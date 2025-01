Corpo de Bombeiros socorre vítimas de acidente na BR-070

O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) prestou socorro, na manhã desta quinta-feira (23.1), a quatro vítimas de um acidente de trânsito na BR-070, em Cáceres. Uma quinta vítima não resistiu aos ferimentos e faleceu no local.

A 2ª Companhia Independente Bombeiro Militar (2ª CIBM) foi acionada por volta das 06h para prestar socorro às vítimas, no trecho da rodovia próximo à região da Sadia, cerca de 70 km da zona urbana do município.

Segundo as informações da ocorrência, o condutor perdeu o controle do veículo, que saiu da pista e colidiu com uma árvore, parando às margens da rodovia. A lateral do veículo, do lado do passageiro, foi a mais afetada pelo impacto.

No local, os bombeiros encontraram um cenário de múltiplas vítimas. Das cinco pessoas que estavam no carro, uma delas sofreu politraumatismo, com tórax instável e trauma cranioencefálico (TCE), tendo a morte confirmada no local por peritos da Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec).

As demais vítimas, que apresentavam apenas escoriações, estavam conscientes. Elas foram atendidas no local e, posteriormente, encaminhadas ao Hospital Regional de Cáceres para tratamento médico adequado.

Além dos bombeiros e da Politec, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) também prestou apoio na ocorrência.

Fonte: Governo MT – MT