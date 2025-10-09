Cuiabá
CPI das Fraudes Fiscais ouve ex-secretário José Roberto Stopa
Prefeito, primeira-dama e secretária lamentam falecimento da servidora Maria Gouret Costa e Silva
O prefeito de Cuiabá, Abilio Brunini, a primeira-dama, Samantha Iris, e a secretária municipal de Saúde, Danielle Carmona, lamentam profundamente o falecimento da servidora Maria Gouret Costa e Silva, ocorrido nesta quarta-feira (8).
Nascida em 16 de agosto de 1964, Maria Gouret era técnica em enfermagem e integrava o quadro efetivo da Prefeitura de Cuiabá desde 13 de junho de 2016. Atuava com dedicação e profissionalismo na sala de observação, contribuindo com zelo e compromisso para o atendimento à população cuiabana.
A servidora estava internada e faleceu em decorrência de complicações de um câncer em metástase.
O velório será realizado nesta quarta-feira (8), das 10h às 20h30, na Sala 2 da Capela da Pax CPA. O sepultamento ocorrerá nesta quinta-feira (9), às 9h30.
Neste momento de dor, o prefeito, a primeira-dama e a secretária de Saúde expressam solidariedade aos familiares, amigos e colegas de trabalho, desejando conforto e força para superar essa perda irreparável.
Palestra orienta servidores da educação de Cuiabá sobre regras para aposentadorias
A Secretaria Municipal de Educação, em parceria com o Cuiabá-Prev, realizou nesta quarta-feira (8), das 8h às 12h, uma palestra voltada aos servidores públicos interessados em obter aposentadoria nos próximos meses.
O debate sobre o projeto de preparação para aposentadorias foi promovido pela Coordenadoria Técnica de Gestão de Pessoas e realizado no auditório Maestro China, localizado na sede da Secretaria Municipal de Educação, no bairro Bandeirantes.
O esclarecimento das informações técnicas foi conduzido pelo secretário adjunto do Cuiabá-Prev, Fernando Jorge Medeiros, que explicou detalhadamente as regras do RGPS (Regime Geral de Previdência Social).
As informações abordaram as exigências referentes ao tempo de contribuição e as orientações sobre a abertura do processo administrativo.
Também foram apresentadas orientações por psicólogos sobre a importância da saúde física e emocional, bem como da manutenção de hábitos saudáveis na chegada à terceira idade, como alimentação equilibrada, sono de qualidade e prática regular de atividades físicas.
A foto ilustra profissionais da educação sentados em cadeiras almofadadas em um auditório. Uma mulher de pele branca, vestindo blusa branca e calça azul, fala ao microfone enquanto observa uma tela.
