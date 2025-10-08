Corpo de Bombeiros socorre vítimas de acidente entre carro e caminhonete na MT-485

O governador Mauro Mendes assinou, nesta terça-feira (08.10), a autorização para início das obras do novo Trevão de Rondonópolis, no entroncamento das BRs-163 e 364. A intervenção resolve um dos maiores gargalos logísticos de Mato Grosso, esperado há quase 50 anos pelos moradores da região.

“Acabamos de assinar a autorização para a Nova Rota do Oeste contratar essa obra tão aguardada. Serão quatro viadutos, rotatória e alças de acesso que vão acabar definitivamente com aquele problema crônico na entrada da cidade. Uma entrega importante para quem vive aqui e para o setor produtivo”, afirmou Mauro.

De acordo com o governador, a engenharia do projeto vai garantir fluidez para o tráfego e segurança para a mobilidade urbana local.

O prefeito de Rondonópolis, Cláudio Ferreira, ressaltou que a solução elimina os atuais conflitos entre o tráfego pesado das rodovias federais e o trânsito urbano de Rondonópolis, com impactos positivos para motoristas, empresas e moradores.

“Essa obra é esperada desde 1976. Vai conectar bairros, melhorar o trânsito urbano e facilitar o escoamento da produção. Um avanço gigante. Só temos a agradecer ao governador e à equipe dele por essa sensibilidade com Rondonópolis”, registrou.

A obra faz parte do grande pacote de infraestrutura da BR-163. Desde que o Governo do Estado assumiu a concessão da rodovia (que é federal), já foram entregues 100 quilômetros de pistas duplicadas e mais 130 serão concluídos até o final deste ano.

O contrato de concessão prevê conclusão total das obras até 2031, mas a meta da é entregar tudo na metade do tempo.

Também estiveram presentes na assinatura o vice-governador Otaviano Pivetta; o presidente do Conselho Administrativo da Nova Rota do Oeste, Cidinho Santos; o CEO da Nova Rota, Luciano Uchoa; os deputados estaduais Thiago Silva, Sebastião Rezende e Nininho; o secretário-chefe da Casa Civil, Fábio Garcia; além de vereadores de Rondonópolis, secretários municipais e demais lideranças da região.

Fonte: Governo MT – MT