Corrida Homens do Mato da Polícia Militar reforça valorização profissional e saúde mental em 2025

Seguem abertas ao público as inscrições para a 25ª edição da Corrida “Homens do Mato” da Polícia Militar de Mato Grosso. A tradicional prova do Comando-Geral da PMMT, acontece nos dias 22 e 23 de novembro, em Cuiabá, nas categorias adulto e kids. As inscrições da prova continuam no segundo lote.

Neste ano, a corrida traz como tema a “Valorização Profissional e Saúde Mental”. A iniciativa busca conscientizar tanto o público interno, quanto a sociedade sobre a relevância do bem-estar e da prevenção em saúde mental, fortalecendo os laços entre a corporação e a sociedade civil.

O comandante-geral da Polícia Militar de Mato Grosso, coronel Claudio Fernando Carneiro Tinoco, destaca que o tema da prova ganha maior significado por ser momento em que a instituição completa 190 anos de fundação, celebrado em setembro, e convida os atletas para participarem da corrida em um momento de união da sociedade civil.

“Esse tema reforça, para nós militares, o compromisso da nossa instituição com a valorização de todos os seus profissionais e a promoção da saúde física e mental. Além disso, convido a todos para celebrarmos os 190 anos da Polícia Militar com o que temos de maior importante, que é a união entre a polícia e a sociedade, que é nosso motivo diário para sairmos de casa e fazermos o nosso trabalho, combatendo o crime e dando segurança aos nossos cidadãos”, enfatizou o coronel Fernando.

A corrida conta com percursos de cinco e dez quilômetros, com largada e chegada no Quartel do Comando-Geral da PM. No dia 22 de novembro (sábado), a partir das 16h, acontece a Corrida Kids, no interior da unidade. Já no dia 23 de novembro (domingo), às 6h, acontecem as provas das categorias adulto.

O evento segue com o segundo lote de inscrições aberto, no valor de R$ 110,00, para as categorias kids e adulto. As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo site www.morro-mt.com.br.

Já os participantes da categoria PCD (Pessoas com deficiência), possuem inscrição gratuita, de acordo com lei municipal. Elas serão realizadas no momento da entrega dos kits de prova, que acontecem na semana anterior à prova.

Os três primeiros colocados da corrida serão premiados com troféus, e todos os participantes que concluírem o percurso receberão a medalha oficial da corrida.

Clique AQUI para se inscrever e obter mais informações da corrida.

