Corregedoria Participativa chega à comarca de Primavera do Leste

Um dos municípios mais pujantes do sudeste mato-grossense, Primavera do Leste, recebeu nesta terça-feira (27) mais uma edição do Programa Corregedoria Participativa, realizado pela Corregedoria-Geral da Justiça de Mato Grosso com objetivo de aproximar Poder Judiciário e sociedade.

Cerca de 80 servidores participaram da abertura do encontro feita pelo corregedor-geral da Justiça de Mato Grosso, desembargador Juvenal Pereira, que destacou a satisfação de ver a participação maciça de todos. “Apenas os senhores conhecem as alegrias e tristezas da comarca, então, só os senhores conseguem nos informar os percalços existentes para a partir dai buscar uma solução, visando a eficiência, celeridade, e a qualidade na prestação jurisdicional”, disse.

Representando os demais magistrados da comarca o juiz-diretor do Foro, Alexandre Pampado, falou da honra em receber a equipe da CGJ no município, composta pelo corregedor, pelos juízes-auxiliares Christiane da Costa Marques Neves, Lídio Modesto e Emerson Cajango e equipe técnica. “A gente consegue verificar nessa nova gestão do Poder Judiciário a vontade de melhorar e ficamos muito tranquilos, pois temos ilustres servidores. Então recebemos a todos de mente aberta. Sei que estão aqui para melhorar nossos serviços”, declarou o juiz-diretor.

“Esse encontro é importante para medirmos o que estamos fazendo certo e o que podemos melhorar. Aprendi com a minha mãe, que nunca visitou a escola, mas dizia que bem ou mal, sempre arrumamos a nossa casa melhor quando recebemos visitas. Agradeço a oportunidade. É uma satisfação pessoal estar aqui e representar meus colegas servidores”, declarou o analista judiciário, Migueloncito dos Santos, durante a cerimônia de abertura.

O juiz-auxiliar da CGJ, Lídio Modesto, comentou que a comarca se destaca e que tem um corpo de servidores robusto. Apresentou os trabalhos que estão sendo desenvolvidos pela área da Tecnologia da Informação para os próximos meses, entre eles, o Mandamus. “Eu venho dizer para vocês que estamos aqui para auxiliá-los em questão de tecnologia de informação e sistemas.”

Dando continuidade a programação, o juiz auxiliar da CGJ, Emerson Luís Pereira Cajango proferiu uma palestra sobre técnicas de gestão em que falou sobre o PJe, Omni e como os servidores podem executar suas tarefas em equipe. “Precisamos implementar bons hábitos que geram resultados. Sermos positivos, diálogo permanente e fluido entre gabinete e secretaria. Além disso, é importante comemorar e reconhecer pessoas e resultados”, citou.

Paralelo a essa ação, Emerson Cajango e assessoria estão realizando as correições nas unidades judiciárias. Até o momento, a equipe da CGJ-MT já correicionou 64 unidades judiciárias, em 17 comarcas. Conforme determinação do Conselho Nacional da Justiça (CNJ), a meta é realizar as correições, de forma presencial, 34% das unidades.

A juíza-auxiliar da CGJ, Christiane da Costa Marques Neves, se colocou à disposição e sua assessoria para o esclarecimento das metas 3 (procedimentos disciplinares no prazo de 140 dias) , 8 (Fortalecer a rede de enfrentamento à violência doméstica e familiar contra as mulheres) e 11 (promover os direitos de crianças e adolescentes) do CNJ. “Na CGJ, minhas atividades envolvem especialmente três metas, a que trata da conciliação, dos processos relacionados à feminicídio e à violência doméstica e familiar contra as mulheres e, por fim, os processos que envolvem crianças e adolescentes. Nossa intenção é contribuir, e trabalhar em parceria. Que tenhamos momentos profícuos e produtivos”, comentou.

Visitas Institucionais – Além do encontro com magistrados e servidores, o programa Corregedoria Participativa visa aproximar a população do Poder Judiciário, promovendo a transparência e a confiança na Justiça. Por isso o corregedor e juízes-auxiliares visitam instituições nas comarcas que passam. Na tarde desta terça-feira (27), em Primavera do Leste, eles visitaram a sede da Defensoria Pública no município e o Ministério Público.

“Ao dialogarmos com tantos entes e sociedade conseguimos colher informações para melhorarmos cada vez mais as políticas e ações da Corregedoria-Geral da Justiça sempre visando o nosso principal cliente, o jurisdicionado”, afirmou o corregedor.

Nesta quarta-feira (28) a programação segue em Primavera do Leste. Na quinta-feira (29) e sexta-feira (30) a comitiva da CGJ-MT estará na comarca de Campo Verde.

28/06 (Quarta-feira) – Primavera do Leste:

08h: Visita à Delegacia de Defesa da Mulher, Criança e Idoso

09h: Visita ao Batalhão de Polícia Militar

10h: Visita à Casa de Acolhimento

17h30: Reunião com a OAB 22 Subseção – Ethiene Brandão

29/06 (Quinta-feira) – Campo Verde:

10h: Visita à Delegacia de Polícia Civil

10h30: Visita ao 8º Batalhão de Polícia Militar

11h: Visita à Casa de Acolhimento

15h: Reunião com o prefeito Alexandre Lopes de Oliveira

16h: Reunião com o Ministério Público – Marcelo dos Santos Alves Corrêa

17h: Reunião com a OAB 23 Subseção – Maurytania Celeste Brito dos Santos Bauermeister

30/06 (Sexta-feira) – Campo Verde:

08h30: Foto Oficial em frente ao prédio do Fórum

08h30: Palestra sobre Gestão de Gabinete com juiz-auxiliar da CGJ, Emerson Cajango

11h: Reunião com Membros da Defensoria Pública – Dra. Elisa de Camargo Viana

#Paratodosverem. Esta matéria possui recursos de texto alternativo para promover a inclusão das pessoas com deficiência visual. Primeira imagem: Foto colorida. Corregedor aparece ao centro da foto ladeado pelos servidores da Comarca de Primavera do Leste. Todos estão em pé em frente a fachada do Fórum.

Gabriele Schimanoski Comunicação da CGJ-MT

Fonte: Tribunal de Justiça de MT – MT