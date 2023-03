Corregedoria realiza 2ª reunião da Semana Nacional do Registro Civil

A 11ª Maratona de Negócios Criativos da Música está com inscrições abertas para oficinas, consultorias e palestras com profissionais renomados de Mato Grosso e outros Estados. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas aqui . O evento será realizado em Cuiabá, de 03 a 05 de abril. A Maratona é uma realização da Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel-MT) por meio da Superintendência de Desenvolvimento da Economia Criativa.

A proposta da Maratona é impulsionar os agentes que compõe a cadeia produtiva da música por meio da formação. “Nosso objetivo é contribuir para o desenvolvimento do ecossistema da música, impactar os setores que fazem parte dessa cadeia produtiva, melhorar a capacidade técnica, gestão de carreiras, mídias sociais, marca, fomentar a criação e efetivação dos negócios da música”, pontua a superintendente de Desenvolvimento da Economia Criativa da Secel, Keiko Okamura.

Confira a programação:

-“Branding” com Claudio Cordeiro: a proposta dessa consultoria é auxiliar na criação e/ou desenvolvimento de uma marca que seja coerente e alinhada com o perfil artístico e que auxiliará no desenvolvimento da carreira do artista. Cláudio Cordeiro é publicitário, jornalista, advogado, especialista em branding, marketing político e eleitoral, presidente do SINAPRO-MT (Sindicato das Agências de Propaganda de Mato Grosso) e CEO da Agência Gonçalves Cordeiro.

-“Mídias Sociais como Ferramenta de Marketing” com Gabriella Medrado: as mídias sociais são uma das mais poderosas ferramentas de marketing disponíveis atualmente, diante disso essa consultoria se propõe a auxiliar na criação de uma estratégia eficaz para utilização das mídias sociais para potencializar a marca e contribuir com o desenvolvimento da carreira do artista. Gabriella Medrado é publicitária, produtora fonográfica, pós-graduada em Music Business e Gestão Estratégica, especializada nos mercados de música eletrônica e pop.

-“Portfólio” com Patricktor4: o portfólio é um dispositivo que apresenta, de modo sucinto, a produção desenvolvida por um artista ou grupo de artistas em um determinado período de tempo. A proposta dessa consultoria é auxiliar o artista na criação de um portfólio que valorize o trabalho, além de ajudar a encontrar oportunidades no mercado. Patrick Torquato possui uma carreira extensa. Radialista, diretor de rádio, e foi da direção nacional da Associação das Rádios Públicas do Brasil. Foi gerente de música da SECULT da Prefeitura do Recife. Atualmente é conselheiro/curador da Semana Internacional da Música de São Paulo SIM/SP e contribui com a direção artística das ações nacionais da cervejaria Devassa. Trabalha ainda com diversos artistas e bandas basileiras. Performando como DJ, já fez turnês pelo Brasil e pelo mundo – tocando em festivais na Europa, Américas, Ásia e África.

-“Produção de Eventos Online” com Renata Almeida: o mercado da música tem se desenvolvido muito nos últimos anos, com muitas oportunidades para os artistas participarem de ações de distribuição online e presencial. A proposta da consultoria é auxiliar o artista na compreensão de como funciona a produção de turnê, circulação e participação em eventos presenciais e online, bem como a encontrar oportunidades no mercado para o desenvolvimento da carreira. Renata Almeida atua na criação e elaboração de projetos culturais e coleciona trabalhos importantes em seu portfólio. É Líder de Produto Criativo na Loggia, é uma das coordenadoras do movimento Salve a Graxa BH, responsável pela produção artística da Do Brasil Live e gerencia a carreira do rapper Das Quebradas.

-Palestra “Colaboração Criativa na Música” com Evandro Fióti: no formato bate papo e com a mediação de Patricktor4, a palestra tem como objetivo explorar as diferentes formas de colaboração que os músicos podem adotar para criar músicas originais e inovadoras. Evandro Fióti é CEO e co-fundador da Laboratório Fantasma. Seja no agenciamento artístico, nos desfiles de moda da LAB, nas palestras que participa ou com o microfone em cima do palco, Fióti se consolida como uma das principais referências do meio.

-Oficina “Desenvolvimento e Gestão de Carreiras” com Patricktor4: a oficina foi projetada para ajudar artistas a construir uma carreira bem-sucedida e sustentável no mercado musical, independente do segmento de atuação. Serão apresentadas estratégias práticas para criar e manter uma marca forte, identificar e aproveitar oportunidades de carreira, gerir finanças, pessoas e muito mais.

-Oficina “Distribuição no Mundo Digital” com Gabriella Medrado: a oficina vai explorar as principais estratégias e melhores práticas para distribuição da música no ambiente digital, principais serviços de distribuição, como escolher a melhor opção para a sua música, como maximizar a visibilidade nas plataformas de streaming, e como monetizar a música. Além disso, serão abordadas as tendências atuais, o impacto da inteligência artificial e muito mais.

Serviço | 11ª Maratona de Negócios Criativos da Música

Data: De 03 a 05 de abril

Inscrições no Sympla: https://www.sympla.com.br/produtor/matogrossocriativo

Informações pelo telefone (65) 3613 0240 ou e-mail [email protected]