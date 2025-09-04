MATO GROSSO
Corpo de Bombeiros socorre homem vítima de tombamento de carreta
O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) socorreu, nesta quarta-feira (3.9), um homem de 65 anos, vítima de um acidente de trânsito envolvendo o tombamento de uma carreta na BR-070, no distrito de Paredão Grande, localizado no município de General Carneiro (a 454 km de Cuiabá).
A 6ª Companhia Independente Bombeiro Militar (6ª CIBM) encontrou a vítima, condutor da carreta que transportava ovos, com dores na região pélvica, possível fratura no quadril e dor no joelho esquerdo, além de escoriações pelo corpo. O homem já havia sido retirado do veículo por terceiros.
A vítima foi imobilizada pelos bombeiros e encaminhada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA).
A Polícia Rodoviária Federal também esteve presente no local.
Não há informações sobre a causa do acidente.
Fonte: Governo MT – MT
Escola de Governo abre inscrições para curso de postura do atendimento público
A Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag-MT), por meio da Escola de Governo, está com inscrições abertas para mais um curso presencial. Trata-se da formação “A nova postura do atendimento ao público”, com a facilitadora Sirlei Theis. São ofertadas apenas 20 vagas e os interessados podem se inscrever até o dia 12 de setembro, clicando aqui.
A capacitação é exclusiva para servidores de órgãos e entidades do Poder Executivo Estadual. Com 08 horas-aula, o curso ocorrerá na sede da Escola de Governo, nos dias 17 e 18 de setembro, das 8h às 12h.
O objetivo do curso é fortalecer a atuação dos servidores estaduais no atendimento ao cidadão, por meio do desenvolvimento de uma comunicação clara, empática, representativa e alinhada à missão institucional.
Esta é a quarta turma da capacitação conduzida por Sirlei Theis, especialista em comunicação, oratória e atendimento ao público, e também responsável pelo curso ‘Imersão Oratória de Impacto’
Os participantes que cumprirem 75% da carga horária e as atividades propostas receberão certificado. Vale lembrar também que a confirmação de inscrição será enviada por e-mail e/ou WhatsApp próximo a data da capacitação. Para isso, é imprescindível que os interessados mantenham seu e-mail e telefone atualizados no sistema de inscrição.
Fonte: Governo MT – MT
Jogos Abertos Mato-grossenses reúnem atletas das regiões Médio Norte e Noroeste em Juara
A segunda etapa regional dos Jogos Abertos Mato-grossenses reunirá atletas adultos das regiões do Médio Norte e Noroeste do Estado, de sexta-feira (5.7) a domingo (7.7), em Juara (a 692 km de Cuiabá).
Realizada pela Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel), a competição conta com times masculinos e femininos em disputas nas modalidades coletivas de basquetebol, futsal, handebol e voleibol.
Cerca de 350 pessoas, entre atletas, técnicos e dirigentes, compõem as delegações participantes do evento. Serão 31 seleções representando os municípios de Aripuanã, Brasnorte, Campo Novo do Parecis, Colniza, Juara, Juína e Tangará da Serra.
As equipes competem pelos títulos de campeões regionais em suas modalidades e gêneros, bem como as vagas para as etapas estaduais, que serão realizadas em novembro. Até lá, haverá outras três etapas regionais no mês de outubro, envolvendo, ao final, todas as regiões do Estado.
Para a realização dos Jogos Abertos Mato-grossenses, a Secel conta com a parceria dos municípios-sedes.
Abertura oficial e competições
A abertura oficial da etapa regional Médio Norte e Noroeste dos Jogos Abertos Mato-grossenses será realizada no sábado (6), às 19h, no Ginásio de Esportes Ângelo Sinval Riva, em Juara.
As competições ocorrerão desta sexta (5) a domingo (7), em diferentes espaços esportivos do município, de acordo com a modalidade.
O basquetebol será disputado nas quadras do Centro Esportivo Júlio Cesar Sirena e da Escola Técnica e Tecnológica de Juara; e os jogos de futsal ocorrerão nos Ginásios Ângelo Sinval Riva e Mauricio Venâncio da Silva.
As partidas de handebol também serão realizadas no Ginásio Ângelo Sinval Riva; enquanto o voleibol terá disputas no Ginásio Fernando Sebastião Scheffer e no Centro Esportivo Júlio Cesar Sirena.
Fonte: Governo MT – MT
Economia & Finanças
