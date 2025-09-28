Connect with us

Várzea Grande

Corrida do Servidor movimenta APA Bernardo Berneck em Várzea Grande

Publicado em

27/09/2025

Ação teve o objetivo de promover a integração, o bem-estar e incentivo à prática esportiva entre os trabalhadores do Município

Servidores públicos do Município de Várzea Grande, participaram hoje (27), da Corrida do Servidor, na Área de Proteção Ambiental (APA) Bernardo Berneck. O evento reuniu homens e mulheres em duas modalidades: corrida de rua e caminhada, premiando os três primeiros colocados de cada categoria.

A iniciativa fez parte das comemorações alusivas ao Dia do Servidor Público, comemorado no próximo dia 28 de outubro – data em que deve ocorrer a final da Copa do Servidor -, com objetivo de promover a integração, o bem-estar e incentivo à prática esportiva entre os trabalhadores do Município. Vale lembrar que a premiação para os corredores (as) será na decisão da Copa do Servidor.

Durante a solenidade de premiação, o superintendente municipal de Esporte e Lazer, Edmilson Piranha, destacou a importância da ação. “Estamos empenhados em unir as secretarias para realização de eventos esportivos aos nossos servidores. Aqui temos um belo parque com estrutura pra fazer desde uma simples caminhada a uma corrida de alto desempenho, isso só é possível graças a nossa prefeita Flávia Moretti e do vice Tião da Zaeli, que estão apoiando o esporte da nossa Várzea Grande”, destacou.

Para o secretário de Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural, Ricardo Costa Amorim, essa integração junto à Superintendência de Esporte e Lazer, de levar o incentivo ao esporte, como no também, a sustentabilidade que a APA Bernardo Berneck proporciona, “é uma forma de valorizar àqueles que dedicam suas vidas ao atendimento da população. O esporte é saúde, lazer e união, e ficamos muito felizes em ver tantos servidores participando desse momento especial em homenagem à categoria”, afirmou.

Com largada às 6h30, a prova contou com a animação do público e a energia dos participantes, que percorreram as trilhas da APA em um clima de confraternização. A Corrida do Servidor se consolida como um marco nas comemorações municipais, unindo esporte e reconhecimento aos profissionais que constroem diariamente os serviços públicos de Várzea Grande.

ABERTURA OFICIAL – A bola vai rolar pela 8° Copa do Servidor, na sexta-feira (3), a partir das 19h no Miniestádio do Ipase. Além da cerimônia de abertura, haverá shows com bandas regionais e modas típicas após a partida inaugural.

O tradicional futebol society masculino, confirmou a participação de 12 times que representam secretarias e órgãos da gestão municipal, divididos em três grupos com quatro equipes.

Haverá também as modalidades de voleibol de quadra e de areia misto, futsal feminina, tênis de mesa masculino e feminino, e xadrez masculino e feminino que vão movimentar a competição dos servidores.

Fonte: Prefeitura de Várzea Grande – MT

Várzea Grande

Educação cumpre meta e entrega 100% dos kits de uniformes nas escolas da rede municipal

Published

9 horas atrás

on

27/09/2025

By

Kits com os uniformes, mochilas e tênis foram montados um a um e organizados por demanda – lotes – para atender de forma assertiva as escolas, evitando falhas. Um grande esquema logístico atuou no último mês para dar conta das entregas em 97 unidades

A Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer finalizou ontem (26), a entrega dos kits de uniformes para as 97 escolas da rede municipal de Várzea Grande. A Escola Municipal de Educação Básica (EMEB) ‘Padre Luíz Maria Ghisoni’, do bairro Vila Arthur, foi a escola onde foi finalizada a entrega dos materiais.

De acordo com o secretário Igor Cunha, a entrega dos kits de uniformes exigiu uma estratégia de logística, atendendo os relatórios de demanda emitido pelas unidades escolares. “Além de organizar em kits os uniformes, mochilas e tênis, totalizando cerca de 230 mil peças, os gestores enviaram a solicitação, reportando a demanda por aluno. Assim, a operação de entrega se tornou mais assertiva, evitando falhas e contemplando todos os alunos matriculados na rede” explicou.

Segundo o superintendente operacional do Sistema Escolar, Evaldo Mendes, os caminhões da Secretaria realizaram o trabalho de entrega dos materiais de acordo com as rotas, elaboradas estrategicamente para a economia de tempo e redução dos custos operacionais, e por conta disso, conseguiram finalizar as entregas antes do prazo estipulado.

A diretora da EMEB Padre Luíz Maria Ghisoni’, professora Marina Bernardo Viana, disse que os kits de uniformes estavam sendo muito aguardados pela comunidade escolar e agradeceu a equipe da superintendência pela entrega dos materiais. “Além da segurança na identificação do estudante, os uniformes elevam a autoestima dos alunos, gerando mais tranquilidade para os pais na questão de gastos com vestuário” declarou.

No final do mês de agosto, a prefeita de Várzea Grande, Flávia Moretti, e o vice-prefeito, Tião da Zaeli, ambos do PL, entregaram simbolicamente os novos modelos dos uniformes para os alunos da EMEB ‘Professora Rita Auxiliadora de Campos Cunha’, no bairro Mapim.

A unidade escolhida para a entrega dos kits foi uma das escolas campeãs do Ideb com o índice de 6.2 e está entre as 12 escolas ganhadoras do Prêmio Alfabetiza Mais de 2025, promovido pela Secretaria de Estado de Educação (Seduc). A escola participou das comemorações do dia 7 de setembro, desfilando com seus alunos uniformizados na Avenida Couto Magalhães.

Fonte: Prefeitura de Várzea Grande – MT

Várzea Grande

Portaria regulamenta atendimento ao contribuinte várzea-grandense

Published

13 horas atrás

on

27/09/2025

By

Medida vai tornar mais rápido o esclarecimento de dúvidas e a resolução de pendências relacionadas a tributos municipais

A Secretaria Municipal de Gestão Fazendária publicou a portaria n° 45/2025 que regulamenta as atividades a serem realizadas em regime de plantão fiscal dos auditores tributários.

Conforme a publicação, a iniciativa visa assegurar eficiência, continuidade e eficácia na arrecadação e no atendimento aos contribuintes. Ainda consta da portaria que os auditores e inspetores de tributos serão designados pelo secretário de Gestão Fazendária, Marcos José da Silva, mediante portaria com propósito de garantir a continuidade dos atendimentos.

“O Plantão Fiscal já existia, só que agora formalizamos por meio de portaria, e futuramente vamos modernizá-lo mais ainda por meio do Regimento Interno da Gestão Fazendária. A nossa ação visa garantir que sempre haja profissionais disponíveis para atender presencialmente, por telefone ou até mesmo online. A medida vai tornar mais rápido o esclarecimento de dúvidas e a resolução de pendências relacionadas a tributos municipais”, declara o secretário Marcos José da Silva.

Entre os serviços que poderão ser feitos no plantão estão: esclarecimento de dúvidas sobre IPTU, ISSQN e legislação tributária; orientações para empresas do Simples Nacional; atendimento de denúncias formais de irregularidades fiscais; dúvidas sobre Refis; entre outros atendimentos.

“O plantão fiscal chega para dar mais agilidade, eficiência e transparência. Nosso objetivo é facilitar a vida do cidadão, garantindo que ele possa resolver suas demandas de forma rápida e com o suporte necessário”, completa o secretário.

Em breve, as datas dos atendimentos em regime de plantão serão amplamente divulgadas.

Fonte: Prefeitura de Várzea Grande – MT

Segurança

SEGURANÇA27/09/2025

Polícias Civil e Militar realizam operação de combate à criminalidade em São José do Xingú

A Polícia Civil e a Polícia Militar deflagraram, na noite desta sexta-feira (26.9), uma operação integrada com o objetivo de...
SEGURANÇA27/09/2025

Bope forma seis policiais militares no 5º Curso de Operações Especiais de Mato Grosso

A Polícia Militar de Mato Grosso realizou, na tarde desta sexta-feira (26.9), a formatura de seis militares no 5º Curso...
SEGURANÇA27/09/2025

Foragidos por roubo e tráfico de drogas são presos pela Polícia Civil em Rondonópolis

Dois foragidos da Justiça, envolvidos em crimes de roubo e tráfico de drogas, tiveram mandados de prisão cumpridos pela Polícia...

MT

Brasil

Brasil02/09/2025

Federação União Progressista anuncia saída da base do governo e entrega de cargos

Os dois partidos da federação têm, juntos, 109 deputados Reprodução TV Câmara Antonio Rueda lê nota em que a federação...
Brasil01/09/2025

Governo projeta crescimento de 2,44% em 2026 e salário mínimo de R$ 1.631

O valor do salário mínimo previsto para o próximo ano é de R$ 1.631,00. O reajuste foi calculado com base...
Brasil19/08/2025

Congresso analisa esta semana projetos para proteger infância na rede

Denúncias de adultização de crianças tornaram tema prioridade O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), marcou para quarta-feira...

Economia & Finanças

