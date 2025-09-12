JUSTIÇA
Corrida do Judiciário: valor da inscrição acompanha padrão das principais provas de Cuiabá
Já estão abertas as inscrições para a 7ª edição da Corrida do Judiciário, que devem ser feitas no site https://www.acronoesportes.com.br/eventos. A iniciativa é do Poder Judiciário de Mato Grosso, em parceria com a Associação Mato-Grossense de Magistrados (Amam), e oferece percursos de 2 km (caminhada), e 5 km e 10 km de corrida. O evento tem como proposta incentivar hábitos de vida saudáveis, promover a integração entre magistrados, servidores e a comunidade, além de estimular a prática esportiva.
Os valores de inscrição foram estabelecidos em R$ 150,00 para o público em geral e também para magistrados e servidores do Judiciário, acrescidos de R$ 10,00 referentes à taxa administrativa do site. Pessoas com deficiência (PCD) também podem se inscrever, conforme a regulamentação do evento. As vagas ficam disponíveis até 25 de setembro, podendo ser prorrogadas caso não sejam preenchidas.
De acordo com a presidente da Amam, juíza Jaqueline Cherulli, o valor da inscrição foi definido a partir de uma avaliação criteriosa sobre a estrutura necessária para a realização do evento e a qualidade do kit atleta, considerado um dos diferenciais desta edição. “Chegamos a esse valor com base no que está sendo ofertado. O nosso kit é diferenciado, bem mais enriquecido que o da versão anterior, porque buscamos dar à corrida o mesmo perfil das principais provas realizadas em Cuiabá, como as do TRT, OAB e Ministério Público. Além disso, ampliamos os percursos, trazendo distâncias de 5 km e 10 km, além da caminhada, para integrar ainda mais os participantes a esse universo tão prazeroso da corrida”, explicou.
Entre os itens do kit estão camiseta de tecido especial, mochila personalizada, garrafinha de água, toalhinha de microfibra e barrinha de cereal. “São detalhes que chamam atenção pela beleza, pela qualidade e pela possibilidade de uso no dia a dia. O material é pensado para que o atleta utilize também nos treinos e em momentos de lazer”, destacou a magistrada.
Jaqueline Cherulli reforçou ainda que o valor da inscrição acompanha a realidade das corridas organizadas na capital neste ano. “Não é um valor que esteja fora do praticado. Todos os custos tiveram reajustes e a nossa preocupação foi oferecer troféus, medalhas e materiais de qualidade, representando com excelência o Judiciário de Mato Grosso dentro desse cenário esportivo”, completou.
A Corrida do Judiciário será realizada em Cuiabá e promete reunir atletas profissionais, corredores amadores, servidores, magistrados e membros da sociedade em uma manhã de esporte, saúde e integração.
Autor: Roberta Penha
Fotografo:
Departamento: Coordenadoria de Comunicação do TJMT
Email: [email protected]
JUSTIÇA
MPMT abrirá oito vagas para Promotor de Justiça Substituto
Na primeira reunião da comissão organizadora do próximo concurso público para Promotor de Justiça Substituto do Ministério Público do Estado de Mato Grosso (MPMT), realizada na tarde desta sexta-feira (12), ficou deliberado que a primeira fase do certame será realizada ainda este ano, para o preenchimento de oito vagas e formação de cadastro de reserva. A reunião ocorreu na sede da Procuradoria-Geral de Justiça, em Cuiabá, sob a coordenação do procurador-geral de Justiça Rodrigo Fonseca Costa, que preside a comissão.
Conforme a Portaria nº 880/2025-PGJ, a Comissão de Concurso para seleção de candidatos ao ingresso na carreira do MPMT é composta, como membros titulares, pelos procuradores de Justiça Paulo Roberto Jorge do Prado, Antonio Sergio Cordeiro Piedade e Elisamara Sigles Vodonós Portela, eleitos pelo Conselho Superior do Ministério Público; pelo desembargador Wesley Sanchez Lacerda (representante da magistratura); e pela advogada Waleska Malvina Piovan Martinazzo (representante da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional de Mato Grosso – OAB-MT).
Os suplentes da comissão são o subprocurador-geral de Justiça Jurídico e Institucional, Marcelo Ferra de Carvalho; os procuradores de Justiça João Augusto Veras Gadelha, Rosana Marra e Roberto Aparecido Turin; o desembargador Deosdete Cruz Junior; e o advogado Filipe Maia Broeto Nunes.
Fonte: Ministério Público MT – MT
JUSTIÇA
TJMT mantém fazenda com herdeira e condena banco a pagar honorários
A Segunda Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT) confirmou, na quarta-feira (03 de setembro), a sentença que desconstituiu o bloqueio judicial de uma fazenda em São Félix do Araguaia (a 1.200 km de Cuiabá), herdada por uma viúva. A decisão, relatada pela juíza convocada Tatiane Colombo, manteve a propriedade com a herdeira e ainda aumentou a condenação do banco, que deverá arcar com honorários advocatícios de 12% sobre o valor da causa, além das custas processuais.
A viúva ingressou com Embargos de Terceiro contra o banco, após a penhora do imóvel. O bem havia sido bloqueado em um processo de cumprimento de sentença contra um supermercado, no qual ela não figurava como parte.
A autora comprovou que detinha a propriedade do imóvel desde a década de 1980, recebendo-o em partilha após o falecimento do marido, em 2022.
Decisão da 1ª instância e recurso do banco
A 1ª Vara Cível de Barra do Garças deu razão à herdeira, julgando procedentes os Embargos de Terceiro. A sentença determinou a desconstituição da penhora do imóvel, ratificou a liminar que já havia suspendido a medida e condenou o banco ao pagamento das custas do processo e de honorários fixados em 10% sobre o valor da causa. O banco, citado regularmente, permaneceu inerte e não apresentou defesa dentro do prazo determinado, sendo decretada a revelia.
Inconformado, o banco entrou com um recurso. Alegou nulidade da intimação, sustentando que a advogada indicada nos autos da execução não teria sido cientificada, o que comprometeria a ampla defesa da instituição e tornaria indevida a revelia. De forma subsidiária, pediu que fosse afastada a condenação em honorários advocatícios, invocando o princípio da causalidade.
No entanto, o recurso do banco foi rejeitado por unanimidade e o Tribunal seguiu a decisão da relatora, Tatiane Colombo. Ela considerou que a alegação do banco de que a intimação era nula já não podia mais ser discutida, um conceito jurídico chamado preclusão. Isso ocorreu porque a questão da validade da intimação já havia sido analisada em uma decisão anterior e o banco não contestou essa decisão no prazo correto.
A magistrada também ressaltou que, para empresas como o banco, que são devidamente cadastradas, a intimação eletrônica feita pelo sistema PJe é totalmente válida e tem a mesma força de uma intimação pessoal.
Quanto aos honorários, o tribunal entendeu que não cabia afastar a condenação, pois a sucumbência do banco era inequívoca. Além disso, majorou o percentual de 10% para 12% sobre o valor da causa, conforme determina o Código de Processo Civil em casos de recurso desprovido.
Com a decisão, a propriedade do imóvel segue garantida à herdeira, e o banco terá de assumir os custos processuais ampliados. O julgamento reafirma a proteção ao direito de herdeiros e a validade dos mecanismos eletrônicos de intimação no Judiciário mato-grossense.
Autor: Vitória Maria
Fotografo:
Departamento: Coordenadoria de Comunicação do TJMT
Email: [email protected]
MPMT abrirá oito vagas para Promotor de Justiça Substituto
TJMT mantém fazenda com herdeira e condena banco a pagar honorários
Pós-doutor Rennan Thamay lança livro sobre ativismo judicial no dia 18 em Cuiabá
Corrida do Judiciário: valor da inscrição acompanha padrão das principais provas de Cuiabá
Pacientes do SUS farão mais de 29 mil exames, consultas e cirurgias em mutirão do Agora Tem Especialistas neste sábado (13)
Segurança
Polícia Civil prende cabeleireiro envolvido com tráfico de drogas em Cuiabá
A Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada de Repressão a Narcóticos (Denarc), deflagrou na manhã desta sexta-feira (12.9), operação...
Polícia Civil localiza e incinera plantação de maconha em operação em Tangará da Serra
A Polícia Civil, por meio da Delegacia Regional de Tangará da Serra, realizou, nesta quinta-feira (11.9), a Operação Mofo Cinzento,...
Polícia Civil prende homem com armas de fogo e mais de 5,5 mil munições em Cuiabá
Um homem investigado por práticas ilícitas, como tráfico de drogas, agiotagem e posse ilegal de arma de fogo, foi preso...
MT
Brasil
Federação União Progressista anuncia saída da base do governo e entrega de cargos
Os dois partidos da federação têm, juntos, 109 deputados Reprodução TV Câmara Antonio Rueda lê nota em que a federação...
Governo projeta crescimento de 2,44% em 2026 e salário mínimo de R$ 1.631
O valor do salário mínimo previsto para o próximo ano é de R$ 1.631,00. O reajuste foi calculado com base...
Congresso analisa esta semana projetos para proteger infância na rede
Denúncias de adultização de crianças tornaram tema prioridade O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), marcou para quarta-feira...
Economia & Finanças
Mais Lidas da Semana
-
ARTIGOS & OPINIÕES3 dias atrás
Setembro Amarelo: quando a saúde mental também protege o coração
-
Saúde4 dias atrás
Profissionais de saúde e da segurança pública são qualificados para registros de mortes por causas externas
-
CIDADES4 dias atrás
Prefeitura debate com provedores de internet e telefonia sobre despoluição de cabeamento e fiação
-
AGRONEGÓCIO5 dias atrás
Proibição do abate de cavalos põe em xeque mercado de carne equina no Brasil
-
Saúde6 dias atrás
Ministro Padilha visita primeiro Centro de Referência em Saúde Indígena do Brasil, no território Yanomami
-
MEIO AMBIENTE4 dias atrás
Corpo de Bombeiros publica edital de processo seletivo para contratação de bombeiros temporários
-
Várzea Grande4 dias atrás
Procon de Várzea Grande intensifica fiscalização em postos de combustíveis
-
Economia & Finanças5 dias atrás
Índice mostra que alimentos estão quase 7% mais caros em 2025