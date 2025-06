Corrida de rua abre comemorações ao padroeiro dos pescadores

Rota do Peixe, na bicentenária Bonsucesso, se prepara para celebrar a sua mais tradicional festa. Semana será de muitas atividades para preparação do grande dia: 29 de junho, dia de São Pedro

Várzea Grande se prepara mais uma festa popular, dessa vez, em comemoração a São Pedro, padroeiro dos pescadores. Em mais uma demonstração de fé, tradição, história e gratidão, a população do distrito de Bonsucesso, em Várzea Grande, deu início aos preparativos das festividades que têm como ponto alto, o grande almoço gratuito no próximo domingo, dia 29, dia de São Pedro.

Nesse ano, a 44ª Festa de São Pedro foi aberta hoje, domingo (22), com a corrida de rua ‘Rota do Peixe’, que teve como trajeto e cenário, seis quilômetros na bucólica região de Bonsucesso.

Do dia 24 ao dia 28, a comunidade estará focada na limpeza das cinco toneladas de peixe para esta edição da festa.

A Prefeitura de Várzea Grande está apoiando a realização da festa com estrutura, divulgação e melhorias pontuais na região. Como explica o secretário de Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural Sustentável, Ricardo Amorim, várias secretarias estão unidas na promoção desse evento que atrai milhares de pessoas para o grande almoço festivo. “A comunidade se une para festejar seu padroeiro, organiza e distribuiu as tarefas. A gestão vem com apoio, inclusive, da Guarda Municipal para ordenamento do trânsito no dia do almoço. Hoje foi muito bonito acompanhar a corrida num cenário desses, ao lado do rio Cuiabá. Rio de deu início a um pequeno povoado, que virou distrito, é nosso cartão postal e mais antigo que a nossa cidade. Aqui a tradição e a história estão por todos os lugares”. O distrito completa em 15 de outubro, 202 anos de fundação.

Também acompanhou a corrida, o superintendente de Esporte e Lazer, Héliton Gomes.

PROGRAMAÇÃO:

– 24/06, a partir das 7h, no porto, no Engenho de Dona Buguela: Início da limpeza dos peixes que serão servidos na festa do domingo

– 28/06, às 19h – Abertura oficial com feira gastronômica e apresentações culturais

– 29/06 – 04h – Alvorada

08h – Procissão

09h30 – Missa, na sequência levantamento do mastro com cururueiros e cururueiras

11h30 às 13h30 – Almoço gratuito

Fonte: Prefeitura de Várzea Grande – MT