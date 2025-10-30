MATO GROSSO
Corpo de Bombeiros socorre vítima após capotamento em Sinop
O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) atendeu, na tarde desta quarta-feira (29.10), uma vítima de acidente de trânsito envolvendo um capotamento na estrada Atlântica, em Sinop (a 481 km de Cuiabá). Segundo informações colhidas no local, a motorista perdeu o controle do veículo, que capotou e caiu em uma valeta.
No local, a equipe do 4º Batalhão Bombeiro Militar (4º BBM) verificou que a vítima ainda estava dentro veículo. A vítima relatou apresentar dores na região da clavícula e em um dos joelhos.
Antes do início do atendimento, foi necessário estabilizar o veículo com calços e o auxílio do gancho frontal da viatura, garantindo a segurança da operação. Em seguida, os bombeiros realizaram a imobilização e retirada cuidadosa da vítima do interior do veículo.
Após realizar os procedimentos de atendimento pré-hospitalar e a estabilização da vítima no local, a equipe encaminhou a motorista ao Hospital Regional Sinop para avaliação e cuidados médicos complementares.
*Sob supervisão de SD Karine Miranda
Fonte: Governo MT – MT
MATO GROSSO
Polícia Civil prende homem condenado por tráfico de drogas e divulgação de material pornográfico
A Polícia Civil de Mato Grosso cumpriu, nesta quinta-feira (30.10), um mandado de prisão contra um homem de 31 anos, condenado por tráfico de drogas e divulgação de material pornográfico sem consentimento da vítima.
A prisão foi realizada por uma equipe da Delegacia Especializada em Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Rondonópolis, em apoio à Gerência Estadual de Polinter e Capturas (Gepol), no bairro Parque Industrial Fabrício Vetorasso Mendes, em Rondonópolis.
O condenado retornou à prisão após mandado expedido pela Quarta Vara Criminal de Rondonópolis, em caráter de regressão cautelar. Ele ainda tem oito anos, dois meses e vinte e dois dias de pena a cumprir em regime fechado.
Após a prisão, o homem foi encaminhado à delegacia e apresentado à autoridade policial, onde foram realizados todos os procedimentos legais cabíveis.
A ação faz parte da Operação Tolerância Zero, iniciativa do Governo de Mato Grosso, que engloba diversas ações de combate às atividades ilícitas, com foco no enfrentamento rigoroso às facções criminosas.
Fonte: Governo MT – MT
MATO GROSSO
Polícia Civil prende homem que abusou sexualmente de enteada por mais de 8 anos
A Polícia Civil de Mato Grosso cumpriu, nesta quinta-feira (30.10), um mandado de prisão preventiva de um homem que abusou sexualmente de sua enteada durante mais de oito anos, no município de Santa Carmem. A prisão foi realizada pelos policiais da Delegacia Especializada de Defesa da Mulher, Criança, Adolescente e Idoso de Sinop.
O suspeito, de 30 anos, abusou da menor do 5 até os seus 13 anos de idade. Ele teve o mandado de prisão preventiva decretado, pela 2ª Vara Criminal de Sinop, pelo crime de estupro de vulnerável.
As investigações iniciaram em setembro de 2024 após a vítima revelar sobre os abusos durante uma dinâmica escolar. Ela foi encaminhada, em seguida, para atendimento psicológico na escola. Com os fatos denunciados à Polícia, a menor passou por escuta especializada, relatando que os fatos iniciaram quando ela tinha apenas cinco anos, quando ela não percebia que os atos se tratavam de abusos sexuais.
Os abusos ocorreram de forma reiterada durante anos, passando por toques íntimos na vítima até o envio de vídeos pornográficos para a menor. Com base nos elementos apurados, a delegada da DEDMCI de Sinop, Renata Evangelista, representou pela prisão preventiva do suspeito, que foi deferida pela Justiça.
A ordem judicial foi cumprida nesta quinta-feira (30), na zona rural do município de Santa Carmem, onde o suspeito estava trabalhando na construção de um poço. Ele foi conduzido à Delegacia da Mulher, Criança e Idoso de Sinop para as providências cabíveis e, posteriormente, colocado à disposição da Justiça.
Fonte: Governo MT – MT
