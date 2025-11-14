CPI dos Débitos Previdenciários encaminha trabalhos para fase de conclusão

O Calçadão da Rua Galdino Pimentel volta a se encher de vida neste sábado (16) com a 9ª edição da Feira do Centro, uma iniciativa da Prefeitura de Cuiabá que vem transformando o coração da cidade em um ponto de encontro entre tradição, cultura e empreendedorismo.

Promovida pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho, Turismo e Agricultura, a Feira é fruto da união de diversas pastas municipais que, juntas, têm mantido viva a proposta de revitalizar o comércio central e reaproximar a população de um dos espaços mais emblemáticos da capital.

Mesmo diante das dificuldades financeiras herdadas da gestão anterior, a Prefeitura mantém firme o compromisso de fortalecer o comércio local e devolver vitalidade às ruas históricas da cidade. “Revitalizar o Centro é mais do que reformar fachadas, é trazer de volta o movimento, o convívio e o orgulho de estar aqui. A Feira do Centro é uma das principais pontes para isso”, afirma o secretário-adjunto de Desenvolvimento Econômico, Trabalho, Turismo e Agricultura, Gustavo Vandoni.

Reencontro com o Centro e com as pessoas

A Feira reúne empreendedores locais, produtores da agricultura familiar, artesãos, artistas e colecionadores, oferecendo ao público uma ampla variedade de produtos e experiências. Quem passa pelo Calçadão encontra barracas de gastronomia e artesanato, o Espaço do Desapega, o setor de antiguidades e uma programação cultural com música ao vivo e apresentações artísticas.

Para o expositor José Carlos Ferreira, que comercializa produtos naturais e orgânicos desde a primeira edição, participar da Feira é uma forma de recomeçar. “A gente passou por tempos difíceis, mas eventos como esse reacendem a esperança. Aqui o público vem, conversa, experimenta e valoriza o nosso trabalho. Dá gosto de ver o Centro cheio de novo”, disse.

O ambiente familiar e acolhedor também tem atraído quem busca lazer e boa comida. A professora Marília Gomes, que levou os dois filhos para passear na última edição, conta que o evento já faz parte da rotina da família. “A gente vem quase todo mês. As crianças se divertem, a gente come bem, encontra amigos e aproveita as promoções. O Centro está voltando a ser um lugar de convivência”, afirmou.

Trabalho conjunto para devolver vida ao coração da cidade

Cada edição da Feira traz melhorias e ajustes, resultado do acompanhamento direto das equipes da Prefeitura. A limpeza, a iluminação e a segurança recebem reforço, garantindo conforto para quem visita e trabalha no local. A Polícia Militar e as secretarias de Mobilidade, Ordem Pública, Agricultura, Cultura, Comunicação e Segurança atuam de forma integrada durante todo o evento.

Mais do que um espaço de compras, a Feira do Centro se firmou como símbolo de reocupação urbana e de fortalecimento econômico, ajudando a manter viva a memória e a identidade de Cuiabá. “Cada barraca, cada músico e cada visitante fazem parte desse processo de reconstrução. É o cuiabano redescobrindo o próprio Centro”, resume Vandoni.

Música, sabores e esperança de recomeço

Com promoções, produtos frescos, gastronomia de qualidade e atrações culturais, a Feira do Centro segue mostrando que revitalizar é devolver movimento e significado ao coração da cidade.

Neste sábado, o Calçadão da Galdino Pimentel mais uma vez se transforma em palco de encontros, sabores e sons, um espaço onde Cuiabá reafirma sua capacidade de recomeçar com trabalho, união e esperança concreta de dias melhores.

