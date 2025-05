08/05/2025

CPI do transporte público municipal realiza primeira reunião

A Comissão Parlamentar de Inquérito do transporte público em Cuiabá realizou, na tarde desta quinta-feira (8), sua primeira reunião de alinhamento. Durante o encontro, a presidente da CPI, vereadora Samantha Iris (PL), e os demais membros, vereadores Marcus Brito Jr. (PV) e Coronel Dias (Cidadania), discutiram os primeiros passos.

Os parlamentares decidiram realizar o requerimento de informações à Agência Municipal de Regulação dos Serviços Públicos Delegados de Cuiabá (ARSEC), sobre relatórios de fiscalização, auditorias e dados sobre penalidades e sanções aplicadas às concessionárias, e sobre a questão do reajuste tarifário.

Da mesma forma, eles devem contatar a Associação Mato-grossense dos Transportadores Urbanos (MTU), sobre os dados de bilhetagem eletrônica em Cuiabá. Sobre as denúncias e reclamações de usuários do transporte público, Samantha esclareceu que a Comissão entrará em contato com o Procon municipal e estadual.

A presidente da Comissão pontuou também que entrará em contato com a Prefeitura, com a Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana (SEMOB), com o Ministério Público Estadual e com o Tribunal de Contas. Ao final, Samantha relatou que serão contatadas as empresas de ônibus: VPAR Transportes, Rápido Transportes Cuiabá, Caribus Transportes e Integração Transportes.

A relatoria da Comissão Parlamentar de Inquérito ficou sob a responsabilidade do vereador Coronel Dias.

A tarde também contou com uma reunião da Comissão de Esporte e Lazer

Os vereadores Marcus Brito Jr. e Wilson Kero Kero (PMB) se reuniram após o encontro da CPI para a reunião da Comissão de Esporte e Lazer. Na oportunidade, os vereadores decidiram elaborar um ofício que será encaminhado aos 27 gabinetes da Casa, dispondo sobre um pedido de auxílio da Secretaria Municipal de Esporte para os Jogos Estudantis Cuiabanos. O evento terá início em aproximadamente 15 dias.

