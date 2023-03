Corregedor-geral da Justiça estadual recebe homenagem de Batalhão de Trânsito

Autoridades que colaboram com o Batalhão de Trânsito Urbano e Rodoviário da Polícia Militar de Mato Grosso receberam a medalha Mérito Guardião Rodoviário. O corregedor-geral da Justiça de Mato Grosso, desembargador Juvenal Pereira da Silva, foi um dos agraciados. Na oportunidade o BPMTran comemorou 13 anos de atividades. Autoridades que colaboram com o Batalhão de Trânsito Urbano e Rodoviário da Polícia Militar de Mato Grosso receberam a medalha Mérito Guardião Rodoviário. O corregedor-geral da Justiça de Mato Grosso, desembargador Juvenal Pereira da Silva, foi um dos agraciados. Na oportunidade o BPMTran comemorou 13 anos de atividades.

O magistrado é o responsável pelo primeiro grau de jurisdição de Mato Grosso onde tramitam as ações relacionadas a acidentes de transito tema desaguam, incluindo as atendidas pelo Serviço de Atendimento Imediato (SAI). “O Judiciário mato-grossense atende a todos e por isso tenta levar a pacificação social por indicação de nossa presidente, Clarice Claudino. O SAI atua de forma a promover acordos entre os envolvidos em acidentes que não tenham vítimas com lesões ou fatais. De qualquer maneira a atuação do Batalhão de Transito é essencial”, disse o corregedor.

“O Batalhão de Trânsito faz um trabalho magnífico em Mato Grosso, contribuindo na redução de índices de acidentes e mortes nas estradas estaduais, garantindo um trânsito mais seguro para nossos cidadãos. Hoje, estamos reconhecendo todos os policiais militares e autoridades civis que contribuem para esta unidade tão importante e queremos dizer muito obrigado por confiarem em nossa instituição”, destacou o comandante-geral da PMMT, coronel Alexandre Corrêa Mendes, que presidiu a solenidade.

“Nossa equipe de profissionais é altamente qualificada e dedicada para garantir que as leis sejam respeitadas, infrações punidas e vidas protegidas. Por isso, nesta data, prestamos homenagem não só ao Batalhão, mas também a todos os cidadãos que, de alguma forma, colaboram para tornar o trânsito mais seguro em nosso Estado”, afirmou o comandante do Batalhão, tenente-coronel Adão César Rodrigues Silva.

Além do corregedor da Justiça do Estado entre as autoridades homenageadas estavam também o secretário-adjunto de Segurança Pública de Mato Grosso, coronel Heverton Mourett de Oliveira; o comandante-geral do Corpo de Bombeiros de Mato Grosso, coronel BM Alessandro Borges; o presidente da Associação de Oficiais (Assof-MT), coronel Marcos Roberto Sovinski; a procuradora de Justiça, Eunice Helena Rodrigues de Barros; o secretário-adjunto de Logística e Concessões da Sinfra-MT, Joelson Matoso; o coordenador Conformidade Legal do Detran-MT, Joel Almeida Sousa; a diretora de Conformidade Legal e Educação Para o Trânsito do Detran-MT, Adriana da Cunha Carnevale; entre outros.

SAI – O Serviço de Atendimento Imediato funciona em quatro vans e 15 conciliadores, que se deslocam até o local do acidente e procuram intermediar acordo entre as partes, de modo a solucionar a pendência. A atuação é de forma rápida e gratuita. O atendimento é feito quando não há vítimas (lesão corporal ou morte), apenas colisões, abalroamentos e batidas. O serviço fica disponível de segunda a sexta-feira, entre 7h e 19h, e é direcionado somente a automóveis particulares, não atendendo ocorrências com veículos oficiais e de órgãos públicos.

Contato – O SAI Cuiabá e Várzea Grande atende pelos telefones (65) 99982-8282 ou (65) 99982-8383.

