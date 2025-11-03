MATO GROSSO
Corrida Homens do Mato da Polícia Militar reforça valorização profissional e saúde mental em 2025
Seguem abertas ao público as inscrições para a 25ª edição da Corrida “Homens do Mato” da Polícia Militar de Mato Grosso. A tradicional prova do Comando-Geral da PMMT, acontece nos dias 22 e 23 de novembro, em Cuiabá, nas categorias adulto e kids. As inscrições da prova continuam no segundo lote.
Neste ano, a corrida traz como tema a “Valorização Profissional e Saúde Mental”. A iniciativa busca conscientizar tanto o público interno, quanto a sociedade sobre a relevância do bem-estar e da prevenção em saúde mental, fortalecendo os laços entre a corporação e a sociedade civil.
O comandante-geral da Polícia Militar de Mato Grosso, coronel Claudio Fernando Carneiro Tinoco, destaca que o tema da prova ganha maior significado por ser momento em que a instituição completa 190 anos de fundação, celebrado em setembro, e convida os atletas para participarem da corrida em um momento de união da sociedade civil.
“Esse tema reforça, para nós militares, o compromisso da nossa instituição com a valorização de todos os seus profissionais e a promoção da saúde física e mental. Além disso, convido a todos para celebrarmos os 190 anos da Polícia Militar com o que temos de maior importante, que é a união entre a polícia e a sociedade, que é nosso motivo diário para sairmos de casa e fazermos o nosso trabalho, combatendo o crime e dando segurança aos nossos cidadãos”, enfatizou o coronel Fernando.
A corrida conta com percursos de cinco e dez quilômetros, com largada e chegada no Quartel do Comando-Geral da PM. No dia 22 de novembro (sábado), a partir das 16h, acontece a Corrida Kids, no interior da unidade. Já no dia 23 de novembro (domingo), às 6h, acontecem as provas das categorias adulto.
O evento segue com o segundo lote de inscrições aberto, no valor de R$ 110,00, para as categorias kids e adulto. As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo site www.morro-mt.com.br.
Já os participantes da categoria PCD (Pessoas com deficiência), possuem inscrição gratuita, de acordo com lei municipal. Elas serão realizadas no momento da entrega dos kits de prova, que acontecem na semana anterior à prova.
Os três primeiros colocados da corrida serão premiados com troféus, e todos os participantes que concluírem o percurso receberão a medalha oficial da corrida.
Clique AQUI para se inscrever e obter mais informações da corrida.
Fonte: Governo MT – MT
MATO GROSSO
Seduc reforça papel do Assistente de Educação Especial no atendimento a estudantes com deficiência nas escolas da rede estadual
A Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso (Seduc-MT) promoveu, nesta segunda-feira (3.11), o evento “O Elo Indispensável: Valorização, Acolhimento e Fortalecimento da/do Assistente da Educação Especial”, reunindo dezenas de profissionais que atuam diretamente no atendimento a estudantes com deficiência nas escolas da rede estadual.
O encontro, organizado pela Diretoria Metropolitana de Educação (DME), teve como propósito reconhecer a relevância desses servidores para o funcionamento da educação inclusiva, além de oferecer um espaço de acolhimento, formação e troca de experiências. A iniciativa buscou fortalecer o sentimento de pertencimento e abrir novos canais de diálogo entre os assistentes e a equipe psicossocial da Seduc.
Durante a abertura, a diretora da DME, Christina Barbosa Guimarães Ferreira, destacou que o evento foi pensado como um gesto de reconhecimento e gratidão.
“Organizamos tudo com muito carinho para que vocês sintam o quanto são essenciais. Vocês são essenciais para que a educação inclusiva aconteça na sua totalidade no chão da escola. Vocês são o elo indispensável que faz a diferença todos os dias”, afirmou.
A superintendente de Educação Inclusiva da Seduc, Paula Cunha, também ressaltou o papel dos profissionais, que evoluem junto com as políticas públicas voltadas à inclusão.
“Desde 2008, Mato Grosso tem aprimorado suas diretrizes pedagógicas para fortalecer esse profissional, que é a ponte entre a família, o estudante e toda a equipe escolar”, afirmou.
A secretária adjunta Executiva da Seduc, Flávia Soares, destacou que o encontro marca um avanço importante na valorização da categoria dentro da rede estadual.
“Esses profissionais asseguram o direito à educação de estudantes com deficiência. Nosso compromisso é aprimorar continuamente a formação, a carga horária e a remuneração, reconhecendo sua importância para o funcionamento da escola inclusiva”, pontuou.
Encerrando o evento, o secretário de Estado de Educação, Alan Porto, reafirmou o compromisso da gestão com o reconhecimento e a valorização dos Assistentes da Educação Especial.
“Não fazia sentido termos profissionais tão importantes sem o devido valor. Rompemos contratos antigos e abrimos novo processo seletivo porque vocês merecem ser tratados como servidores da educação. Hoje posso dizer com orgulho: viramos essa página”, declarou.
Alan Porto também anunciou que, em 2026, a Seduc ampliará as ações de formação continuada, com foco nas práticas inclusivas e na integração entre escola e família.
“A verdadeira inclusão vai além da sala de aula. Ela está no acolhimento e na convivência. Nosso compromisso é garantir que cada profissional exerça seu papel com dignidade e orgulho”, concluiu.
Fonte: Governo MT – MT
MATO GROSSO
Bombeiros realizam resgates de animais silvestres em Confresa e Primavera do Leste
O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) realizou o resgate de uma cobra jiboia e de um tamanduá-mirim em áreas urbanas dos municípios de Primavera do Leste e Confresa.
Em Confresa (1.057 km de Cuiabá), militares do 2º Núcleo Bombeiro Militar (2º NBM) foram acionados, na manhã desta segunda-feira (3.11), para capturar um tamanduá-mirim que se encontrava nas proximidades de um estabelecimento agrícola, às margens da MT-430.
Para fazer a captura do animal, foi utilizado um cambão, que é um equipamento próprio utilizado nesse tipo de resgate.
Após a captura, a equipe avaliou o animal e procedeu com a soltura do tamanduá em seu habitat natural.
Já em Primavera do Leste (243 km de Cuiabá), a 6ª Companhia Independente de Bombeiro Militar (6ª CIBM) realizou o resgate de uma jiboia de aproximadamente dois metros de comprimento que estava em um depósito nos fundos de uma residência, às margens da BR-070. A ocorrência foi registrada na manhã deste domingo (2.11).
Para fazer o resgate, a equipe da 6ª CIBM utilizou os devidos equipamentos, garantindo a segurança do animal, durante o procedimento.
Após a captura, a equipe realizou uma verificação minuciosa e constatou que a cobra não apresentava ferimentos ou impedimentos para retornar ao seu habitat natural.
Em seguida, a jiboia foi transportada até uma área de preservação permanente, onde foi solta novamente na natureza.
O Corpo de Bombeiros ressalta que, em casos envolvendo animais silvestres, o cidadão deve entrar em contato pelo 193 solicitando auxílio e, em nenhuma hipótese, deve tentar capturar o animal de forma indevida.
Fonte: Governo MT – MT
MPMT participa da abertura da XX Semana Nacional da Conciliação
GM prende dois homens por tráfico de drogas na Avenida Castelo Branco
Corrida Homens do Mato da Polícia Militar reforça valorização profissional e saúde mental em 2025
Justiça acolhe pedido do MP e mantém preso ex que arrastou mulher na rua
Várzea Grande lança campanha Novembro Azul com mutirão de consultas e exames para homens
Segurança
Corrida Homens do Mato da Polícia Militar reforça valorização profissional e saúde mental em 2025
Seguem abertas ao público as inscrições para a 25ª edição da Corrida “Homens do Mato” da Polícia Militar de Mato...
Polícia Militar recupera 20 celulares e prende homem suspeito por furtos em lojas de Tangará da Serra
Policiais militares do 19º Batalhão prenderam um homem, de 37 anos, pelo crime de furto, na tarde desta segunda-feira (3.11),...
Polícia Civil de MT prende no Estado do PA dois homens por furto de camionete
Dois homens investigados por praticarem furtos de camionetes na região norte de divisa de Mato Grosso, foram presos no domingo...
MT
Brasil
As regras para ser instrutor de CNH sem vínculo com autoescola
Profissional terá de fazer curso para oferecer aulas de direção O Ministério dos Transportes divulgou os requisitos para instrutor autônomo...
Cancelada a sessão do Congresso que analisaria vetos e LDO
Andressa Anholete/Agência Senado O presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, cancelou a sessão desta quinta-feira (16), na qual seriam...
Reforma administrativa: propostas modificam contratos temporários, gratificações e concursos
Coordenador do grupo de trabalho sobre o tema garantiu, no entanto, que nenhum dos textos prevê mudanças na estabilidade dos...
Economia & Finanças
Mais Lidas da Semana
-
Cuiabá5 dias atrás
Sine Cuiabá oferece 1.077 vagas, com destaque para a Construção Civil
-
Várzea Grande5 dias atrás
“VG em Ação” intensifica serviços de limpeza e manutenção em diversos bairros nesta quarta-feira (29)
-
Política5 dias atrás
Assembleia Legislativa inicia debates sobre Lei Orçamentária para 2026
-
Cuiabá5 dias atrás
“Casamento Abençoado” garante documentos e cerimônia gratuita a casais
-
ELEIÇÕES5 dias atrás
Justiça Eleitoral atende indígenas da Aldeia Matrinxã, em Apiacás
-
Várzea Grande5 dias atrás
Sine-VG disponibiliza 568 vagas de trabalho sendo 81 delas para PCD
-
Várzea Grande4 dias atrás
Procon fiscaliza comercialização de linhas de pipas em Várzea Grande
-
MATO GROSSO5 dias atrás
PM apreende adolescente com placa falsa em moto após ser flagrado pelo Vigia Mais MT