a educação de Mato Grosso. No mês de abril, 10 estudantes das Escolas Estaduais Tiradentes e José Aparecido Ribeiro, ambas em Nova Mutum, participaram de um campeonato mundial de robótica nos Estados Unidos. O grupo passou por competições estaduais, regionais e nacionais, até ser selecionado para representar o Brasil. Nos EUA, os alunos disputaram 10 partidas classificatórias, vencendo 4 delas, e terminaram em 54º lugar, entre 75 equipes.

Equipe Mutum X representou Mato Grosso e o Brasil em competição internacional | Foto: Mayke Toscano/Secom

Infraestrutura escolar

Ao longo dos últimos seis anos, o Governo de Mato Grosso entregou 33 novas escolas para atender a comunidade escolar e ainda constrói outras 49. Também estão em construção 30 Colégios Estaduais Integrados, que serão um novo modelo de escola pública, com laboratórios, bibliotecas, salas amplas, climatizadas e equipadas com chromebooks e smart tvs.

Cinco dessas unidades-modelo já foram entregues, como as duas do Complexo Educacional do bairro Pedra 90, em Cuiabá, que abriga as Escolas Estaduais Malik Didier e Mário de Castro, inauguradas pelo governador Mauro Mendes neste mês de maio. Juntas, as unidades atendem 3,3 mil alunos da região.

Colégio Estadual Integrado 4 Malik Didier foi inaugurado no Pedra 90 neste mês de maio | Foto: Michel Alvim/Secom

Outras escolas também passaram por melhorias, sendo que 70 já foram reformadas, como a Escola Estadual Ledy Anita Brescancin, em Campo Verde, e 98 ainda estão em obras, como a Escola Estadual Raimundo Pinheiro, em Cuiabá.

Muito além de nova pintura, as reformas envolvem a modernização das unidades, readequando as instalações para oferecer espaços dignos e de qualidade para os estudantes.

A Secretaria de Estado de Educação (Seduc) também está implantando novas quadras poliesportivas para a prática de aulas de educação física e projetos sociais. Até o momento já foram 36 novas quadras entregues e outras 19 foram reformadas. Ainda, 70 unidades estão passando por obras.

Escola Estadual Leovegildo de Melo ganhou quadra poliesportiva para práticas de atividade física | Foto: Michel Alvim/Secom

Ensino militar

O Programa Estadual de Escolas Cívico-Militares, instituído pelo Governo do Estado em 2024, visa melhorar a qualidade da educação por meio de um modelo de gestão que integra a educação cívico-militar aos aspectos pedagógicos. No ano passado, o Estado contava com 31 escolas cívico-militares. Já para 2025, a previsão é de que 100 unidades estejam em funcionamento.

O Governo também ampliou de 8 para 29 o número de escolas militares, e o bom desempenho dos estudantes dessas unidades em avaliações como o Ideb tem demonstrado que o modelo contribui para a entrega de uma educação de qualidade.

Escola Estadual Militar Tiradentes em Primavera do Leste | Foto: Mayke Toscano/Secom

Valorização

Outro marco na educação nos últimos seis anos foram as políticas de valorização dos estudantes e professores. Como forma de incentivo aos estudos, o Governo de Mato Grosso lançou o programa MT no Mundo, que leva os 100 melhores alunos e 15 professores para um intercâmbio cultural na Inglaterra, com todas as despesas pagas pelo Estado. Atualmente, o programa está na terceira edição.

Já os professores passaram a contar com 14º e 15º salários, desde 2023, como forma de incentivo para que os profissionais tenham a capacitação continuada e melhorem o desempenho nas atividades educacionais.

