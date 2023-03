Corregedoria capacita magistrados, assessores e gestores em ciência de dados

A Corregedoria-Geral da Justiça (CGJ) do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, em parceria com a Escola dos Servidores, realiza capacitação para magistrados, assessores e gestores judiciários sobre os Painéis Ciência de Dados (OMNI) entre os dias 28 de março e 4 de abril. O treinamento é uma determinação do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que após inspeção no ano passado identificou a necessidade de treinamento em algumas unidades judiciárias. A Corregedoria-Geral da Justiça (CGJ) do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, em parceria com a Escola dos Servidores, realiza capacitação para magistrados, assessores e gestores judiciários sobre os Painéis Ciência de Dados (OMNI) entre os dias 28 de março e 4 de abril. O treinamento é uma determinação do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que após inspeção no ano passado identificou a necessidade de treinamento em algumas unidades judiciárias.

Ao todo 76 profissionais serão capacitados, sendo que entre os dias 28 e 29/03 participarão magistrados e assessores de gabinete de Cuiabá e Várzea Grande, já nos dias 30 e 31/03 é a vez de magistrados e assessores de gabinete de Rondonópolis, Sinop e Sorriso e fechando o ciclo, nos dias 03 e 04/04, serão capacitados os gestores judiciários.

“Apesar de ser uma determinação do CNJ, esse treinamento é um convite para avançarmos na gestão de dados. Nós da Corregedoria trabalhamos para ajudar magistrados e servidores a encontrarem a forma mais eficiente de manterem os índices de produtividade e os painéis do OMNI são uma importante ferramenta para atingir esse objetivo”, destacou o corregedor, desembargador Juvenal Pereira da Silva, durante a abertura da capacitação.

O juiz auxiliar, Lídio Modesto, ressaltou que o treinamento ajudará magistrados e servidores a aprimorar a compreensão e aproveitar ainda mais o potencial da gestão por dados. “A nossa sociedade avançou muito e a tecnologia faz parte do Judiciário e é preciso acompanhar essa evolução. O objetivo é ampliar a visão sobre a importância do uso da análise de dados para a tomada de decisão, bem como, qualificar os mesmos no uso dos painéis ciência de dados, como ferramenta de gestão de suas unidades judiciárias. Não precisamos virar experts, mas precisamos ter o conhecimento para obter melhores resultados”, disse.

Já o juiz auxiliar, Emerson Luis Pereira Cajango, complementou que além da capacitação nos painéis do OMNI a Corregedoria também fará, em um segundo momento, treinamento sobre o PJe. “Essa é outra determinação que recebemos do CNJ e que daremos andamento mais para frente. Procuramos trabalhar para que as capacitações e treinamentos ocorram sempre com o intuito de garantir a melhoria do atendimento ao público interno e externo e aumentar a celeridade processual”, afirmou.

#ParaTodosVerem. Esta matéria possui recursos de texto alternativo para promover a inclusão das pessoas com deficiência visual. Foto 1: Imagem colorida. Corregedor fala aos participantes que estão sentados em frente aos computadores durante abertura do curso

Larissa Klein

Assessoria de Imprensa CGJ-MT

Fonte: Tribunal de Justiça de MT – MT