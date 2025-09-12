Corrida do Judiciário: valor da inscrição acompanha padrão das principais provas de Cuiabá

Já estão abertas as inscrições para a 7ª edição da Corrida do Judiciário, que devem ser feitas no site https://www.acronoesportes.com.br/eventos. A iniciativa é do Poder Judiciário de Mato Grosso, em parceria com a Associação Mato-Grossense de Magistrados (Amam), e oferece percursos de 2 km (caminhada), e 5 km e 10 km de corrida. O evento tem como proposta incentivar hábitos de vida saudáveis, promover a integração entre magistrados, servidores e a comunidade, além de estimular a prática esportiva.

Os valores de inscrição foram estabelecidos em R$ 150,00 para o público em geral e também para magistrados e servidores do Judiciário, acrescidos de R$ 10,00 referentes à taxa administrativa do site. Pessoas com deficiência (PCD) também podem se inscrever, conforme a regulamentação do evento. As vagas ficam disponíveis até 25 de setembro, podendo ser prorrogadas caso não sejam preenchidas.

De acordo com a presidente da Amam, juíza Jaqueline Cherulli, o valor da inscrição foi definido a partir de uma avaliação criteriosa sobre a estrutura necessária para a realização do evento e a qualidade do kit atleta, considerado um dos diferenciais desta edição. “Chegamos a esse valor com base no que está sendo ofertado. O nosso kit é diferenciado, bem mais enriquecido que o da versão anterior, porque buscamos dar à corrida o mesmo perfil das principais provas realizadas em Cuiabá, como as do TRT, OAB e Ministério Público. Além disso, ampliamos os percursos, trazendo distâncias de 5 km e 10 km, além da caminhada, para integrar ainda mais os participantes a esse universo tão prazeroso da corrida”, explicou.

Entre os itens do kit estão camiseta de tecido especial, mochila personalizada, garrafinha de água, toalhinha de microfibra e barrinha de cereal. “São detalhes que chamam atenção pela beleza, pela qualidade e pela possibilidade de uso no dia a dia. O material é pensado para que o atleta utilize também nos treinos e em momentos de lazer”, destacou a magistrada.

Jaqueline Cherulli reforçou ainda que o valor da inscrição acompanha a realidade das corridas organizadas na capital neste ano. “Não é um valor que esteja fora do praticado. Todos os custos tiveram reajustes e a nossa preocupação foi oferecer troféus, medalhas e materiais de qualidade, representando com excelência o Judiciário de Mato Grosso dentro desse cenário esportivo”, completou.

A Corrida do Judiciário será realizada em Cuiabá e promete reunir atletas profissionais, corredores amadores, servidores, magistrados e membros da sociedade em uma manhã de esporte, saúde e integração.

