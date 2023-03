“Cotação disponibilizada pela Seaf nos ajuda a vender com preço justo”, conta produtora familiar

Chuvas demais, estiagem, aumento de produção, pragas. A produção da agricultura familiar está sujeita às mais diversas adversidades e todas podem impactar diretamente na hora da venda dos hortifrutigranjeiros, elevando ou derrubando preços. Para ajudar os produtores e produtoras familiares na hora de negociar, a Secretaria de Estado de Agricultura Familiar (Seaf) disponibiliza em seu site a cotação semanal do programa Prohort, com valores mínimo, mais comum e máximo de mais de 60 produtos.A pesquisa de preços é pela Central de Abastecimento de Cuiabá. O objetivo é que os valores sirvam como referência na hora das negociações para evitar que os produtos sejam vendidos muito abaixo do que deve ser.

Entre a segunda e terceira semana de fevereiro, por exemplo, a caixa de sete a oito quilos de pimenta de cheiro teve um aumento de 50% no valor de mercado, passando de R$ 100 para R$ 150. Já a caixa de 18 a 20 quilos de banana prata teve baixa de 16,67% da primeira para a segunda semana de fevereiro, passando de R$ 120 para R$ 100, e da segunda para a terceira sofreu alta de 20%, chegando a R$ 120.



Alessandra Carneiro de Souza, produtora familiar do Assentamento Mineira, localizado no distrito de Aguaçu, em Cuiabá, conta que só faz vendas com a cotação do Prohort em mãos.

“Essa tabela nos ajuda muito a não vender nossos produtos com valores defasados. Com ela, recebemos um preço justo, pois mostramos que estamos trabalhando com o mesmo preço da Central de Abastecimento e que não estamos ultrapassando o que é praticado”, relata.



Para ter acesso à cotação do Prohort, o interessado deve entrar no site da Seaf (aqui). Depois é só clicar no documento, para baixar o arquivo. O procedimento é simples e pode ser feito até mesmo pelo celular.



A técnica de Desenvolvimento Econômico da Seaf, Doraci Siqueira, explica que além de estar disponibilizada no site, a cotação do Prohort é enviada pela secretaria para as unidades da Empaer no interior de MT, cooperativas, associações, e para todos os interessados que se cadastrem para receber o documento.

“É muito importante que os produtores e produtoras familiares acompanhem o Prohort para estarem informados dos preços e assim comercializar no preço justo”, reforça Doraci.



O Programa Brasileiro de Modernização do Mercado Hortigranjeiro (Prohort) foi instituído pelo Governo Federal em 2005. A plataforma reúne dados sobre a comercialização de produtos hortigranjeiros nas principais Centrais de Abastecimento do país.

A cotação de preços de todo o Brasil está disponível no site da Conab. A Seaf apoia o programa com a consolidação e distribuição das cotações para os agricultores familiares.