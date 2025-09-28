Corrida do Servidor movimenta APA Bernardo Berneck em Várzea Grande

Ação teve o objetivo de promover a integração, o bem-estar e incentivo à prática esportiva entre os trabalhadores do Município

Servidores públicos do Município de Várzea Grande, participaram hoje (27), da Corrida do Servidor, na Área de Proteção Ambiental (APA) Bernardo Berneck. O evento reuniu homens e mulheres em duas modalidades: corrida de rua e caminhada, premiando os três primeiros colocados de cada categoria.

A iniciativa fez parte das comemorações alusivas ao Dia do Servidor Público, comemorado no próximo dia 28 de outubro – data em que deve ocorrer a final da Copa do Servidor -, com objetivo de promover a integração, o bem-estar e incentivo à prática esportiva entre os trabalhadores do Município. Vale lembrar que a premiação para os corredores (as) será na decisão da Copa do Servidor.

Durante a solenidade de premiação, o superintendente municipal de Esporte e Lazer, Edmilson Piranha, destacou a importância da ação. “Estamos empenhados em unir as secretarias para realização de eventos esportivos aos nossos servidores. Aqui temos um belo parque com estrutura pra fazer desde uma simples caminhada a uma corrida de alto desempenho, isso só é possível graças a nossa prefeita Flávia Moretti e do vice Tião da Zaeli, que estão apoiando o esporte da nossa Várzea Grande”, destacou.

Para o secretário de Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural, Ricardo Costa Amorim, essa integração junto à Superintendência de Esporte e Lazer, de levar o incentivo ao esporte, como no também, a sustentabilidade que a APA Bernardo Berneck proporciona, “é uma forma de valorizar àqueles que dedicam suas vidas ao atendimento da população. O esporte é saúde, lazer e união, e ficamos muito felizes em ver tantos servidores participando desse momento especial em homenagem à categoria”, afirmou.

Com largada às 6h30, a prova contou com a animação do público e a energia dos participantes, que percorreram as trilhas da APA em um clima de confraternização. A Corrida do Servidor se consolida como um marco nas comemorações municipais, unindo esporte e reconhecimento aos profissionais que constroem diariamente os serviços públicos de Várzea Grande.

ABERTURA OFICIAL – A bola vai rolar pela 8° Copa do Servidor, na sexta-feira (3), a partir das 19h no Miniestádio do Ipase. Além da cerimônia de abertura, haverá shows com bandas regionais e modas típicas após a partida inaugural.

O tradicional futebol society masculino, confirmou a participação de 12 times que representam secretarias e órgãos da gestão municipal, divididos em três grupos com quatro equipes.

Haverá também as modalidades de voleibol de quadra e de areia misto, futsal feminina, tênis de mesa masculino e feminino, e xadrez masculino e feminino que vão movimentar a competição dos servidores.

Fonte: Prefeitura de Várzea Grande – MT