SEGURANÇA
Corrida Homens do Mato da Polícia Militar reforça valorização profissional e saúde mental em 2025
Seguem abertas ao público as inscrições para a 25ª edição da Corrida “Homens do Mato” da Polícia Militar de Mato Grosso. A tradicional prova do Comando-Geral da PMMT, acontece nos dias 22 e 23 de novembro, em Cuiabá, nas categorias adulto e kids. As inscrições da prova continuam no segundo lote.
Neste ano, a corrida traz como tema a “Valorização Profissional e Saúde Mental”. A iniciativa busca conscientizar tanto o público interno, quanto a sociedade sobre a relevância do bem-estar e da prevenção em saúde mental, fortalecendo os laços entre a corporação e a sociedade civil.
O comandante-geral da Polícia Militar de Mato Grosso, coronel Claudio Fernando Carneiro Tinoco, destaca que o tema da prova ganha maior significado por ser momento em que a instituição completa 190 anos de fundação, celebrado em setembro, e convida os atletas para participarem da corrida em um momento de união da sociedade civil.
“Esse tema reforça, para nós militares, o compromisso da nossa instituição com a valorização de todos os seus profissionais e a promoção da saúde física e mental. Além disso, convido a todos para celebrarmos os 190 anos da Polícia Militar com o que temos de maior importante, que é a união entre a polícia e a sociedade, que é nosso motivo diário para sairmos de casa e fazermos o nosso trabalho, combatendo o crime e dando segurança aos nossos cidadãos”, enfatizou o coronel Fernando.
A corrida conta com percursos de cinco e dez quilômetros, com largada e chegada no Quartel do Comando-Geral da PM. No dia 22 de novembro (sábado), a partir das 16h, acontece a Corrida Kids, no interior da unidade. Já no dia 23 de novembro (domingo), às 6h, acontecem as provas das categorias adulto.
O evento segue com o segundo lote de inscrições aberto, no valor de R$ 110,00, para as categorias kids e adulto. As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo site www.morro-mt.com.br.
Já os participantes da categoria PCD (Pessoas com deficiência), possuem inscrição gratuita, de acordo com lei municipal. Elas serão realizadas no momento da entrega dos kits de prova, que acontecem na semana anterior à prova.
Os três primeiros colocados da corrida serão premiados com troféus, e todos os participantes que concluírem o percurso receberão a medalha oficial da corrida.
Clique AQUI para se inscrever e obter mais informações da corrida.
Fonte: PM MT – MT
SEGURANÇA
Polícia Militar recupera 20 celulares e prende homem suspeito por furtos em lojas de Tangará da Serra
Policiais militares do 19º Batalhão prenderam um homem, de 37 anos, pelo crime de furto, na tarde desta segunda-feira (3.11), em Tangará da Serra. O homem é suspeito por diversos furtos ocorridos em estabelecimentos comerciais da cidade, durante a madrugada. Com ele, foram recuperados 20 celulares e outros objetos de valor.
As equipes policiais estavam em diligências após diversas denúncias sobre furtos a estabelecimentos ocorridos na região central de Tangará da Serra. Segundo as informações, entre os comércios furtados estavam lojas de eletrônicos, farmácias e conveniências, onde o suspeito havia sido identificado por meio de câmeras de segurança.
Ao final da manhã, os policiais receberam denúncias sobre a localização de uma motocicleta Honda Biz, também vista nos vídeos dos crimes, na companhia do suspeito. Os policiais foram ao endereço informado e fizeram cerco ao local, onde foram recebidos pelo pai do homem, que autorizou os militares a fazerem buscas na casa.
Neste momento, o suspeito foi localizado tentando fugir pelo fundo do imóvel, em uma área de mata. Ele foi abordado pela PM e apresentou resistência, necessitando ser imobilizado e algemado pelos militares.
Na busca do quarto do homem, foi encontrada a roupa que ele utilizava no momento dos crimes e 20 celulares que haviam sido furtados. Também foram encontrados relógios e outros objetos de valor e materiais usados nos crimes.
Ele recebeu voz de prisão e foi conduzido para a delegacia de Tangará da Serra, com todo o material apreendido, para registro da ocorrência e demais providências. Na delegacia, algumas vítimas compareceram e fizeram recuperação de seus pertences furtados.
Disque-denúncia
A sociedade pode contribuir com as ações da Polícia Militar de qualquer cidade do Estado, sem precisar se identificar, por meio do 190 ou 0800.065.3939.
Fonte: PM MT – MT
SEGURANÇA
Polícia Civil de MT prende no Estado do PA dois homens por furto de camionete
Dois homens investigados por praticarem furtos de camionetes na região norte de divisa de Mato Grosso, foram presos no domingo (2.11), no Estado do Pará, durante ação ininterrupta da Polícia Civil mato-grossense.
As equipes da Delegacia de Polícia de Colíder com apoio da Delegacia de Guarantã do Norte, efetuaram a prisão em flagrante dos dois suspeitos na cidade de Moraes Almeida (PA). Uma camionete furtada também foi apreendida.
As diligências da Delegacia de Colíder iniciaram a cerca de um mês. Após registros de furtos de veículos ocorridos durante eventos festivos na região e com o mesmo modus operandi.
Os crimes aconteceram no início das festas, justamente para retardar a percepção das vítimas e o registro da ocorrência.
Isso permitia que os autores percorressem longas distâncias antes que os veículos tivessem qualquer tipo de restrição inserida nos sistemas de segurança.
O trajeto era planejado, sempre utilizando a divisa entre Mato Grosso e Pará, rota escolhida para dificultar a comunicação e integração entre as forças policiais dos dois estados.
Durante investigação foi identificado que os integrantes da associação criminosa, residentes em Colíder, estavam planejando mais um furto, durante uma festa em Guarantã do Norte.
Diante das informações, os policiais civis de Colíder com apoio da equipe de Guarantã do Norte, percorrem mais de 600 quilômetros para direção do Pará, e no domingo (2), localizaram os dois homens em Moraes Almeida (PA).
Na posse de um dos presos foi encontrada uma caminhonete com registro de furto. O veículo estava o número do chassi original, mas apresentava adulteração na placa, indicando o início do processo de “clonagem” ou “desmanche” do veículo.
Em seguida o veículo foi apreendido e os dois suspeitos foram apresentados à Polícia Civil do Pará, para as providências cabíveis.
A Polícia Civil de Mato Grosso reafirma o seu compromisso com a segurança pública, desenvolvendo um trabalho investigativo e minucioso visando o combate ao crime patrimonial e na repressão de organizações criminosas que atuam de forma interestadual.
Fonte: Policia Civil MT – MT
MPMT participa da abertura da XX Semana Nacional da Conciliação
GM prende dois homens por tráfico de drogas na Avenida Castelo Branco
Corrida Homens do Mato da Polícia Militar reforça valorização profissional e saúde mental em 2025
Justiça acolhe pedido do MP e mantém preso ex que arrastou mulher na rua
Várzea Grande lança campanha Novembro Azul com mutirão de consultas e exames para homens
Segurança
Corrida Homens do Mato da Polícia Militar reforça valorização profissional e saúde mental em 2025
Seguem abertas ao público as inscrições para a 25ª edição da Corrida “Homens do Mato” da Polícia Militar de Mato...
Polícia Militar recupera 20 celulares e prende homem suspeito por furtos em lojas de Tangará da Serra
Policiais militares do 19º Batalhão prenderam um homem, de 37 anos, pelo crime de furto, na tarde desta segunda-feira (3.11),...
Polícia Civil de MT prende no Estado do PA dois homens por furto de camionete
Dois homens investigados por praticarem furtos de camionetes na região norte de divisa de Mato Grosso, foram presos no domingo...
MT
Brasil
As regras para ser instrutor de CNH sem vínculo com autoescola
Profissional terá de fazer curso para oferecer aulas de direção O Ministério dos Transportes divulgou os requisitos para instrutor autônomo...
Cancelada a sessão do Congresso que analisaria vetos e LDO
Andressa Anholete/Agência Senado O presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, cancelou a sessão desta quinta-feira (16), na qual seriam...
Reforma administrativa: propostas modificam contratos temporários, gratificações e concursos
Coordenador do grupo de trabalho sobre o tema garantiu, no entanto, que nenhum dos textos prevê mudanças na estabilidade dos...
Economia & Finanças
Mais Lidas da Semana
-
Cuiabá5 dias atrás
Sine Cuiabá oferece 1.077 vagas, com destaque para a Construção Civil
-
Várzea Grande5 dias atrás
“VG em Ação” intensifica serviços de limpeza e manutenção em diversos bairros nesta quarta-feira (29)
-
Política5 dias atrás
Assembleia Legislativa inicia debates sobre Lei Orçamentária para 2026
-
Cuiabá5 dias atrás
“Casamento Abençoado” garante documentos e cerimônia gratuita a casais
-
ELEIÇÕES5 dias atrás
Justiça Eleitoral atende indígenas da Aldeia Matrinxã, em Apiacás
-
Várzea Grande5 dias atrás
Sine-VG disponibiliza 568 vagas de trabalho sendo 81 delas para PCD
-
Várzea Grande4 dias atrás
Procon fiscaliza comercialização de linhas de pipas em Várzea Grande
-
MATO GROSSO5 dias atrás
PM apreende adolescente com placa falsa em moto após ser flagrado pelo Vigia Mais MT