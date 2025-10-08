MATO GROSSO
Corpo de Bombeiros socorre vítimas de acidente entre carro e caminhonete na MT-485
O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) socorreu, na terça-feira (7.10), vítimas de um acidente de trânsito envolvendo um veículo de passeio e uma caminhonete na MT-485, entre Lucas do Rio Verde e Sorriso. A colisão entre os veículos provocou o capotamento e deixou uma pessoa ferida e outra presa às ferragens, já em óbito.
Equipes da 13ª Companhia Independente Bombeiro Militar (13ª CIBM) foram acionadas para prestar socorro. Ao chegarem ao local, constataram que o condutor do carro de passeio estava em óbito, preso às ferragens. O passageiro, por sua vez, apresentava fraturas no braço e na perna esquerdos, além de escoriações no rosto e em outras partes do corpo.
A vítima ferida recebeu atendimento pré-hospitalar no local, foi imobilizada e encaminhada ao hospital. Em seguida, outra equipe realizou o desencarceramento do condutor, que já estava sem vida. O corpo foi entregue à Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec).
O motorista da caminhonete não apresentava ferimentos visíveis, mas relatava dores na região do tórax, provavelmente causadas pelo impacto do cinto de segurança. Ele também foi avaliado pelos bombeiros no local.
Fonte: Governo MT – MT
Governador assina autorização para novo Trevão de Rondonópolis
O governador Mauro Mendes assinou, nesta terça-feira (08.10), a autorização para início das obras do novo Trevão de Rondonópolis, no entroncamento das BRs-163 e 364. A intervenção resolve um dos maiores gargalos logísticos de Mato Grosso, esperado há quase 50 anos pelos moradores da região.
“Acabamos de assinar a autorização para a Nova Rota do Oeste contratar essa obra tão aguardada. Serão quatro viadutos, rotatória e alças de acesso que vão acabar definitivamente com aquele problema crônico na entrada da cidade. Uma entrega importante para quem vive aqui e para o setor produtivo”, afirmou Mauro.
De acordo com o governador, a engenharia do projeto vai garantir fluidez para o tráfego e segurança para a mobilidade urbana local.
O prefeito de Rondonópolis, Cláudio Ferreira, ressaltou que a solução elimina os atuais conflitos entre o tráfego pesado das rodovias federais e o trânsito urbano de Rondonópolis, com impactos positivos para motoristas, empresas e moradores.
“Essa obra é esperada desde 1976. Vai conectar bairros, melhorar o trânsito urbano e facilitar o escoamento da produção. Um avanço gigante. Só temos a agradecer ao governador e à equipe dele por essa sensibilidade com Rondonópolis”, registrou.
A obra faz parte do grande pacote de infraestrutura da BR-163. Desde que o Governo do Estado assumiu a concessão da rodovia (que é federal), já foram entregues 100 quilômetros de pistas duplicadas e mais 130 serão concluídos até o final deste ano.
O contrato de concessão prevê conclusão total das obras até 2031, mas a meta da é entregar tudo na metade do tempo.
Também estiveram presentes na assinatura o vice-governador Otaviano Pivetta; o presidente do Conselho Administrativo da Nova Rota do Oeste, Cidinho Santos; o CEO da Nova Rota, Luciano Uchoa; os deputados estaduais Thiago Silva, Sebastião Rezende e Nininho; o secretário-chefe da Casa Civil, Fábio Garcia; além de vereadores de Rondonópolis, secretários municipais e demais lideranças da região.
Fonte: Governo MT – MT
Interessados em ingressar na rede estadual de ensino devem atualizar ou criar cadastro em sistema de matrícula
Estudantes interessados em ingressar na rede pública estadual de ensino no próximo ano letivo, devem realizar o cadastro de usuário ou atualizar no sistema online da Rede Estadual de Ensino a partir de segunda-feira (13) até dia 7 de novembro.
Esse primeiro processo é realizado de forma online,antecedendo o pedido de matrícula, para posteriormente acessar o Matrícula Web para solicitar uma vaga ao estudante em 2026.
No site oficial da Secretaria de Estado de Educação (Seduc-MT) tem o passo a passo de como realizar a matrícula, bem como um vídeo explicativo sobre como fazer o cadastro, AQUI.
Para a solicitação de matrícula, os documentos necessários devem ser enviados online, podendo ser anexados no cadastro do estudante, no menu “Meus Alunos”, sem a necessidade comparecer na escola.
Porém, aos pais ou responsáveis que preferirem comparecer presencialmente na unidade escolar, também será possível. Nesse caso, devem comparecer munidos dos documentos com cópias e originais.
Cronograma
A Fase de Solicitação de Matrícula para estudantes público alvo da educação especial (PAEDE) ocorrerá no período de 23 de outubro de 2025 à 07 de novembro 11 de 2025;
A Fase de Solicitação de Matrícula nas escolas do município de Cuiabá ocorrerá no período de 27 de outubro de 2025 à 07 de novembro de 2025;
A Fase de Solicitação de Matrícula nas escolas dos demais municípios ocorrerá no período de 29 de outubro de 2025 à 07 de novembro de 2025.
Fonte: Governo MT – MT
