CPI da fiação abandonada recebe secretária de Ordem Pública do município

O prefeito de Cuiabá, Abilio Brunini, e o secretário municipal de Esportes, Jefferson Neves, recepcionaram, na tarde desta sexta-feira (4), no terraço da Prefeitura, as equipes escolares que mais conquistaram medalhas na 48ª edição dos Jogos Estudantis Cuiabanos (JECs). O evento premiou as três instituições que lideraram o quadro geral de medalhas, consolidando o encerramento da maior competição escolar da capital.

O Colégio Isaac Newton foi o grande campeão, seguido pela Escola Estadual José Fragelli, em segundo lugar, e pelo Colégio Salesiano São Gonçalo, em terceiro. Representando as escolas, os estudantes Márcio Henrique (Isaac Newton), Renato Acássio (José Fragelli) e João Bala, acompanhados do professor Rafael (Salesiano), receberam os troféus com entusiasmo, celebrando o desempenho das equipes.

“Essa premiação é um reconhecimento ao esforço dos alunos, professores e das escolas. É a valorização do esporte como ferramenta de apoio à educação. Estamos muito felizes e já projetamos futuras edições ainda maiores e mais estruturadas”, afirmou o secretário Jefferson Neves durante a solenidade.

Os JECs deste ano reuniram 2.095 atletas de 85 escolas públicas e privadas, que competiram em 291 partidas e 62 provas individuais, entre os dias 17 de maio e 21 de junho. A competição contemplou 17 modalidades, incluindo futsal, atletismo, judô, natação, ginástica artística e taekwondo.

Divididos em duas categorias por faixa etária, os estudantes disputaram em alto nível, demonstrando talento, espírito esportivo e integração. Segundo a organização, além de estimular a prática esportiva, o evento também promoveu melhorias nas estruturas esportivas dos locais de prova.

“O esporte transforma vidas e é um pilar essencial na formação dos nossos jovens. Parabenizamos todos os envolvidos pela dedicação e empenho”, destacou o prefeito Abilio.

A expectativa da gestão municipal é ampliar a participação nas próximas edições e reforçar o investimento no esporte como política pública de inclusão e desenvolvimento.

#PraCegoVer

A imagem principal mostra o prefeito Abilio ao centro das três equipes escolares que mais receberam medalhas nos jogos estudantis. Há uma mesa com as placas-troféus de primeiro, segundo e terceiro colocados. Ao lado do gestor em destaque estão o secretário de Esportes, Jefferson Neves, e os alunos e representantes escolares.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT