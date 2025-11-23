MATO GROSSO
Corpo de Bombeiros socorre motociclista que ficou ferido após acidente
O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) foi acionado, na noite deste sábado (22.11), para atender a uma ocorrência de acidente de trânsito envolvendo um carro e uma motocicleta na avenida central de Confresa (a 1.057 km de Cuiabá).
A equipe do 2º Núcleo Bombeiro Militar (2º NBM) recebeu o chamado por volta das 20h30 e, prontamente, se deslocou ao local indicado. Ao chegar, os militares constataram que a vítima era um homem de 30 anos, condutor da motocicleta, que havia ficado ferido depois de colidir com um carro de passeio.
A equipe encontrou o motociclista em pé, consciente, orientado e conversando. Ele apresentava escoriações no joelho e no pé direito, além de apresentar queixas de dor nos membros afetados.
Os bombeiros realizaram a avaliação primária, imobilização dos membros lesionados e aplicação de curativos para estancar a hemorragia. Após o atendimento pré-hospitalar, a vítima foi transportada pela equipe até o Hospital Municipal de Confresa para avaliação médica completa.
O motorista do carro não sofreu nenhum tipo de ferimento.
Fonte: Governo MT – MT
MATO GROSSO
Polícia Militar conduz quatro suspeitos por tráfico de drogas em Várzea Grande
A Polícia Militar de Mato Grosso conduziu quatro pessoas por tráfico ilícito de drogas em Várzea Grande, em ações realizadas entre sábado (22.11) e domingo (23.11). As prisões foram registradas pelas equipes de patrulhamento tático, resultando na apreensão de grande quantidade de entorpecentes, balanças de precisão, dinheiro, celulares e outros materiais utilizados no crime.
Durante diligências no bairro Jardim Itororó, policiais militares da Força Tática do 2º Comando Regional localizaram uma mochila com grande quantidade de drogas, após uma suspeita de 33 anos arremessá-la no terreno ao lado de sua residência.
No local, foram encontrados dois tabletes de substância análoga à maconha, 430 trouxinhas de cocaína, outras quatro porções de maconha, duas balanças de precisão, um caderno de anotações e cinco rolos de plástico filme. O enteado da suspeita confirmou que ela fugiu do local após abandonar o material.
Já no bairro Nova Várzea Grande, outra equipe policial da Força Tática abordou um jovem de 23 anos. Com ele, foi encontrada uma grande porção de maconha. Outras 31 porções de maconha, escondidas em um par de sapatos e um tênis, além de materiais para embalar a droga, foram encontradas na residência dele.
Na terceira ocorrência, a equipe da Companhia de Rondas e Ações Ostensivas (Raio) do 2º Comando Regional apreendeu um adolescente de 16 anos, após abordá-lo enquanto conduzia uma motocicleta em alta velocidade no bairro Jequitibá.
O adolescente carregava duas porções de maconha e indicou o local onde adquiriu a droga, onde os policiais encontraram uma pochete com 38 porções de cocaína, 16 porções de maconha, dois celulares, dinheiro e embalagens. A motocicleta também foi apreendida.
Uma equipe do Grupo de Apoio (GAP) da 25ª CIPM de Várzea Grande prendeu dois homens, de 23 e 37 anos, após flagrar um deles tentando entregar drogas a um caminhoneiro às margens da Rodovia dos Imigrantes.
Com ele, foram encontradas 54 porções de maconha, três pedras de cocaína, duas balanças de precisão e plástico filme em residência indicada por eles.
Todos os suspeitos foram conduzidos para a Central de Flagrantes para as demais providências cabíveis.
Disque-denúncia
A sociedade pode contribuir com as ações da Polícia Militar de qualquer cidade do Estado, sem precisar se identificar, por meio do 190 ou 0800.065.3939.
Fonte: Governo MT – MT
MATO GROSSO
Polícia Militar reúne 2.190 participantes na 25ª Corrida Homens do Mato
Com o tema “Valorização Profissional e Saúde Mental”, a Polícia Militar de Mato Grosso reuniu, na manhã deste domingo (23.11), 2.190 participantes na 25ª Corrida Homens do Mato. Com trajetos de cinco e dez quilômetros, a largada e chegada foram na sede do Quartel do Comando Geral, em Cuiabá.
O comandante-geral da Polícia Militar de Mato Grosso, coronel Claudio Fernando Carneiro Tinoco, explica que a edição deste ano reforça o compromisso da corporação com o cuidado integral dos militares, destacando a importância da atividade física na prevenção e tratamento de transtornos mentais.
Além disso, o coronel Fernando também ressaltou sobre a participação da população na 25ª Corrida Homens do Mato, que celebra os 190 anos da Polícia Militar em 2025.
“Essa é uma das corridas promovidas pela Polícia Militar mais esperadas do calendário esportivo da nossa Baixada Cuiabana e do Estado, pois reúne corredores dos mais diversos municípios mato-grossenses. Para nós, é uma honra poder abordar sobre saúde mental e aproximar a sociedade da nossa instituição”, disse o coronel Fernando.
O secretário de Estado de Segurança Pública, coronel César Roveri, parabenizou a Polícia Militar por mais um grandioso evento, que reúne também servidores das Forças de Segurança do Estado em um momento de lazer e responsabilidade.
“É mais uma corrida que entra para a história da Polícia Militar. Além de promover e investir na segurança pública, o governador Mauro Mendes sempre valorizou qualquer atividade que promovesse saúde mental aos servidores públicos, pois isso também é administrar com responsabilidade”, reforçou Roveri.
Estreando pela primeira vez na corrida da Polícia Militar, o instrutor de educação física, Roberto Afonso de Machado, relatou que o percurso foi desafiador, com subidas que fazem você superar os próprios limites.
“Participei da 25ª Corrida Homens do Mato por incentivo da minha esposa, que já correu em outras edições. A organização está de parabéns, com pontos de hidratação e acompanhamento das forças de segurança durante o trajeto”, comentou.
A publicitária e social mídia, Rosane Assunção, também enalteceu a edição da corrida deste ano. “É um evento que não apenas nos desafia fisicamente, mas também fortalece o compromisso com causas importantes. Estar aqui, correndo, é a prova de que o movimento e o bem-estar andam juntos. Foi incrível!”, disse.
Neste sábado (22.11), a Polícia Militar promoveu a quarta edição da Corrida Kids, que reuniu cerca de 300 crianças, em um trajeto repleto de desafios e diversão, no Quartel do Comando-Geral da PM. Todos os participantes que completaram a prova receberam medalhas de participação, e os vencedores foram premiados com troféus.
“É um evento para toda família. As crianças se divertiram durante o trajeto, brincaram, conheceram um pouco das unidades especializadas da Polícia Militar por meio dos estandes. Foi uma tarde muito descontraída. Segurança pública também se constrói com a participação da população, que confia no trabalho da Polícia Militar”, finalizou coronel Fernando.
Fonte: Governo MT – MT
