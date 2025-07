CPI do Transporte Público convoca secretários e diretores de órgãos reguladores

A Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras (SMOP), já recuperou mais de 50 mil pontos danificados em ruas e avenidas da capital com a operação tapa-buraco, executada de forma intensiva desde o início do ano. Lançada em 6 de janeiro, a ação já passou por 60 bairros e contemplou mais de 1.100 ruas e avenidas, devolvendo segurança e mobilidade aos motoristas e pedestres.

Com frentes de trabalho atuando de segunda a sábado, a operação mobiliza dez equipes simultâneas, divididas entre as quatro regiões da cidade, incluindo distritos e a área central. A atuação segue diretrizes técnicas e prioriza corredores de ônibus, vias com grande fluxo de veículos e acessos a escolas e unidades de saúde.

Para garantir maior durabilidade às intervenções, estão sendo aplicadas mais de 15 mil toneladas de Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ), material conhecido por sua alta resistência. O investimento total na operação já soma R$ 13 milhões.

O processo de execução envolve diversas etapas: retirada da umidade com caminhão-pipa, limpeza da área com retroescavadeira, aplicação de brita fina e finalização com o asfalto quente, que é compactado e nivelado. Todos os serviços são acompanhados por fiscais da SMOP, garantindo qualidade desde a preparação da base até a entrega da via recuperada.

Atendendo determinação do prefeito Abilio Brunini, os trabalhos também estão sendo realizados aos sábados, ampliando o alcance da força-tarefa e acelerando os atendimentos à população. Além das ações contínuas, mutirões de tapa-buraco também estão sendo promovidos em bairros como Santa Amália, CPA I, II, III e IV, Morada do Ouro I e II, Coophamil, Tijucal, Pascoal Ramos, Cohab São Gonçalo e Parque Atalaia.

Durante os serviços, medidas de segurança são adotadas, como sinalização visível com fitas zebradas e, quando necessário, bloqueio temporário de vias, coordenado pela Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana (Semob).

Entre os bairros já contemplados pela operação estão: São Gonçalo Beira Rio, Centro, Cidade Alta, Tijucal, Quilombo, Porto, CPA IV, Carumbé, Morada da Serra, Dom Aquino, Jardim Paulista, Jardim Europa, Despraiado, Bandeirantes, Lixeira, Jardim Cuiabá, Dr. Fábio, Jardim Imperial, Bosque da Saúde, Jardim Leblon, Pedregal, Ribeirão do Lipa, Terra Nova, Pedra 90, Belita Costa Marques, Boa Esperança, Nova Esperança II, Jardim Aroeira, Primeiro de Março, Campo Velho, Grande Terceiro, Jardim Passaredo, São Mateus, Jardim Shangri-lá, Santa Terezinha, Santa Isabel e Chácara dos Pinheiros.

Para facilitar o envio de solicitações e acompanhar os serviços realizados, a SMOP disponibilizou uma plataforma digital de atendimento, onde o cidadão pode registrar demandas relacionadas à infraestrutura, como recuperação asfáltica, drenagem, limpeza de boca de lobo, entre outras.

O serviço pode ser acessado pela página oficial da SMOP, preenchendo um formulário com dados pessoais e anexando fotos e informações sobre o local do problema. O munícipe também pode escolher se deseja receber a resposta por e-mail ou WhatsApp.

Outra opção é o atendimento via ZapObras, pelo número (65) 9 9216-0484, que gera um protocolo e permite o acompanhamento da solicitação em tempo real.

Como parte do planejamento para fortalecer a autonomia da cidade na área de infraestrutura, o prefeito Abilio Brunini informou que está em tratativas com o Governo do Estado para viabilizar a instalação de uma usina municipal de asfalto. A medida busca reduzir custos operacionais e ampliar a capacidade de atendimento às demandas por pavimentação e manutenção viária.

#PraCegoVer

A imagem mostra as equipes da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras realizando a operação tapa-buraco no bairro CPA I.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT