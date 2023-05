Corregedoria-Geral promove Semana Estadual da Adoção e lança Instagram da CEJA

Em razão do Dia Nacional da Adoção, celebrado no dia 25 de maio, a Corregedoria-Geral da Justiça de Mato Grosso, por meio da Comissão Estadual Judiciária de Adoção – CEJA, lança na próxima segunda-feira (22) a Semana Estadual da Adoção e um novo canal de comunicação: o perfil da Comissão no Instagram (@cejatjmt). A cerimônia está marcada para as 14 horas no saguão da entrada principal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

Na ocasião o corregedor-geral da Justiça de Mato Grosso, desembargador Juvenal Pereira da Silva, assinará um provimento que dispõe sobre a divulgação das crianças e adolescentes inseridos no Projeto Busca Ativa: Uma família para Amar no Instagram da CEJA/TJMT. “É com grande alegria que daremos mais esse importante passo para encontrar, formar e unir novas famílias. Temos casos de sucesso em outros estados e tenho a certeza de que teremos encontros felizes aqui também”, disse o corregedor.

A CEJA irá providenciar a disponibilização das imagens das crianças ou adolescentes no Instagram @cejatjmt, divulgando informações como nome, sexo e mensagem daqueles que aguardam por um novo lar.

A juíza auxiliar da CGJ, Christiane da Costa Marques Neves, explica que a página foi inspirada no trabalho que já vem sendo realizado pela CEJA do estado de Pernambuco (@cejapernambuco). “Nosso desejo é de promover encontros, pois acreditamos que só podemos amar quem conhecemos. Não podemos amar quem sequer sabemos que existe. Convido a todos para que olhem com bons olhos esta ação e que estejam conosco nesta missão”, disse a juíza.

Ainda segundo a magistrada na página também serão divulgadas outras ações da Comissão e Programas como a Entrega Voluntária, Família Acolhedora, Padrinhos, entre outros. “Esse canal de comunicação está sendo “gestado” há tempos e de forma muito responsável traremos essas informações a toda sociedade”, finalizou.

Mês da adoção – Ainda visando o incentivo à adoção a Corregedoria enviou ofício para que as 79 comarcas do Estado realizem eventos em comemoração ao Dia Nacional da Adoção. Segundo a secretária-geral da CEJA, Elaine Zorgetti, o objetivo é orientar a sociedade do procedimento legal da adoção, bem como tornar conhecida a realidade das crianças e adolescentes acolhidos.

Zorgetti explica que a maior parte das comarcas está se organizando para promover as ações no dia 25 de maio. “Como é o caso da 2ª Vara de Barra do Bugres que marcou o evento ‘Adoção e seu Procedimento Legal’ junto à equipe multidisciplinar do juízo, conselheiros tutelares dos municípios e equipe da Casa Transitória de Barra e Nova Olímpia”, disse.

O corregedor determinou ainda o aprimoramento processual dos casos de ação, com objetivo de dar celeridade aos processos relacionados ao tema. “Ao todo serão movimentados 1293 processos de todo o Estado com objetivo de desenvolver e aprimorar a prestação jurisdicional e reduzir o número de crianças e adolescentes nos lares provisórios, para que de fato encontrem uma família”, finalizou a Zorgetti.

Gabriele Schimanoski

Assessoria de Comunicação da CGJ-MT

Fonte: Tribunal de Justiça de MT – MT