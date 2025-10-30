Connect with us

MATO GROSSO

Corpo de Bombeiros socorre vítima após capotamento em Sinop

Publicado em

30/10/2025

O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) atendeu, na tarde desta quarta-feira (29.10), uma vítima de acidente de trânsito envolvendo um capotamento na estrada Atlântica, em Sinop (a 481 km de Cuiabá). Segundo informações colhidas no local, a motorista perdeu o controle do veículo, que capotou e caiu em uma valeta.

No local, a equipe do 4º Batalhão Bombeiro Militar (4º BBM) verificou que a vítima ainda estava dentro veículo. A vítima relatou apresentar dores na região da clavícula e em um dos joelhos.

Antes do início do atendimento, foi necessário estabilizar o veículo com calços e o auxílio do gancho frontal da viatura, garantindo a segurança da operação. Em seguida, os bombeiros realizaram a imobilização e retirada cuidadosa da vítima do interior do veículo.

Após realizar os procedimentos de atendimento pré-hospitalar e a estabilização da vítima no local, a equipe encaminhou a motorista ao Hospital Regional Sinop para avaliação e cuidados médicos complementares.

*Sob supervisão de SD Karine Miranda

Fonte: Governo MT – MT

