CPI do Transporte Público recebe ex-representantes da ARSEC, diretor da SEMOB e presidente da MTU em oitiva

A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) que investiga questões relacionadas ao transporte público em Cuiabá realizou, nesta terça-feira (15), uma tarde de oitivas. A presidente da CPI, vereadora Samantha Iris (PL), juntamente com os membros T. Coronel Dias (Cidadania) e Marcus Brito Jr. (PV), ouviu e questionou os senhores Vanderlúcio Rodrigues e Alexandre Bustamante, ex-diretores da extinta Agência Municipal de Regulação dos Serviços Públicos Delegados de Cuiabá (ARSEC) o presidente da Associação Mato-grossense dos Transportadores Urbanos (MTU), Ricardo Caixeta e o diretor de Transporte da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana (SEMOB), Nicolau Budib.

Durante a reunião, os parlamentares aproveitaram a oportunidade para questionar o funcionamento dos contratos e a atuação da ARSEC na fiscalização do transporte público em Cuiabá. Vanderlúcio explicou que, com a criação de uma diretoria específica na Regula Cuiabá para cuidar do transporte público da capital, a tendência é que as atribuições da SEMOB sejam gradualmente repassadas para o novo órgão regulador.

Na sequência, os vereadores conversaram com Ricardo Caixeta sobre a qualidade do serviço prestado e as principais demandas enfrentadas pela Associação.

Já o diretor Nicolau Budib reforçou que a SEMOB também tem como objetivo trabalhar na melhoria do transporte público em Cuiabá.

A presidente da CPI, vereadora Samantha Iris, agradeceu a presença das autoridades e reiterou os propósitos da comissão:

“A nossa intenção é promover melhorias, identificar pontos que podem ser observados e levados à gestão e aos órgãos reguladores, inclusive no que se refere ao próprio trabalho. Precisamos entender onde ocorreram possíveis falhas e como corrigir esse curso, para que a população receba, no fim, um serviço de qualidade”, finalizou a parlamentar.

