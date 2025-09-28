Várzea Grande
Corrida do Servidor movimenta APA Bernardo Berneck em Várzea Grande
Ação teve o objetivo de promover a integração, o bem-estar e incentivo à prática esportiva entre os trabalhadores do Município
Servidores públicos do Município de Várzea Grande, participaram hoje (27), da Corrida do Servidor, na Área de Proteção Ambiental (APA) Bernardo Berneck. O evento reuniu homens e mulheres em duas modalidades: corrida de rua e caminhada, premiando os três primeiros colocados de cada categoria.
A iniciativa fez parte das comemorações alusivas ao Dia do Servidor Público, comemorado no próximo dia 28 de outubro – data em que deve ocorrer a final da Copa do Servidor -, com objetivo de promover a integração, o bem-estar e incentivo à prática esportiva entre os trabalhadores do Município. Vale lembrar que a premiação para os corredores (as) será na decisão da Copa do Servidor.
Durante a solenidade de premiação, o superintendente municipal de Esporte e Lazer, Edmilson Piranha, destacou a importância da ação. “Estamos empenhados em unir as secretarias para realização de eventos esportivos aos nossos servidores. Aqui temos um belo parque com estrutura pra fazer desde uma simples caminhada a uma corrida de alto desempenho, isso só é possível graças a nossa prefeita Flávia Moretti e do vice Tião da Zaeli, que estão apoiando o esporte da nossa Várzea Grande”, destacou.
Para o secretário de Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural, Ricardo Costa Amorim, essa integração junto à Superintendência de Esporte e Lazer, de levar o incentivo ao esporte, como no também, a sustentabilidade que a APA Bernardo Berneck proporciona, “é uma forma de valorizar àqueles que dedicam suas vidas ao atendimento da população. O esporte é saúde, lazer e união, e ficamos muito felizes em ver tantos servidores participando desse momento especial em homenagem à categoria”, afirmou.
Com largada às 6h30, a prova contou com a animação do público e a energia dos participantes, que percorreram as trilhas da APA em um clima de confraternização. A Corrida do Servidor se consolida como um marco nas comemorações municipais, unindo esporte e reconhecimento aos profissionais que constroem diariamente os serviços públicos de Várzea Grande.
ABERTURA OFICIAL – A bola vai rolar pela 8° Copa do Servidor, na sexta-feira (3), a partir das 19h no Miniestádio do Ipase. Além da cerimônia de abertura, haverá shows com bandas regionais e modas típicas após a partida inaugural.
O tradicional futebol society masculino, confirmou a participação de 12 times que representam secretarias e órgãos da gestão municipal, divididos em três grupos com quatro equipes.
Haverá também as modalidades de voleibol de quadra e de areia misto, futsal feminina, tênis de mesa masculino e feminino, e xadrez masculino e feminino que vão movimentar a competição dos servidores.
Educação cumpre meta e entrega 100% dos kits de uniformes nas escolas da rede municipal
Kits com os uniformes, mochilas e tênis foram montados um a um e organizados por demanda – lotes – para atender de forma assertiva as escolas, evitando falhas. Um grande esquema logístico atuou no último mês para dar conta das entregas em 97 unidades
A Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer finalizou ontem (26), a entrega dos kits de uniformes para as 97 escolas da rede municipal de Várzea Grande. A Escola Municipal de Educação Básica (EMEB) ‘Padre Luíz Maria Ghisoni’, do bairro Vila Arthur, foi a escola onde foi finalizada a entrega dos materiais.
De acordo com o secretário Igor Cunha, a entrega dos kits de uniformes exigiu uma estratégia de logística, atendendo os relatórios de demanda emitido pelas unidades escolares. “Além de organizar em kits os uniformes, mochilas e tênis, totalizando cerca de 230 mil peças, os gestores enviaram a solicitação, reportando a demanda por aluno. Assim, a operação de entrega se tornou mais assertiva, evitando falhas e contemplando todos os alunos matriculados na rede” explicou.
Segundo o superintendente operacional do Sistema Escolar, Evaldo Mendes, os caminhões da Secretaria realizaram o trabalho de entrega dos materiais de acordo com as rotas, elaboradas estrategicamente para a economia de tempo e redução dos custos operacionais, e por conta disso, conseguiram finalizar as entregas antes do prazo estipulado.
A diretora da EMEB Padre Luíz Maria Ghisoni’, professora Marina Bernardo Viana, disse que os kits de uniformes estavam sendo muito aguardados pela comunidade escolar e agradeceu a equipe da superintendência pela entrega dos materiais. “Além da segurança na identificação do estudante, os uniformes elevam a autoestima dos alunos, gerando mais tranquilidade para os pais na questão de gastos com vestuário” declarou.
No final do mês de agosto, a prefeita de Várzea Grande, Flávia Moretti, e o vice-prefeito, Tião da Zaeli, ambos do PL, entregaram simbolicamente os novos modelos dos uniformes para os alunos da EMEB ‘Professora Rita Auxiliadora de Campos Cunha’, no bairro Mapim.
A unidade escolhida para a entrega dos kits foi uma das escolas campeãs do Ideb com o índice de 6.2 e está entre as 12 escolas ganhadoras do Prêmio Alfabetiza Mais de 2025, promovido pela Secretaria de Estado de Educação (Seduc). A escola participou das comemorações do dia 7 de setembro, desfilando com seus alunos uniformizados na Avenida Couto Magalhães.
Portaria regulamenta atendimento ao contribuinte várzea-grandense
Medida vai tornar mais rápido o esclarecimento de dúvidas e a resolução de pendências relacionadas a tributos municipais
A Secretaria Municipal de Gestão Fazendária publicou a portaria n° 45/2025 que regulamenta as atividades a serem realizadas em regime de plantão fiscal dos auditores tributários.
Conforme a publicação, a iniciativa visa assegurar eficiência, continuidade e eficácia na arrecadação e no atendimento aos contribuintes. Ainda consta da portaria que os auditores e inspetores de tributos serão designados pelo secretário de Gestão Fazendária, Marcos José da Silva, mediante portaria com propósito de garantir a continuidade dos atendimentos.
“O Plantão Fiscal já existia, só que agora formalizamos por meio de portaria, e futuramente vamos modernizá-lo mais ainda por meio do Regimento Interno da Gestão Fazendária. A nossa ação visa garantir que sempre haja profissionais disponíveis para atender presencialmente, por telefone ou até mesmo online. A medida vai tornar mais rápido o esclarecimento de dúvidas e a resolução de pendências relacionadas a tributos municipais”, declara o secretário Marcos José da Silva.
Entre os serviços que poderão ser feitos no plantão estão: esclarecimento de dúvidas sobre IPTU, ISSQN e legislação tributária; orientações para empresas do Simples Nacional; atendimento de denúncias formais de irregularidades fiscais; dúvidas sobre Refis; entre outros atendimentos.
“O plantão fiscal chega para dar mais agilidade, eficiência e transparência. Nosso objetivo é facilitar a vida do cidadão, garantindo que ele possa resolver suas demandas de forma rápida e com o suporte necessário”, completa o secretário.
Em breve, as datas dos atendimentos em regime de plantão serão amplamente divulgadas.
Feira da 13 de Junho agrada público e comerciantes em Cuiabá
Bombeiros resgatam jabuti que estava em loja de equipamentos agrícolas
Corpo de Bombeiros combate oito incêndios florestais neste sábado (27)
Corpo de Bombeiros combate incêndio em caminhão de carga na MT-449
Polícias Civil e Militar realizam operação de combate à criminalidade em São José do Xingú
A Polícia Civil e a Polícia Militar deflagraram, na noite desta sexta-feira (26.9), uma operação integrada com o objetivo de...
Bope forma seis policiais militares no 5º Curso de Operações Especiais de Mato Grosso
A Polícia Militar de Mato Grosso realizou, na tarde desta sexta-feira (26.9), a formatura de seis militares no 5º Curso...
Foragidos por roubo e tráfico de drogas são presos pela Polícia Civil em Rondonópolis
Dois foragidos da Justiça, envolvidos em crimes de roubo e tráfico de drogas, tiveram mandados de prisão cumpridos pela Polícia...
Federação União Progressista anuncia saída da base do governo e entrega de cargos
Os dois partidos da federação têm, juntos, 109 deputados Reprodução TV Câmara Antonio Rueda lê nota em que a federação...
Governo projeta crescimento de 2,44% em 2026 e salário mínimo de R$ 1.631
O valor do salário mínimo previsto para o próximo ano é de R$ 1.631,00. O reajuste foi calculado com base...
Congresso analisa esta semana projetos para proteger infância na rede
Denúncias de adultização de crianças tornaram tema prioridade O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), marcou para quarta-feira...
