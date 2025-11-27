JUSTIÇA
Corregedoria vai capacitar notários e registradores sobre LGPD e Lavagem de Dinheiro
A Corregedoria-Geral da Justiça de Mato Grosso (CGJ-MT), em parceria com a Associação dos Notários e Registradores de Mato Grosso (Anoreg-MT), promoverá um ciclo de capacitação virtual sobre a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) e Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo e da Proliferação de Armas de Destruição em Massa (PLD/FTP).
Os treinamentos direcionados a notários, registradores, prepostos das serventias extrajudiciais, servidores e magistrados diretores de Foro serão realizados nos dias 02 e 04 de dezembro, das 13h30 às 17h30, por meio da plataforma Microsoft Teams. O objetivo é aprimorar o conhecimento técnico e jurídico dos profissionais, promovendo qualidade, segurança jurídica e eficiência nos serviços extrajudiciais.
O ciclo contará com dois módulos distintos. O primeiro, dedicado à LGPD, será realizado no dia 02 de dezembro (terça-feira) e abordará os fundamentos e princípios da lei, sua aplicabilidade nos serviços notariais e de registro, além das responsabilidades dos cartórios e boas práticas de governança de dados. Será ministrado pela registradora e tabeliã do 2º Ofício de Primavera do Leste e especialista em Direito Digital e Proteção de Dados, Velenice Dias de Almeida.
Já o segundo módulo será sobre PLD/FTP e ocorrerá quinta-feira (04). Ele tratará dos conceitos e obrigações legais dos notários e registradores, identificação de operações suspeitas e comunicação ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), com estudos de caso e boas práticas. Este módulo será conduzido pela registradora e tabeliã do 2º Ofício de Rondonópolis, especialista em Compliance e PLD/FTP, Maria Aparecida Bianchin.
Para a juíza auxiliar da Corregedoria, Myrian Pavan Schenkel, esta capacitação reforça o compromisso da CGJ-TJMT em proporcionar formação contínua, garantindo que os profissionais estejam cada vez mais preparados para atuar em um cenário em constante evolução.
“Além disso, ela atende às determinações do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) contidas no Acórdão de Inspeção nº 3439-72, que estabelece a necessidade de programas de treinamento sobre a LGPD e a PLD/FTP”, pontua.
Os interessados em participar podem se inscrever pelo link: https://evento.tjmt.jus.br/inscricao-evento/07000000-0aa4-0a58-e067-08de26c3a251
Programação
1º Módulo – LGPD: Lei Geral de Proteção de Dados
Data: 02 de dezembro de 2025 (terça-feira)
Horário: 13h30 às 17h30
2º Módulo – PLD/FTP: Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo e da Proliferação de Armas de Destruição em Massa
Data: 04 de dezembro de 2025 (quinta-feira)
Horário: 13h30 às 17h30
Inscrições: https://evento.tjmt.jus.br/inscricao-evento/07000000-0aa4-0a58-e067-08de26c3a251
Descrição da imagem: Poster do evento, no cabeçalho uma imagem de mulher, ela está sentada em um escritório e escreve em um caderno. Ao fundo uma estante com vários livros. Além disso, imagens de gráficos e dados são projetadas acima deste caderno. Junto aparece o título Ciclo de capacitação 2025, LGPD e Lavagem de Dinheiro. Abaixo da imagem dados como dia, horário do evento, plataforma de transmissão, descrição do evento, palestrantes e link para inscrição. No rodapé as logos da Anoreg/MT e Corregedoria.
Autor: Larissa Klein
Fotografo:
Departamento: Assessoria de Comunicação da CGJ-TJMT
Email: [email protected]
ReciclaJud – Edição Sede une cuidado ambiental e apoio social a catadores às vésperas do Natal
Até o próximo dia 5 de dezembro, cada servidor ou colaborador que circular pela sede do Tribunal de Justiça de Mato Grosso poderá fazer a diferença na vida de quase uma centena de famílias. A competição ReciclaJud – Edição Sede é mais que um chamamento institucional que combina sustentabilidade, responsabilidade social e apoio direto à Associação de Catadores de Materiais Recicláveis de Mato Grosso (ASMATS), é também uma ação de fomento à economia circular. A iniciativa é do Núcleo de Sustentabilidade do TJMT, conduzida pelo desembargador Rodrigo Curvo.
A disputa propõe uma reflexão: aquilo que descartamos sem pensar pode garantir renda, dignidade e autonomia para famílias inteiras que vivem da triagem de resíduos, e por que, então, não dar uma destinação social a esses materiais. No período que antecede o Natal – quando muitas despesas aumentam e a renda dos catadores oscila – o impacto é ainda maior. Cada quilo entregue significa mais segurança financeira para a Associação, que depende diretamente da venda desses materiais.
As unidades participantes, mais de 60, entre gabinetes de desembargadores, coordenadorias, diretoria geral, presidência, corregedoria e núcleos institucionais competem de forma equilibrada: vence quem tiver a maior arrecadação proporcional ao número de integrantes da equipe. Ou seja, cada contribuição individual faz diferença.
Os materiais devem estar limpos, secos e separados por categoria, garantindo segurança aos catadores e qualidade no processo de triagem. A pesagem será feita na Central de Resíduos, no edifício garagem, das 8h às 12h.
As informações sobre a pesagem deverão ser enviadas por cada unidade participante ao Núcleo de Sustentabilidade, por meio do formulário eletrônico https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=EWkIRpWxLE-2ygeUPA4ayj6WcsIL7aZHpGeofVwQEbZUMk01NURGVkUxQkxDV0tEOVZVMTIwQzhUWSQlQCN0PWcu&route=shorturl), sendo que os termos de entrega deverão ser anexados para validação.
Aceitam-se materiais como:
Plásticos PET, PEAD e PP, de garrafas e embalagens rígidas;
Papéis, incluindo sulfite, livros, apostilas e impressos;
Metais, como latas, tampas e lacres.
No fim da competição, as três unidades mais engajadas receberão troféus de Ouro, Prata e Bronze, com entrega durante o evento de Natal dos servidores. Mas o maior prêmio — e o que mais importa — é o impacto social gerado por uma atitude tão simples quanto destinar corretamente o lixo.
Alinhamento aos ODS
O ReciclaJud está totalmente alinhado aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU, pois reúne ações que integram as dimensões ambiental, social e institucional da sustentabilidade. O programa contribui com o ODS 12, ao incentivar o consumo consciente e a destinação correta dos resíduos. Com o ODS 11, ao promover cidades mais sustentáveis, e com o ODS 8, ao gerar inclusão social e renda aos catadores da ASMATS, que recebem o material arrecadado.
Além disso, o ReciclaJud também apoia o ODS 13, ao reduzir os impactos ambientais e as emissões associadas à destinação incorreta de resíduos, e o ODS 17, por fortalecer parcerias entre o Poder Judiciário, a sociedade e organizações locais.
Autor: Patrícia Neves
Fotografo:
Departamento: Coordenadoria de Comunicação Social do TJMT
Email: [email protected]
Autoridades locais destacam impacto histórico da Expedição Araguaia-Xingu no atendimento à população
A passagem da 7ª Expedição Araguaia-Xingu pelos Distritos de Jacaré Valente e Veranópolis, em Confresa, e de Espigão do Leste, em São Félix do Araguaia, mobilizou lideranças locais e deixou claro o tamanho do impacto social da iniciativa. Para quem vive na região, onde o acesso a serviços básicos exigem longos deslocamentos, a chegada simultânea de órgãos do Judiciário, Executivo e instituições parceiras representa lições de cidadania e dignidade.
O promotor de Justiça Brício Britzki, de Porto Alegre do Norte, afirmou ter se impressionado com o caráter humano do atendimento. “Não é só eficiência, é humanização. Aqui, os órgãos públicos estão juntos, acolhendo as pessoas com respeito. Muitas vezes, a solução da vida de alguém está literalmente a uma porta de distância e hoje essas portas estão abertas lado a lado”.
Também presente, o prefeito de Porto Alegre do Norte, Carlos Roberto Tomasetto, destacou que a Expedição leva ao distrito serviços que nem o município consegue oferecer. “Tem órgãos federais aqui que não temos na nossa cidade. Isso resolve muita coisa: aposentadoria, documentação, situações que as pessoas não conseguiriam resolver sozinhas. Estou orgulhoso desse atendimento”.
Já o prefeito de Confresa, Ricardo Luiz Babinski, enfatizou a confiança que o evento despertou na população. “No início, muitos duvidaram que aconteceria. Hoje estão impressionados. Ver o juiz Tony atendendo com carinho, as equipes próximas do povo, tudo muito receptivo… É transformador. Aqui, a demanda é enorme: são mais de 7 a 8 mil pessoas na região”.
Para a secretária de Assistência Social de Confresa, Jeusa Babinski, o impacto é também emocional. “Me emociona ver esse trabalho. Muitas pessoas não têm como chegar até a cidade. A expedição desburocratiza, aproxima e acolhe”.
Já o presidente da Câmara de Confresa, Ederson da Cunha, classificou a ação como “nota 100”. Para ele, a presença do Judiciário aproxima poderes e atende quem nunca conseguiu acessar esses serviços. “Muita gente não tem veículo, não tem dinheiro para ir até a cidade. Isso beneficia toda a região. É a Justiça de Mato Grosso em ação”, declarou.
O subprefeito de Espigão do Leste, Richardson Vick, conhecido como Chay, reforçou a dimensão histórica do evento: “Antes das 8 da manhã e já tínhamos quase 200 pessoas esperando. Muita gente da zona rural nunca teve essa oportunidade. A Expedição vai mudar a vida de muita gente”.
Enquanto isso, a vereadora por São Félix do Araguaia, Cida Brandão, moradora de Espigão desde 1994, descreveu a ação como “um grande sonho realizado”. Segundo ela, demandas antigas como guarda, pensão, divórcio e documentação finalmente encontram solução perto de casa. “O sofrimento da população é grande e essa iniciativa ajuda muito. Estava precisando demais”, afirmou.
A diretora Elivânia Pereira da Silva, da Escola Municipal de Educação Básica Alberto Nunes da Silveira, onde funcionou os atendimentos em Espigão do Leste, destacou o impacto direto da ação na vida de toda população. “Recebemos famílias de vários estados e muitas chegam sem documentos. A expedição regulariza a vida das crianças e das famílias. É maravilhoso ver a escola como palco disso tudo”.
O investigador Renan Fernandes Vasconcelos, da Polícia Judiciária Civil de São Félix do Araguaia, reforçou o valor da atuação integrada: “Muita coisa se resolve com orientação. Aqui conseguimos imprimir boletim de ocorrência, revisar documentos e encaminhar casos que normalmente a pessoa não teria acesso. É a prova de que, juntos, resolvemos situações que antes pareciam impossíveis”.
Urubu Branco – Durante a segunda etapa da 7ª Expedição Araguaia-Xingu em Confresa, o juiz coordenador, José Antônio Bezerra Filho, também visitou a Terra Indígena Urubu Branco, habitada pelo povo indígena Apyãwa (ou Tapirapé), reafirmando o compromisso do Poder Judiciário com os povos originários da região. Recebido pelas lideranças locais, ele ouviu de perto as demandas da comunidade e acompanhou relatos sobre os desafios enfrentados no acesso à documentação civil. Edmundo, uma das lideranças da aldeia, explicou ao magistrado que muitos indígenas ainda não conseguem regularizar documentos básicos.
Diante disso, a comunidade fez um pedido direto ao magistrado. “Precisamos de uma equipe aqui dentro da aldeia. Tem muita gente sem CPF, sem identidade. A expedição ajuda muito, mas muitos ainda não conseguem sair daqui. Uma ação específica para nós seria essencial”, afirmou Edmundo.
Sensível à demanda, o juiz sinalizou que irá articular para que uma próxima expedição seja realizada diretamente na região indígena, ampliando o alcance dos atendimentos e assegurando que os direitos fundamentais cheguem também a quem vive em terras dos povos originários. Ele explicou o planejamento que torna a ação possível. “Estamos a mais de 150 quilômetros de qualquer comarca. Pensamos tudo para trazer o Judiciário para perto de quem mais precisa. Aqui, um serviço liga ao outro, e problemas que levariam anos são resolvidos em horas”. Ele reforçou que a iniciativa materializa o lema da atual gestão do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, sob presidência do desembargador José Zuquim Nogueira, que é “Justiça Presente, Cidadania Preservada”.
Programação – Durante quase duas semanas, a segunda etapa da 7ª Expedição Araguaia-Xingu cruzou as estradas do Vale do Araguaia levando serviços e cidadania a diferentes comunidades da região. Entre 5 e 12 de novembro, as equipes estiveram em três pontos do nordeste mato-grossense — a Agrovila Jacaré Valente e o Distrito de Veranópolis, em Confresa, e o Distrito de Espigão do Leste, em São Félix do Araguaia. Nesse período, além de orientação jurídica, foram ofertados serviços como emissão e atualização de documentos (RG, CPF, Certidão de Nascimento e Título Eleitoral), consultas de saúde, vacinação, exames de vista e atividades recreativas e educativas.
Parceria – A iniciativa foi coordenada pelo Poder Judiciário de Mato Grosso, com estrutura de serviços do próprio Judiciário por meio do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (Cejusc), Núcleo Gestor da Justiça Restaurativa (Nugjur), Comissão Estadual Judiciária de Adoção (Ceja) e Juizado Volante Ambiental (Juvam).
Também integraram a ação uma ampla rede de parceiros: Defensoria Pública, Tribunal Regional Eleitoral (TRE-MT), Ministério Público de Mato Grosso, Politec, Justiça Federal, Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp), Polícia Judiciária Civil (PJC), Companhia de Polícia Ambiental, Corpo de Bombeiros Militar, Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema), Secretaria de Estado de Saúde (SES), Secretaria de Estado de Educação (Seduc) e Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel).
Somaram-se ainda a Receita Federal, Caixa Econômica Federal, INSS, Assembleia Legislativa, Exército Brasileiro, prefeituras dos municípios atendidos e parceiros privados, como Aprosoja, Energisa, Paiaguás Incorporadora e Bom Futuro.
Autor: Talita Ormond
Fotografo: Alair Ribeiro
Departamento: Coordenadoria de Comunicação do TJMT
Email: [email protected]
