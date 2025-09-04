Corpo de Bombeiros socorre homem vítima de tombamento de carreta

O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) socorreu, nesta quarta-feira (3.9), um homem de 65 anos, vítima de um acidente de trânsito envolvendo o tombamento de uma carreta na BR-070, no distrito de Paredão Grande, localizado no município de General Carneiro (a 454 km de Cuiabá).

A 6ª Companhia Independente Bombeiro Militar (6ª CIBM) encontrou a vítima, condutor da carreta que transportava ovos, com dores na região pélvica, possível fratura no quadril e dor no joelho esquerdo, além de escoriações pelo corpo. O homem já havia sido retirado do veículo por terceiros.

A vítima foi imobilizada pelos bombeiros e encaminhada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

A Polícia Rodoviária Federal também esteve presente no local.

Não há informações sobre a causa do acidente.

Fonte: Governo MT – MT