Corregedoria cria manual para padronização elaboração de Mapa Estatístico de magistrados
A Corregedoria-Geral da Justiça de Mato Grosso (CGJ-MT) criou o Manual Para Elaboração de Mapa Estatístico para concurso de promoção ou remoção por merecimento de juízes do Primeiro Grau do Estado de Mato Grosso. O documento servirá de suporte às áreas envolvidas na elaboração dos mapas estatísticos, que traz os critérios objetivos previstos na Resolução nº 106 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) para avaliação do merecimento nos concursos de remoção e promoção de magistrados ao Segundo Grau.
O material foi desenvolvido pelo Departamento Judiciário Administrativo (DJA) em parceria com o Departamento de Aprimoramento da Primeira Instância (DAPI) e a Coordenadoria de Magistrados.
Segundo a diretora do DJA, Manoeli Tenuta, o documento uniformizará os procedimentos adotados por cada um dos quatro departamentos do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT) responsáveis pelo lançamento das informações no Mapa Estatístico: DJA, DAPI, Coordenadoria e Departamento do Foro Extrajudicial (DFE).
“Desta maneira assegurando a padronização, confiabilidade e transparência na elaboração dos mapas estatísticos, que são fundamentais para os processos de promoção e remoção por merecimento”, afirma.
A diretora explica que o Mapa Estatístico serve de subsídio aos desembargadores na hora de votação no concurso por merecimento. Ele é como um “currículo” do magistrado e traz informações de acordo com a Resolução nº 106 do CNJ, que dispõe sobre os critérios objetivos para aferição do merecimento para promoção de magistrados e acesso aos Tribunais de 2°grau. “Selecionamos alguns critérios como: inspeções em serventias ou em estabelecimentos penais, mutirões, inovações procedimentais ou tecnológicas, publicações de projetos, livros, artigos, número de audiências realizadas, sentenças proferidas, grau de cumprimento de metade do CNJ, cursos frequentados, atividades de docência, entre outros”, cita.
Boas práticas – O “Manual Para Elaboração de Mapa Estatístico para concurso de promoção ou remoção” e o “Manual de Rotinas para magistrados sobre o Processo Judicial Eletrônico das Corregedorias (PJeCor)”, ambos produzidos pelo DJA, foram destacados como “boa prática” na última visita do CNJ ao TJMT.
“Eles gostaram muito dos dois manuais, sendo que ressaltaram que o Manual para Elaboração de Mapa Estatístico orienta os procedimentos de concursos de forma objetiva e o Manual do PJeCor serve de capacitação de magistrados e material de consulta e referência, sendo um dos primeiros a ser criado no Brasil”, conta Manoeli Tenuta.
Clique aqui e acesse “Manual Para Elaboração de Mapa Estatístico para concurso de promoção ou remoção”.
Pesquisa acadêmica em Mato Grosso dialoga com o tema da descarbonização
O 10º Encontro de Sustentabilidade e o 2º Seminário de Mudanças Climáticas, segue nesta quinta-feira (18 de setembro), reúne magistrados, servidores, autoridades de várias instituições e poderes e público em geral na sede do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT). A iniciativa, promovida em conjunto pelo Núcleo de Sustentabilidade do Judiciário e pela Escola Superior da Magistratura (Esmagis-MT), por meio do Eixo Temático de Meio Ambiente, destaca debates sobre temas atuais e relevantes no enfrentamento dos desafios ambientais.
Entre os participantes, o doutorando do Programa de Pós-Graduação em Física Ambiental da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), Madson Amorim de Barros, destacou que a palestra de Sanquetta dialoga diretamente com a pesquisa que ele desenvolve.
Segundo o pesquisador, seu trabalho busca medir o balanço de carbono em áreas de Cerrado e em plantações de cana-de-açúcar. Para isso, utiliza equipamentos capazes de aferir, em tempo real, quanto carbono está sendo absorvido pelas culturas durante o ciclo de crescimento.
“Estamos com equipamentos instalados em áreas de Cerrado e em plantações de cana na região de Nova Olímpia e Barra do Bugres. O objetivo é comparar a absorção de carbono nesses dois ambientes e verificar se, ao final do ciclo da cultura, o balanço será positivo ou negativo”, explicou.
Ele ressaltou que a metodologia utilizada, conhecida como Eddy Covariance, é considerada padrão ouro pela comunidade científica internacional por sua precisão na medição de fluxos de gases.
“É uma técnica reconhecida mundialmente, que mede o vórtice turbulento de gases acima do dossel da vegetação. No nosso caso, o equipamento está instalado sobre a cana-de-açúcar, mas poderia ser usado em outras culturas, como o algodão”, detalhou.
Para Madson, a experiência prática da pesquisa reforça a importância dos debates promovidos no seminário.
“Na universidade, temos know-how técnico e os equipamentos para medir. Mas ainda não sabemos como transformar isso em créditos de carbono negociáveis, como foi abordado na palestra. É um gargalo que precisamos superar, porque o produtor rural vai precisar vender esse carbono em algum momento, e o trabalho científico tem papel essencial para dar confiabilidade ao processo”, afirmou.
Seguradora terá que indenizar produtor por perda de safra causada por excesso de chuvas
O Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT) determinou que uma seguradora indenize integralmente um produtor rural que teve perda de produtividade em lavoura de soja durante a safra 2016/2017, no município de Itaúba, em razão de chuvas excessivas. A empresa havia pago apenas R$ 28.617,17, valor correspondente a 90 hectares da área segurada, sob a alegação de que o agricultor colheu parte da lavoura antes da perícia. O montante restante deverá ser apurado em fase de liquidação de sentença.
O caso foi julgado pela Primeira Câmara de Direito Privado do TJMT, que reformou sentença de Primeira Instância. A decisão reconheceu que a perda ocorreu em toda a área contratada, 192 hectares, e considerou abusiva a cláusula contratual que condicionava o pagamento da indenização à realização de vistoria técnica prévia à colheita.
De acordo com o processo, o seguro agrícola previa cobertura mínima de produtividade de 2.800 quilos por hectare. Em 1º de fevereiro de 2017, após as fortes chuvas que comprometeram a lavoura, o produtor comunicou o sinistro à seguradora, que agendou a vistoria para o dia 3 do mesmo mês. No entanto, a perícia só foi realizada em 8 de fevereiro. Para evitar perdas ainda maiores, ele deu início à colheita parcial entre os dias 4 e 7, colhendo 102 hectares.
A seguradora, apesar de reconhecer o sinistro e constatar produtividade média de apenas 1.443,12 kg/ha, valor muito inferior ao garantido, indenizou apenas os 90 hectares não colhidos antes da vistoria. Com base na apólice, alegou que a colheita antecipada violou o contrato e inviabilizou a apuração dos danos naquela parte da área.
A relatora do recurso, desembargadora Clarice Claudino da Silva, considerou que a conduta do produtor foi legítima e amparada pelo artigo 771 do Código Civil, que obriga o segurado a adotar providências para evitar agravamento dos prejuízos. “Não se trata de má-fé ou dolo, mas de conduta exigida pelo próprio ordenamento jurídico”, afirmou a magistrada.
Além disso, o TJMT reconheceu a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC) ao caso, por entender que o agricultor se encontrava em posição de vulnerabilidade técnica e informacional diante da seguradora. Segundo a relatora, não houve prova de que as cláusulas limitativas do contrato, que não foram entregues nem destacadas ao produtor, foram devidamente informadas, em violação aos artigos 6º, 46 e 54 do CDC.
“A cláusula que condiciona o pagamento da indenização à vistoria prévia impõe ônus excessivo ao segurado e esvazia a própria finalidade do seguro agrícola”, destacou a relatora. Ela ressaltou que, embora o contrato mencionasse o dever de comunicação antecipada da colheita, esse tipo de exigência formal não pode prevalecer em situações de urgência e risco climático, ainda mais quando o sinistro está devidamente comprovado por laudo técnico elaborado pela própria seguradora.
A perícia oficial reconheceu que toda a área de 192 hectares foi afetada pelas chuvas e apresentava sinais de encharcamento, sendo tratada como um único talhão. Mesmo assim, a indenização foi parcial. “É inadmissível a negativa de indenização com base em formalismo contratual, sobretudo quando está incontroverso o sinistro e a extensão dos danos”, afirmou Clarice Claudino.
Processo nº 1007263-48.2017.8.11.0015
Polícia Civil de Alto Boa Vista conclui inquérito e indicia homem por feminicídio majorado
A Polícia Civil de Mato Grosso, por meio da Delegacia de Alto Boa Vista, concluiu a investigação para apurar o...
Polícia Militar deflagra Operação Força Total nos 142 municípios de Mato Grosso
A Polícia Militar de Mato Grosso deflagrou, na manhã desta quinta-feira (18.9), em todos os comandos regionais do estado, a...
PRF promove Comando de Saúde para caminhoneiros em Rondonópolis
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizará, nesta quinta-feira (18), das 8h às 12h, um Comando de Saúde voltado aos caminhoneiros...
Federação União Progressista anuncia saída da base do governo e entrega de cargos
Os dois partidos da federação têm, juntos, 109 deputados Reprodução TV Câmara Antonio Rueda lê nota em que a federação...
Governo projeta crescimento de 2,44% em 2026 e salário mínimo de R$ 1.631
O valor do salário mínimo previsto para o próximo ano é de R$ 1.631,00. O reajuste foi calculado com base...
Congresso analisa esta semana projetos para proteger infância na rede
Denúncias de adultização de crianças tornaram tema prioridade O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), marcou para quarta-feira...
