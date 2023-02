Corregedoria disponibiliza calendário de correições presenciais

Cada pessoa importa, é valorizada e vista pelo grupo. Esta é a ideia central da prática “Círculo de Construção de Paz”, ferramenta de pacificação social promovida pelo Poder Judiciário de Mato Grosso, por meio do Núcleo Gestor da Justiça Restaurativa (Nugjur), e que nesta quinta-feira (16), de forma inédita, foi realizada com todos os coordenadores das áreas do Tribunal de Justiça. Cada pessoa importa, é valorizada e vista pelo grupo. Esta é a ideia central da prática “Círculo de Construção de Paz”, ferramenta de pacificação social promovida pelo Poder Judiciário de Mato Grosso, por meio do Núcleo Gestor da Justiça Restaurativa (Nugjur), e que nesta quinta-feira (16), de forma inédita, foi realizada com todos os coordenadores das áreas do Tribunal de Justiça.

A dinâmica foi promovida atendendo ao pedido da presidente do judiciário mato-grossense e do Nugjur, desembargadora Clarice Claudino da Silva, com o intuito de integrar e motivar a equipe neste inicio de gestão. “Cada círculo é planejado de acordo com determinado objetivo. Esse foi construído para que os lideres das equipes se conheçam entre si, conheçam a si mesmo e possam investir na formação das suas próprias equipes”, explica a desembargadora que é entusiasta da cultura do diálogo. “Somos um sistema, precisamos dessa conexão para colhermos os melhores frutos”, analisa.

A atividade ocorreu pela manhã, na Escola dos Servidores do Poder Judiciário e contou com as facilitadoras Claudia da Silva Pereira e Ana Claudia Amorim Lima. A coordenadora de Recursos Humanos (CRH) do TJMT, Karine Moraes Giacomeli de Lima, já havia passado pela dinâmica com pessoas desconhecidas e se surpreendeu com a ferramenta realizada com colegas de trabalho. “Foi muito enriquecedora essa experiência. Inovadora. São pessoas que a gente convive há muito tempo, mas que às vezes não conhecemos, tivemos oportunidade de descobrimos vivencias delas. Isso foi agregador”, avalia. “O círculo traz para gente muita reflexão, tanto individualmente quanto grupo. Saio renovada, com muita motivação de fazer o que precisa ser feito, sempre pensando no todo.”

O secretário-geral da Escola Superior da Magistratura (Esmagis), Frederico Côsso, nunca havia participado da dinâmica e se surpreendeu com a experiência. “Foi muito bacana. Facilita muito o trabalho em equipe, a parceria dos envolvidos e a troca de conhecimento de cada um para solucionar alguns percalços do dia a dia.”

Para a presidente do TJMT, conhecer o outro torna as pessoas mais empáticas. "E isso dá um resultado fantástico em termos de humanização do ambiente de trabalho", reforça. "Nossa pretensão é começar pelos coordenadores entre si e depois cada coordenador implantar no seu setor".

#Paratodosverem. Esta matéria possui recursos de texto alternativo para promover a inclusão das pessoas com deficiência visual. Descrição de imagens: Foto 1 – Colorida retratando a dinâmica do círculo de paz com os coordenadores. Foto 2 – Desembargadora Clarice fala sobre a dinâmica.

Alcione dos Anjos/Fotos TV.jus

Coordenadoria de Comunicação da Presidência do TJMT

Fonte: Tribunal de Justiça de MT