Corregedoria bate-papo com juízes do Polo de Rondonópolis durante Projeto ELO

A Corregedoria-Geral da Justiça (CGJ) do Poder Judiciário de Mato Grosso realizou reunião com os magistrados do polo de Rondonópolis (a 212 km ao sul de Cuiabá), como parte das atividades da 2ª edição do Projeto ELO – Fortalecendo a Justiça, evento realizado pela Administração do Tribunal de Justiça, entre os dias 02 e 05 de outubro. O encontro ocorreu na manhã de terça-feira (03), no Tribunal do Júri do Fórum da Comarca. O juiz-auxiliar da CGJ, Emerson Cajango, representou o corregedor-geral da Justiça, desembargador Juvenal Pereira da Silva, que participa da 92ª edição do Encontro do Colégio de Corregedores dos Tribunais de Justiça do Brasil (ENCOGE), em São Luís (MA)

Acompanhado pelo coordenador da Corregedoria, Flávio Paiva, Emerson Cajango conta que teve um “bate-papo” com os colegas magistrados. “Tivemos um bate-papo com todos os magistrados do polo e apresentamos a face da Corregedoria: a sua identidade organizacional e o que a corregedoria espera deles”, declarou o juiz-auxiliar.

Durante o bate-papo, temas como análise de dados e gerenciamento das unidades foram abordados. “Qual é a forma que o magistrado faz para ter um melhor rendimento no seu dia a dia? Quais painéis ele tem que abrir? Como fazer as melhores escolhas? Quais escolhas vão gerar uma melhor produtividade para esse magistrado com base em dados? Demos dicas para a melhoria da performance das varas”, questionou Cajango. “Nós do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso temos painéis que permite tanto ao magistrado, quanto a assessoria, ter o efetivo controle daquilo que a unidade vai produzir, bem como acompanhar o que a sua assessoria e os seus servidores estão produzindo”, completou.

De acordo com o juiz-auxiliar da CGJ, a reunião proporcionada pelo ELO foi um verdadeiro momento de interação entre colegas, de tirar dúvidas do dia a dia de trabalho. "A Corregedoria-Geral da Justiça está satisfeita com o resultado alcançado", finalizou.

Durante o encontro em Rondonópolis, o coordenador Flávio Paiva apresentou um panorama do plano de gestão do desembargador Juvenal, destacando a atuação da Central de Processamento Eletrônico (CPE) e o esforço do Judiciário mato-grossense para atender ao programa Justiça 4.0, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Esse esforço inclui a implementação do Juízo 100% Digital e dos Núcleos de Justiça Digital: Núcleo de Justiça Digital de Direito Bancário, Núcleo de Justiça Digital de Execução Fiscal Estadual, Núcleo de Inquéritos Policiais (Nipo), Núcleo de Atuação Estratégica (NAE), Núcleo de Afastamento e Substituição (NAS); e o Núcleo Digital dos Juizados Especiais.

“Falamos um pouquinho sobre o futuro, o que está por vir, que são os Núcleos de justiça 4.0. Esta é uma forma de desidratação dos processos que tínhamos nas Varas Únicas, agora eles tramitam por esses Núcleos 4.0, dependendo da matéria ele será impulsionado por um deles”, informa o coordenador.

Além de magistrados de Rondonópolis, participam da 2ª edição do Projeto ELO – Fortalecendo a Justiça juízes de Pedra Preta, Itiquira, Guiratinga, Alto Garças, Alto Taquari e Alto Araguaia.

