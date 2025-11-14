Cuiabá
CPI dos Débitos Previdenciários encaminha trabalhos para fase de conclusão
Fonte: Câmara de Cuiabá – MT
Feira do Centro chega à 9ª edição reafirmando o compromisso de revitalizar o coração de Cuiabá
O Calçadão da Rua Galdino Pimentel volta a se encher de vida neste sábado (16) com a 9ª edição da Feira do Centro, uma iniciativa da Prefeitura de Cuiabá que vem transformando o coração da cidade em um ponto de encontro entre tradição, cultura e empreendedorismo.
Promovida pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho, Turismo e Agricultura, a Feira é fruto da união de diversas pastas municipais que, juntas, têm mantido viva a proposta de revitalizar o comércio central e reaproximar a população de um dos espaços mais emblemáticos da capital.
Mesmo diante das dificuldades financeiras herdadas da gestão anterior, a Prefeitura mantém firme o compromisso de fortalecer o comércio local e devolver vitalidade às ruas históricas da cidade. “Revitalizar o Centro é mais do que reformar fachadas, é trazer de volta o movimento, o convívio e o orgulho de estar aqui. A Feira do Centro é uma das principais pontes para isso”, afirma o secretário-adjunto de Desenvolvimento Econômico, Trabalho, Turismo e Agricultura, Gustavo Vandoni.
Reencontro com o Centro e com as pessoas
A Feira reúne empreendedores locais, produtores da agricultura familiar, artesãos, artistas e colecionadores, oferecendo ao público uma ampla variedade de produtos e experiências. Quem passa pelo Calçadão encontra barracas de gastronomia e artesanato, o Espaço do Desapega, o setor de antiguidades e uma programação cultural com música ao vivo e apresentações artísticas.
Para o expositor José Carlos Ferreira, que comercializa produtos naturais e orgânicos desde a primeira edição, participar da Feira é uma forma de recomeçar. “A gente passou por tempos difíceis, mas eventos como esse reacendem a esperança. Aqui o público vem, conversa, experimenta e valoriza o nosso trabalho. Dá gosto de ver o Centro cheio de novo”, disse.
O ambiente familiar e acolhedor também tem atraído quem busca lazer e boa comida. A professora Marília Gomes, que levou os dois filhos para passear na última edição, conta que o evento já faz parte da rotina da família. “A gente vem quase todo mês. As crianças se divertem, a gente come bem, encontra amigos e aproveita as promoções. O Centro está voltando a ser um lugar de convivência”, afirmou.
Trabalho conjunto para devolver vida ao coração da cidade
Cada edição da Feira traz melhorias e ajustes, resultado do acompanhamento direto das equipes da Prefeitura. A limpeza, a iluminação e a segurança recebem reforço, garantindo conforto para quem visita e trabalha no local. A Polícia Militar e as secretarias de Mobilidade, Ordem Pública, Agricultura, Cultura, Comunicação e Segurança atuam de forma integrada durante todo o evento.
Mais do que um espaço de compras, a Feira do Centro se firmou como símbolo de reocupação urbana e de fortalecimento econômico, ajudando a manter viva a memória e a identidade de Cuiabá. “Cada barraca, cada músico e cada visitante fazem parte desse processo de reconstrução. É o cuiabano redescobrindo o próprio Centro”, resume Vandoni.
Música, sabores e esperança de recomeço
Com promoções, produtos frescos, gastronomia de qualidade e atrações culturais, a Feira do Centro segue mostrando que revitalizar é devolver movimento e significado ao coração da cidade.
Neste sábado, o Calçadão da Galdino Pimentel mais uma vez se transforma em palco de encontros, sabores e sons, um espaço onde Cuiabá reafirma sua capacidade de recomeçar com trabalho, união e esperança concreta de dias melhores.
Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT
Prefeitura de Cuiabá disponibiliza linha exclusiva de ônibus para o Parque Novo MT
A Prefeitura de Cuiabá, através da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana e Segurança Pública disponibiliza linha de ônibus exclusiva para o Parque Novo Mato Grosso, de quinta-feira (13) a sábado (15), para o circuito de corrida da Stock Car Séries. O trajeto será feito pela linha E01, saindo do Shopping Pantanal, na Avenida Historiador Rubens de Mendonça (Av. do CPA), em horários definidos para ida e volta.
Trata-se de uma iniciativa excepcional para atender o público que deseja prestigiar a principal categoria do automobilismo brasileiro a Stock Car Séries e a penúltima etapa de 2025.
Serão disponibilizados 2 veículos na quinta e sexta-feira, início da primeira viagem às 14h, saindo do Shopping Pantanal e encerrando com a última viagem com o retorno do Parque Novo Mato Grosso às 00h15, e recolhendo ao concluir. Serão várias viagens, enquanto um vai ao local do evento, o outro retorna, é assim sucessivamente.
No sábado (15), serão 5 ônibus, 4 deles para ida e volta, ao Parque Novo Mato Grosso, com início às 14h, saindo do Shopping Pantanal, em diversas viagens no decorrer da tarde e da noite
E um específico para operar como linha circular dentro do evento entre as 14h40 e 01h20 da madrugada.
Confira os horários
Dia 14 – Partida/Shopping Pantanal:
Início às 14h até 00h15 (no retorno do Parque Novo Mato Grosso)
Dia 15 – Partida do Shopping Pantanal
O primeiro veículo começa às 14h, e segue atendendo até às 1h44, quando recolhe.
O segundo, às 14h22 e realiza as viagens até 02h06.
O terceiro, inicia às 14h44, e vai até 01h.
O quarto ônibus, das 15h06 até 01h22.
Vale ressaltar que a etapa realizada em Cuiabá, condecora a Região Centro Oeste como a primeira região do país com corridas em todos os Estados: Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás e Distrito Federal. Além de inaugurar o Autódromo Internacional de Mato Grosso.
Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT
Ministério da Saúde entrega kits de medicamentos e insumos suficientes para atender 3 mil pessoas no Paraná
Servidores da Paz recebem certificação e reforçam compromisso com a Justiça Restaurativa no TJMT
Executor e mandantes de duplo homicídio no Shopping Popular são condenados a mais de 70 anos de prisão
Polícia Civil cumpre mandado de prisão definitiva contra condenado por tráfico de drogas
Três envolvidos em um duplo homicídio, ocorrido em novembro de 2023 no Shopping Popular de Cuiabá, foram condenados por homicídio...
A Polícia Civil cumpriu um mandado de prisão definitiva contra um homem, de 32 anos, decorrente de condenação transitada em...
Polícia Civil prende homem que pulou o muro e invadiu a casa da ex-companheira
Um homem investigado por violência doméstica foi preso em flagrante pela Polícia Civil, nesta quinta-feira (13.11), no município de Nortelândia....
As regras para ser instrutor de CNH sem vínculo com autoescola
Profissional terá de fazer curso para oferecer aulas de direção O Ministério dos Transportes divulgou os requisitos para instrutor autônomo...
Cancelada a sessão do Congresso que analisaria vetos e LDO
Andressa Anholete/Agência Senado O presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, cancelou a sessão desta quinta-feira (16), na qual seriam...
Reforma administrativa: propostas modificam contratos temporários, gratificações e concursos
Coordenador do grupo de trabalho sobre o tema garantiu, no entanto, que nenhum dos textos prevê mudanças na estabilidade dos...
