CPI conclui investigação e exige responsabilização por fios irregulares em Cuiabá
Vereador Dilemário manifesta pesar pela morte da servidora Dalva
Cuiabá recebe maquinários que reforçam melhorias para agricultura familiar
A entrega de maquinários feita pelo Governo de Mato Grosso à Prefeitura de Cuiabá, nesta quarta-feira (24), na Praça Alencastro, marcou a retomada da confiança e da parceria institucional entre Estado e Capital. O gesto simbólico, que reforça o papel de Cuiabá como a capital do agro, garante melhores condições para a agricultura familiar e consolida um novo momento de integração entre as duas esferas de governo.
O ato contou com a presença do prefeito Abilio Brunini, do vice-governador Otaviano Pivetta, da primeira-dama do município, Samantha Iris, da secretária de Agricultura Familiar, Andréia Fujioka, do secretário municipal de Agricultura e Trabalho, Vicente Falcão, além de vereadores e deputados estaduais.
Entre os itens entregues estão 2 caminhões truck caçamba basculante 12m³ (com previsão de entrega em outubro), 2 tratores cabinados de 110 cv, 1 pá carregadeira, 1 caminhonete Hilux 4×4, além de enxadas rotativas, pulverizadores, roçadeiras, perfuradores de solo, subsoladores e uma grade aradora. Os equipamentos darão suporte direto a mais de 5 mil famílias de agricultores familiares, promovendo melhores condições de trabalho, geração de renda e abastecimento do mercado local.
Em seu discurso, o prefeito Abilio Brunini destacou o simbolismo do momento. “Este ato representa duas coisas importantes: a retomada da parceria do Governo de Mato Grosso com Cuiabá e o orgulho de sermos a capital do agro. O agronegócio fortalece nosso Estado e também nossa cidade, seja nas grandes propriedades ou na agricultura familiar. Não existem dois agros, existe apenas um, que gera riqueza, emprego e oportunidades”, afirmou.
O vice-governador Otaviano Pivetta reforçou o compromisso do Estado em apoiar a Capital. “É uma satisfação estar em Cuiabá fazendo esta entrega que representa muito mais do que máquinas. É um gesto de união, um claro sinal de que queremos andar de mãos dadas. Cuiabá é grande, tem muitas necessidades e pode ter certeza de que não faltará resposta positiva do Governo às demandas que daqui surgirem”, declarou.
O secretário municipal Vicente Falcão ressaltou que o momento simboliza a integração de políticas públicas após anos de distanciamento. A secretária Andréia Fujioka destacou que o trabalho da SEAF está apenas começando e que o Estado caminha junto com Cuiabá.
A solenidade ainda contou com a presença dos vereadores Michelly Alencar, Coronel Dias, Samantha Iris e Dilemário Alencar, além do deputado estadual Diego Guimarães, que reforçaram o papel do poder público no apoio direto aos pequenos produtores.
Congresso Nacional aprova Medida Provisória que criou o Agora Tem Especialistas com ampla maioria
Governo de Mato Grosso entrega máquinas para agricultores familiares de Cuiabá
Governo de MT apresenta avanços do programa REDD+ na Semana do Clima de Nova York
Poder Legislativo aprova lei que exige banners digitais de pessoas desaparecidas em eventos esportivos e culturais
Rede de Enfrentamento à Violência Doméstica é instalada em Acorizal com apoio do TJMT
Polícia Civil prende homem investigado por estupro da própria filha em Cuiabá
A Polícia Civil cumpriu, nesta terça-feira (23.9), um mandado de prisão preventiva contra um homem, 65 anos, investigado por estupro,...
Força Tática prende homem com arma de fogo e produtos ilícitos para preparo de drogas
Policiais militares da Força Tática do 2º Comando Regional prenderam um homem, de 24 anos, por porte ilegal de arma...
Conferência no TJMT debate recuperação de bens e enfraquecimento do crime organizado
O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso se prepara para receber a Conferência Recupera MT. O evento reunirá...
Federação União Progressista anuncia saída da base do governo e entrega de cargos
Os dois partidos da federação têm, juntos, 109 deputados Reprodução TV Câmara Antonio Rueda lê nota em que a federação...
Governo projeta crescimento de 2,44% em 2026 e salário mínimo de R$ 1.631
O valor do salário mínimo previsto para o próximo ano é de R$ 1.631,00. O reajuste foi calculado com base...
Congresso analisa esta semana projetos para proteger infância na rede
Denúncias de adultização de crianças tornaram tema prioridade O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), marcou para quarta-feira...
