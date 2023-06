Corrida pelo meio ambiente reúne mais de 1,5 mil atletas no Parque Mãe Bonifácia

Visitantes do Parque Mãe Bonifácia, em Cuiabá, participaram, na manhã deste domingo (04.06), de diversas atividades e oficinas voltadas à educação ambiental. As atrações fazem parte da Semana do Meio Ambiente, coordenada pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema-MT).

Durante toda a manhã, os visitantes puderam conhecer um pouco mais sobre compostagem de lixo e separação de resíduos sólidos. As crianças, jovens e adultos presentes também se divertiram com a montagem de animais silvestres da fauna mato-grossense utilizando técnicas de dobradura e colagem, e com a participação no jogo de tabuleiro Fique Legal com o Meio Ambiente.

“O Parque Mãe Bonifácia é uma unidade de conservação extremamente importante e de uso restrito, mas uma das principais ações que podem desenvolver aqui são essas atividades de educação ambiental. As oficinais voltadas ao cidadão mostram a importância do meio ambiente não como uma coisa à parte, mas um lugar que eu também sou responsável e posso cuidar, e que a minha atitude tem uma interferência direta nisso”, pontua a superintendente de Educação Ambiental e atendimento ao cidadão da Sema, Vânia Montalvão.

Reciclagem e Compostagem

O vaso compostor Lixo Zero é uma forma simples de compostagem e ensina a população que é possível separar o resto de comida dentro de casa e fazer esse resíduo virar um adubo de alta qualidade, confrome explica o diretor da Teoria Verde, Jean Peliciari.

“Ensinamos a população que podemos separar as três funções: recicláveis, orgânicos e rejeitos. Para os orgânicos, em específico, temos uma destinação que é a compostagem. Se ele for colocado em saco de lixo e recolhido pela coleta municipal, irá para um aterro e irá gerar chorume, que é um líquido contaminante e gás metano, que influencia no aquecimento global. Então a gente precisa rever sobre nossos hábitos e a gestão dos resíduos de uma cidade. É uma oportunidade estar mostrando isso para a população”, diz.

Lair, de 55 anos, participou da corrida Circuito das Estações – uma das atrações deste domingo -, e aproveitou a oportunidade para conhecer um pouco mais sobre a oficina de compostagem. “É importante porque desperdiçamos muito lixo. Eu já separo o lixo e agora vou fazer a compostagem”, disse.

A oficina de recicláveis foi coordenada por Cidinha Nascimento, da Associação de Catadores de Material Reciclável e Reutilizável Mato Grosso Sustentável (Asmats). Segundo ela, na ação os visitantes aprenderam como separar seu lixo e resíduo gerado em casa ou no trabalho. “Estamos conscientizando a população sobre como fazer a destinação ambientalmente adequada a seus resíduos. Separá-los é sustentabilidade”.

Diversão para toda a família

O jogo “Fique Legal com o Meio Ambiente” teve o objetivo de demonstrar a jovens e adultos participantes quais são as atitudes para o cumprimento da legislação ambiental relacionada aos temas: vegetação nativa, queimadas, pesca e resíduos sólidos. As atividades foram desenvolvidas para incentivar a adoção de hábitos saudáveis.

Já a montagem de animais silvestres utilizando técnicas de dobradura e colagem inseriu 5 animais da fauna mato-grossense: arara, jaguatirica, tucano, jacaré e capivara.

Arquiria, 31 anos, soube do evento pelo Instagram e levou o sobrinho Davi, de 8 anos, para participar. “Acho importante a educação ambiental, estar inserido na natureza e aprender a cuidar. Adorei fazer a arara, foi muito legal”, conta o menino.

Semana do Meio Ambiente

A Semana do Meio Ambiente iniciou com corrida Circuito das Estações – Etapa Inverno neste domingo. Os atletas percorrem um percurso de 5 ou 10 quilômetros na avenida Miguel Sutil, com saída e chegada no Parque Mãe Bonifácia. Além das oficinas, também foi entregue o Selo Verde para as empresas que alcançaram a qualificação para a certificação com ações de controle e redução dos impactos ambientais negativos ocasionados pelo empreendimento.

Já na segunda (05.06) será realizado plantio de mudas de árvores nativas para recuperação de nascente. Para cada atleta inscrito na Corrida pelo Meio Ambiente, uma muda será plantada em uma área degradada de pouco mais de meio hectare ao redor de uma das nascentes que deságuam no córrego quarta-feira, curso d’água que abastece a lagoa do Parque das Águas.