Corregedoria inicia Projeto Gabinete Itinerante

A sociedade das Comarcas de Juscimeira (157 km ao sul de Cuiabá), Poxoréu (251 km ao sul da capital), Jaciara (144 km ao sul) e Dom Aquino (166 km ao sul) terão a oportunidade de levarem suas reclamações e elogios sobre o Poder Judiciário Local diretamente ao corregedor-geral da Justiça de Mato Grosso, desembargador Juvenal Pereira da Silva e sua equipe. É o Projeto Gabinete Itinerante da Corregedoria do Tribunal de Justiça (TJMT) que estará na região entre 6 e 9/2.

“Gabinete Itinerante” consiste em ouvir e compreender as demandas in loco de cada segmento que compõe e necessita do Sistema do Judiciário Estadual. Imprensa, partes, advogados, Ministério Público, Defensoria Pública, magistrados e servidores, serão ouvidos pela equipe da Corregedoria-Geral da Justiça do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (CGJ-TJMT).

O Gabinete Itinerante é uma novidade da atual gestão 2023/2024 da Corregedoria-Geral. A programação ainda envolve reuniões com autoridades locais. Toda a programação será realizada nos fóruns. O corregedor iniciará atendendo a imprensa local, na sequência a conversa será com os magistrados, servidores, gestores e a população.

Comarca de Juscimeira (6/2/segunda-feira): 9h30 atendimento à imprensa. O atendimento ao jurisdicionado (população que tenha processo em trâmite na comarca) será realizado entre 15h30 e 17h.

Endereço: Rua O, nº 220

Bairro Cajus

CEP 78810-000

Telefone: (66) 3412-1333

Comarca de Poxoréu (7/2/terça-feira): 9h atendimento à imprensa e entre 16h30 e 17h30 atendimento aos jurisdicionados (população que tenha processo em trâmite na comarca).

Fórum Desembargador Onésimo Nunes Rocha

Endereço: Rua Euclides da Cunha, s/nº

Bairro Santa Luzia

CEP 78800-000

Telefone: (66) 3436-1250 / 1919 / 1566

Comarca de Jaciara (8/2/quarta-feira): 8h atendimento à imprensa e entre 16h e 17h atendimento aos jurisdicionados (população que tenha processo em trâmite na comarca).

Fórum Desembargador José Jurandir de Lima

Endereço: Avenida Zé de Bia, s/nº

Bairro Aeroporto II

CEP 78820-000

Telefones: (66) 3461-2113 / 4957 / 2464

Comarca de Dom Aquino (9/2/quinta-feira): 8h atendimento à imprensa e entre 10h e 12h, atendimento aos jurisdicionados (população que tenha processo em trâmite na comarca).

Doutor Fórum Moraes de Oliveira

Av. Júlio Muller, nº 98

Bairro Centro

CEP 78830-000

Telefones: (66) 3451-1224 / 1435

Ranniery Queiroz

Assessoria de Imprensa CGJ-MT