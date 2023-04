Corrida Movimento pelo Clima: Projeto Verde Novo realiza entrega de mudas em Várzea Grande

Mais de 300 mudas de árvores frutíferas e nativas foram distribuídas aos participantes da 3ª Corrida Movimento pelo Clima, realizada neste domingo (16 de abril), na região do Chapéu do Sol, em Várzea Grande. Entre as espécies distribuídas, estiveram mudas de ipezinho de jardim, ipê roxo, pitomba, pitanga, graviola, goiaba, caju, acerola, amora, maracujá e tamarindo. A ação foi uma parceria do Projeto Verde Novo, do Poder Judiciário de Mato Grosso, e o Instituto Centro de Vida (ICV), que comemora 32 anos de atividades.

Com a ação, o Poder Judiciário de Mato Grosso, cumpre mais uma vez, a missão de levar conscientização ambiental, no sentido de mitigar os efeitos causados pelo aquecimento global e atividades de desmatamento em todo mundo. Idealizado pelo Juizado Volante Ambiental (JUVAM), em cinco anos de projeto, foram realizadas a distribuição de 170.256 mudas e 571 ações ambientais, além de inúmeras parcerias para atividades teóricas de conscientização envolvendo o incentivo ao plantio e conservação de árvores em espaços públicos e privados.

Para a engenheira florestal do Projeto Verde Novo, Rosiani Mendes Carnaíba, o replantio de árvores, principalmente na área urbana, tem forte impacto no combate à emissão de gases de efeito estufa, e contribui para a redução das altas temperaturas e conservação da umidade relativa do ar.

“Nós sabemos que somente com a recuperação das matas nativas e a arborização urbana, seremos capazes de mitigar os efeitos causados pelo aquecimento global, contribuindo para o conforto térmico da população, e no combate aos efeitos nocivos causados pela emissão de gases de efeito estufa. E nesse processo, o envolvimento da população nas causas ambientais, é essencial para ampliar o alcance das ações”, defendeu Rosiani.

Para a diretora executiva do ICV, Aline Thuault, a corrida é uma oportunidade para ampliar o engajamento da sociedade nas causas ambientais. “Ações de confraternização social são sempre oportunidades de envolver as pessoas na defesa do meio ambiente, principalmente neste momento, que é considerado como a década da emergência climática. São 32 anos de atividades, comemorados pelo ICV na construção de soluções compartilhadas para o uso sustentável do meio ambiente”.

A delegada Juliana Palhares, da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), que também participou da corrida, chamou a atenção para a importância do evento, como a oportunidade de um ambiente seguro para a prática de atividades físicas pelas mulheres.

“A prática de atividade física é sempre uma oportunidade para repensar a saúde física, emocional e porque não ambiental. É tão difícil encontrar espaços públicos adequados, onde as pessoas possam conviver sem medo de ser atropelado, ou no caso das mulheres, sem o medo de serem agredidas verbalmente na rua ou terem sua integridade violada. É uma ação sim, que deve ser enaltecida e estimulada pelo Poder Judiciário e seus parceiros”.

Marilene Oliveira é mãe do atleta Victor Oliveira, de 17 anos. Victor é portador de paralisia cerebral, e completou o percurso de 5 km ao lado da mãe. Atleta regular do Centro de Atividades Paralímpicas, em Várzea Grande, Victor é praticante de atletismo, bocha e natação.

“Nos inscrevemos assim que soubemos da corrida. A prática do esporte permite a inclusão social, estimula a sentimento de pertencimento, e após a conclusão do período educacional, se torna praticamente o único apoio para o estímulo físico e cognitivo da criança. É um desafio para toda a família, que também precisa se adaptar”.

#Paratodosverem. Esta matéria possui recursos de texto alternativo para promover a inclusão das pessoas com deficiência visual. Primeira imagem: Foto aberta de diversos participantes na largada da corrida. Segunda imagem: Duas corredoras vestidas de camiseta verde exibem as mudas de árvore recebidas após a corrida. Terceira imagem: A engenheira ambiental do Projeto Verde Novo, Rosiani Carnaíba veste camiseta verde, com a logomarca da corrida, em entrevista à TV.Jus. Quarta imagem: A diretora executiva do Instituto Centro de Vida, Aline Thuault, que também veste camiseta verde do evento, em entrevista à TV.Jus. Quinta imagem: A mãe do menino Victor Oliveira, senhora Marilene Oliveira, que veste camiseta preta, aproxima seu rosto ao rosto do filho, que segura uma muda de árvore. A criança está sentada em uma cadeira de rodas.

Naiara Martins

Coordenadoria de Comunicação da Presidência do TJMT

Fonte: Tribunal de Justiça de MT – MT