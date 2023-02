Corregedoria inspecionará cartórios de Alta Floresta

Os cartórios do 1º e 2º Ofícios da Comarca de Alta Floresta (803 km ao norte de Cuiabá) passarão por inspeção presencial da Corregedoria-Geral da Justiça do Tribunal de Justiça de Mato Grosso. A determinação foi do corregedor, desembargador Juvenal Pereira da Silva e os trabalhos serão realizados de forma presencial e coordenados pelo juiz auxiliar, Eduardo Calmon de Almeida Cézar.

Além da inspeção de atos, a prestação de contas e a cobrança de emolumentos serão verificados nas unidades extrajudiciais. Entre os dias 27/02 e 1/03/2023 o Cartório do 1º Ofício será correcionado e entre 2/03 e 3/03/2023 é a vez do Cartório do 2º Ofício. Os trabalhos serão realizados entre 8h30 e 17h em ambas as unidades.

A equipe técnica é composta por servidores lotados no Departamento do Foro Extrajudicial (DFE), Departamento de Controle e Arrecadação (DA) do TJMT e assessoria do magistrado. Eles terão apoio remoto por um servidor e pela diretora do DFE, Nilcemeire dos Santos Vilela.

No período de inspeção serão examinados, livros, papéis, recibos, atos e tudo mais que se relacionar com o expediente da serventia. A população pode fazer reclamações, sugestões, críticas ou elogios de forma presencial à equipe responsável pelo trabalho ou por meio do e-mail: [email protected]

Ranniery Queiroz

Assessoria de Imprensa CGJ-MT

Fonte: Tribunal de Justiça de MT