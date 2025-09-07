Corpo de Bombeiros socorre vítima de acidente de trânsito envolvendo carreta e carro de passeio

O uso de elevadores em prédios residenciais e comerciais é uma prática comum, mas requer cuidados específicos para garantir a segurança de todos os usuários. O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) destaca a importância de seguir as orientações de segurança para prevenir acidentes e incidentes.

De janeiro a agosto de 2025, o CBMMT registrou 32 ocorrências de pessoas presas em elevadores, um número que já se aproxima dos 51 atendimentos contabilizados durante todo o ano de 2024. Esses dados reforçam a necessidade de conscientização sobre o uso seguro desses equipamentos.

“O elevador é um equipamento que facilita muito no dia a dia, mas, assim como qualquer outro equipamento de transporte, requer cuidado e atenção na utilização. Com o uso correto, é possível evitar acidentes”, explicou o diretor adjunto operacional do CBMMT, major bombeiro militar Felipe Mançano Saboia.

Entre as principais orientações, o CBMMT recomenda que os usuários sempre verifiquem se o elevador está completamente parado no andar antes de entrar ou sair. Também é fundamental evitar sobrecargas, respeitando a capacidade máxima indicada no painel do elevador.

Além, é essencial ter atenção redobrada com as crianças ao usar elevadores. Não permita que elas utilizem o equipamento desacompanhadas. Explique que não devem colocar as mãos nas portas nem brincar na cabine ou com os botões.

O que fazer caso fique preso no elevador?

Em situações em que o elevador apresente falhas, como parada inesperada, é essencial manter a calma. Isso não apenas garante sua segurança, mas também a das outras pessoas presentes. Nunca tente forçar a porta ou abrir o elevador por conta própria, pois isso pode resultar em acidentes graves. A saída deve ser realizada apenas por profissionais capacitados.

Se você se encontrar preso, utilize o interfone ou o intercomunicador da cabine para solicitar ajuda à portaria e pedir que um técnico da empresa de manutenção seja chamado. Na ausência desse dispositivo, pressione o botão de alarme para emitir um sinal sonoro.

Caso tenha dificuldades em contatar a portaria, você pode encontrar uma placa com os números da empresa de manutenção fixada no interior da cabine.

Se houver sinal de celular, ligue diretamente para os bombeiros pelo número 193. Outra opção é enviar uma mensagem para alguém de confiança que possa acionar a ajuda em seu nome.

O que fazer se ver alguém preso no elevador?

Se você se deparar com alguém preso no elevador, a primeira atitude é tranquilizar a pessoa que está presa. Isso ajudará a reduzir a ansiedade e a manter a situação sob controle.

Em seguida, é fundamental acionar o serviço de emergência. Para isso, você pode apertar o botão de alarme ou usar o interfone para se comunicar com a portaria ou a central de atendimento do prédio ou ligar para o Corpo de Bombeiros.

Ao entrar em contato com os serviços de emergência, informe todos os detalhes relevantes, como quantas pessoas estão presas, a condição de cada uma e a localização do elevador. Essas informações são essenciais para que a ajuda chegue de forma eficaz.

Por fim, aguarde a chegada da ajuda especializada, lembrando que apenas técnicos treinados ou o Corpo de Bombeiros devem realizar o resgate.

Manutenção

Algumas medidas simples podem ser adotadas para garantir a segurança no uso de elevadores. É fundamental que os síndicos assegurem a realização regular da manutenção dos elevadores e, durante o período de manutenção, as chaves de energia elétrica devem ser desligadas pelos técnicos habilitados, e o local em manutenção deve ser sinalizado para alertar moradores e funcionários.

Deve ainda ser assegurado que todos os moradores estejam informados sobre as orientações de segurança. A manutenção dos elevadores deve ser realizada por empresas devidamente credenciadas pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso (Crea-MT).

