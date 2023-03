Corregedoria-Geral da Justiça reinstala cartório em Rondolândia

A Secretaria de Estado de Educação (Seduc-MT), realizou na tarde desta sexta-feira (31), no auditório da secretaria, a cerimônia de premiação das escolas vencedoras do Jogo Coopera Cerrado, que integra a Jornada de Aprendizagem das Ações da Popularização da Produção Rural Sustentável promovida pelo projeto Instituto Brasileiro de Desenvolvimento e Sustentabilidade – IABS.

Em Mato Grosso, as escolas estaduais Bonifácio Sachetti (Itiquira), Dom Vunibaldo (Juscimeira), Angelo Nadin (Lucas do Rio Verde), Padre César Albisetti (Poxoréu) e André Antônio Maggi (Rondonópolis) participaram e foram classificadas após realizarem as missões e desafios propostos no jogo.

O secretário de Estado de Educação, Alan Porto, destacou a importância da parceria junto às escolas estaduais e reforçou a importância do projeto. “Gostaria de parabenizar as escolas participantes da Jornada de Aprendizagem. É uma celebração das ações que popularizam a produção rural sustentável e o trabalho desenvolvido pelo instituto junto às escolas”, disse.

As ações de popularização da produção rural sustentável têm como objetivo sensibilizar estudantes do Ensino Fundamental e Médio de escolas públicas rurais e urbanas sobre a temática sustentável. As atividades consistem em vivências, oficinas, atividades de imersão e de trocas de experiências com características específicas para cada faixa etária. Além da premiação das escolas classificadas, os representantes puderam tratar de assuntos relacionados à produção rural e sustentável nessas comunidades.

A gerente de Empoderamento Social do Projeto Rural Sustentável Cerrado, Denise Paiva, falou sobre as etapas de desenvolvimento do projeto nas escolas. Segundo ela, a metodologia é capaz de instruir e sensibilizar os estudantes sobre tecnologias sustentáveis de produção. “As crianças desenvolvem atividades pedagógicas guiadas por facilitadores treinados. São seis etapas que começam com a preparação do solo. Após isso, eles vão semear, manejar e então radiar, que é o momento em que compartilham esses conhecimentos com a comunidade”, explicou.

A coordenadora de Educação do Campo e Quilombola, ligada à Secretaria-Adjunta de Gestão Educacional (SAGE), Maria Lecy David de Oliveira, relatou que o objetivo da ação está dentro da visão de Fortalecimento das Políticas Educacionais da pasta, através do incentivo à formação sobre a temática de Educação Ambiental e Sustentabilidade.

“Receber o Instituto é uma garantia de que estamos no caminho certo para sensibilização dos estudantes quanto às boas práticas que impactam beneficamente o meio ambiente e a sociedade”, analisou Maria Lecy.

O estudante João Carlos Teixeira, da Escola Estadual Angelo Nadin, de Lucas do Rio Verde, disse que participar do projeto o ajudou a desenvolver seu interesse pela agricultura. “Posso afirmar, com certeza, que o projeto foi capaz de mudar minha vida, principalmente pelo fato de mostrar outra possibilidade para o meu futuro profissional. A diretora, os professores e os meus amigos ajudaram, auxiliando e tirando as minhas dúvidas”, falou.

Outra simpatizante e indicadora do projeto, a estudante Mariana Lourençato, também da Escola Estadual Angelo Nadin, explicou que após o início do projeto, os estudantes passaram a consumir mais produtos naturais e, consequentemente, a se interessar pelo assunto. A jovem salientou a dinâmica utilizada no projeto. “A participação da comunidade escolar fortaleceu a iniciativa e incentivou o cuidado com o meio-ambiente”.

Dentre os participantes da cerimônia de premiação, estava o prefeito de Diamantino, Manoel Loureiro Neto.