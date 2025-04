13/04/2025

Corrida do Legislativo premia melhores cuiabanos em sua 6ª edição

SECOM – Câmara Municipal de Cuiabá

A Câmara Municipal de Cuiabá realizou a 6ª edição da Corrida do Legislativo Cuiabano, que percorreu os principais pontos do centro da capital. Neste ano, a prova contou com um percurso de 7,5 km e reuniu 1.531 atletas, distribuídos em seis categorias: geral (feminino e masculino), servidores (feminino e masculino), vereadores (feminino e masculino) e pessoas com deficiência (visual, física e cadeirante).

Além dessas categorias, a competição também contemplou o prêmio de “Melhor Morador de Cuiabá”, destinado aos primeiros colocados no feminino e no masculino. O vereador Chico 2000 (PL), organizador do evento, ressaltou a importância dessa premiação especial.

“A categoria do melhor cuiabano foi criada porque recebemos atletas do estado inteiro e de alguns de outros estados. Às vezes, eles vêm mais preparados e acabam levando os prêmios. Criamos ela pensando em simular um 5º lugar no pódio e, assim, prestigiar os cuiabanos”, explicou o vereador.

A corredora Luciana Gasques conquistou o primeiro lugar na categoria com o tempo de 39 minutos e 25 segundos. Emocionada, ela destacou sua trajetória no esporte e o valor simbólico do reconhecimento.

“Eu corro desde os 17 anos e, hoje, com 35, ganhei um prêmio que é uma superação pra mim. A corrida faz parte da minha vida e esse esporte é o que me fez conquistar tudo. É uma grande honra e orgulho estar aqui. Estou representando a minha cidade, onde nasci, cresci, onde trabalho e criei meus filhos”, comentou Luciana.

O atleta Mayk Caique Santana Honorato Neves concluiu o percurso em 28 minutos e 51 segundos. Ele enfatizou a relevância do apoio ao esporte promovido pelo Legislativo municipal.

“É importante a Câmara fazer essa corrida e também dar um incentivo ao corredor, acaba privilegiando a todos ali que gostam de esporte. Já estava treinando há alguns meses, mas corro tem sete anos. Esse é meu quarto ano consecutivo e eu gosto muito dessa corrida”, finalizou Mayk.

Fonte: Câmara de Cuiabá – MT