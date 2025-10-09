Connect with us

Cuiabá

CPI das Fraudes Fiscais ouve ex-secretário José Roberto Stopa

Publicado em

08/10/2025
Camile Souza | SECOM Câmara Municipal de Cuiabá&nbsp
A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) das Fraudes Fiscais da Câmara Municipal de Cuiabá, presidida pela vereadora Michelly Alencar (União Brasil), realizou mais uma oitiva nesta quarta-feira (8). Desta vez, foi ouvido o ex-vice-prefeito e ex-secretário de Obras de Cuiabá, José Roberto Stopa.
A presidente da CPI destacou que, assim como os demais depoentes, Stopa respondeu a todos os questionamentos de forma criteriosa e respeitosa.&nbsp
“Ele teve um comportamento sério, respondeu todas as perguntas com critério. Ficou claro, a partir de suas respostas, que o que já vinha sendo apontado nas oitivas anteriores foi confirmado. Tanto o ex-secretário de Planejamento quanto a ex-secretária de Gestão já haviam mencionado isso: houve violação à Lei de Responsabilidade Fiscal. E quem coordenava esse comitê de controle de gastos públicos era o ex-prefeito Emanuel Pinheiro”,&nbsp destacou a vereadora Michelly Alencar.
José Roberto Stopa reconheceu o papel fiscalizador do Legislativo e elogiou a condução dos trabalhos por parte dos membros da comissão.
“É papel da Câmara Municipal investigar e checar possíveis irregularidades. Eu respeito isso, é algo salutar. A condução foi tranquila, com perguntas técnicas, objetivas e feitas de forma educada e gentil. É assim que deve ser feita a boa política. Confio nos vereadores e na Câmara Municipal de Cuiabá. Acho correto que se apure qualquer possibilidade de erro”, afirmou Stopa.
A presidente da comissão falou sobre a possibilidade de novas convocações, incluindo a do ex-prefeito Emanuel Pinheiro, que, segundo ela, tem buscado judicialmente interromper os trabalhos da CPI.
“Todas as respostas convergem para ele. E é por isso que está tentando barrar a CPI de todas as formas na Justiça. Já recorreu à esfera estadual, municipal e agora está na federal.” destacou Michelly.
A reunião também contou com a presença vice-presidente da comissão, vereador Kássio Coelho (Podemos),
e do relator, vereador Daniel Monteiro (Republicanos).
A CPI das Fraudes Fiscais deve se reunir novamente, na próxima semana, para ouvir o ex-secretário de governo, Valdir Leite Cardoso.

Fonte: Câmara de Cuiabá – MT

Cuiabá

Prefeito, primeira-dama e secretária lamentam falecimento da servidora Maria Gouret Costa e Silva

Published

2 horas atrás

on

08/10/2025

By

O prefeito de Cuiabá, Abilio Brunini, a primeira-dama, Samantha Iris, e a secretária municipal de Saúde, Danielle Carmona, lamentam profundamente o falecimento da servidora Maria Gouret Costa e Silva, ocorrido nesta quarta-feira (8).

Nascida em 16 de agosto de 1964, Maria Gouret era técnica em enfermagem e integrava o quadro efetivo da Prefeitura de Cuiabá desde 13 de junho de 2016. Atuava com dedicação e profissionalismo na sala de observação, contribuindo com zelo e compromisso para o atendimento à população cuiabana.

A servidora estava internada e faleceu em decorrência de complicações de um câncer em metástase.

O velório será realizado nesta quarta-feira (8), das 10h às 20h30, na Sala 2 da Capela da Pax CPA. O sepultamento ocorrerá nesta quinta-feira (9), às 9h30.

Neste momento de dor, o prefeito, a primeira-dama e a secretária de Saúde expressam solidariedade aos familiares, amigos e colegas de trabalho, desejando conforto e força para superar essa perda irreparável.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT

Cuiabá

Palestra orienta servidores da educação de Cuiabá sobre regras para aposentadorias

Published

2 horas atrás

on

08/10/2025

By

A Secretaria Municipal de Educação, em parceria com o Cuiabá-Prev, realizou nesta quarta-feira (8), das 8h às 12h, uma palestra voltada aos servidores públicos interessados em obter aposentadoria nos próximos meses.

O debate sobre o projeto de preparação para aposentadorias foi promovido pela Coordenadoria Técnica de Gestão de Pessoas e realizado no auditório Maestro China, localizado na sede da Secretaria Municipal de Educação, no bairro Bandeirantes.

O esclarecimento das informações técnicas foi conduzido pelo secretário adjunto do Cuiabá-Prev, Fernando Jorge Medeiros, que explicou detalhadamente as regras do RGPS (Regime Geral de Previdência Social).

As informações abordaram as exigências referentes ao tempo de contribuição e as orientações sobre a abertura do processo administrativo.

Também foram apresentadas orientações por psicólogos sobre a importância da saúde física e emocional, bem como da manutenção de hábitos saudáveis na chegada à terceira idade, como alimentação equilibrada, sono de qualidade e prática regular de atividades físicas.

#PraCegoVer

A foto ilustra profissionais da educação sentados em cadeiras almofadadas em um auditório. Uma mulher de pele branca, vestindo blusa branca e calça azul, fala ao microfone enquanto observa uma tela.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT

Economia & Finanças

