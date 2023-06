Corregedor e comitiva realizam visitas institucionais em Primavera do Leste

Aconteceu nesta quarta-feira (29), no Teatro Zulmira Canavarros, o encerramento do encontro Cidades Inovadoras, que teve como objetivo abrir diálogo sobre práticas que podem tornar as cidades mato-grossenses mais inteligentes e sustentáveis. Com um público de mais de 470 pessoas, o evento reuniu gestores municipais, pesquisadores, empresas e estudantes das áreas de tecnologia, inovação e sustentabilidade. Em sua terceira edição, o encontro contou ainda com o lançamento do Prêmio Cidades Inovadoras.

Durante os dois dias de evento, o público presente acompanhou palestras que debateram iniciativas de sustentabilidade e inovação, caminhos para melhorar o processo de conectividade em Mato Grosso, além de ter contato com experiências já exitosas em outras regiões do país. Todo o evento foi organizado pela Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação (Seciteci) em parceria com o Parque Tecnológico Mato Grosso.

Presente no painel ‘Tecnologias e Soluções para a Gestão de Smart City’, o pesquisador Ergon Cugler, da Fundação Getúlio Vargas (FGV), destacou a importância de se debater o processo de inovação para além da tecnologia. O pesquisador ressaltou também a união entre o setor público, o privado e a academia.

“É uma oportunidade muito positiva de intercâmbio, porque temos aqui setor privado, setor público, entidades do terceiro setor e a academia, que é muito importante para apresentar soluções[…]. Inovação significa inovar em processos, pensar por exemplo em como aproximar cada vez mais setores da sociedade para contribuir no debate, logo então pluralizar”, disse o pesquisador.