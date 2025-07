Corpo de Bombeiros socorre vítimas de acidente de trânsito na MT-249

O Corpo de Bombeiros de Mato Grosso (CBMMT) socorreu, nesta terça-feira (8.7), três vítimas de um acidente de trânsito na MT-249, em Nova Mutum (a 240 km de Cuiabá).

A equipe do 3º Núcleo Bombeiro Militar (3º NBM) foi acionada via rádio pela equipe técnica do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que solicitou apoio para atendimento a uma ocorrência de acidente de trânsito seguido de capotamento.

Ao chegar ao local da ocorrência, os bombeiros constataram que as três vítimas já se encontravam fora do veículo e aguardavam atendimento. Rapidamente, a equipe auxiliou no atendimento pré-hospitalar.

Após o atendimento, os bombeiros transportaram uma das vítimas até uma unidade hospitalar. As demais vítimas foram transportadas pela equipe do Samu.

Não há informações sobre as causas do acidente.

Fonte: Governo MT – MT