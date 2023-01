Corpo do desembargador aposentado Adilson Polegato é velado no Tribunal de Justiça de Mato Grosso

O Poder Judiciário de Mato Grosso realizou na manhã desta segunda-feira (09 de janeiro) o culto ecumênico e velório do desembargador aposentado Adilson Polegato, que faleceu nesse domingo (08). O magistrado estava em tratamento de um câncer desde 2013. O Poder Judiciário de Mato Grosso realizou na manhã desta segunda-feira (09 de janeiro) o culto ecumênico e velório do desembargador aposentado Adilson Polegato, que faleceu nesse domingo (08). O magistrado estava em tratamento de um câncer desde 2013.

A cerimônia ocorrida no hall de entrada do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT) contou com a presença da presidente do TJMT, desembargadora Clarice Claudino da Silva, de desembargadores, autoridades, familiares e amigos, que puderam prestar sua última homenagem e se despedir do magistrado.

A presidente do TJMT decretou luto oficial de três dias, sem prejuízo do expediente.

Biografia – Adilson Polegato era natural de Maracaju (MS), se formou na Universidade Federal de Mato Grosso em 1979, militou como advogado durante seis anos até ser aprovado no concurso para ingresso na magistratura, em 1985.

Desde então, jurisdicionou as comarcas de Colíder, Cáceres, Cuiabá e Rondonópolis. Foi diretor do Fórum de Cuiabá na gestão 2011/2013, foi juiz eleitoral entre 2001 e 2002, ascendeu ao desembargo em 25 de março de 2013 e aposentou-se em 30 de junho de 2015.

O Poder Judiciário de Mato Grosso reforça as condolências à família enlutada.

#Paratodosverem

Esta matéria possui recursos de texto alternativo para promover a inclusão das pessoas com deficiência visual. Primeira imagem: foto horizontal colorida do velório no Hall de entrada do TJMT. Familiares e amigos estão em volta do caixão, enquanto a presidente do TJMT presta sua homenagem ao magistrado.

Coordenadoria de Comunicação da Presidência do TJMT

Fonte: Tribunal de Justiça de MT