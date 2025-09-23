Cuiabá
CPI dos fios e cabos abandonados apresenta relatório final nesta quarta-feira (24)
SECOM | Câmara Municipal de Cuiabá
Os vereadores componentes da Comissão Parlamentar de Inquérito que investiga a situação dos cabos e fios abandonados em Cuiabá, Eduardo Magalhães (Republicanos) e Daniel Monteiro (Republicanos), vão apresentar o relatório final da CPI na manhã desta quarta-feira (24), às 10h30, na Sala de Comissões Júlio Pinheiro, da Câmara Municipal da Cuiabá. 
A CPI de fios e cabos abandonados tem por objetivo resolver ou ao menos minimizar o problema da fiação aérea na cidade, onde as empresas de telefonia e internet, por muitas vezes, ocupam os postes de maneira irregular.
Ao todo, realizaram-se quatro reuniões e foram ouvidos representantes da empresa concessionária Energisa, responsável pelo gerenciamento dos cabos e pelo recebimento de aluguel dos postes, as empresas de telefonia e a secretária de Ordem Pública, Juliana Palhares.
Serviço
O que: Apresentação do relatório final da CPI dos cabos e fios abandonados
Quando: 24/09/2025, às 10h30
Onde: Sala de Comissões Júlio Pinheiro, na Câmara Municipal de Cuiabá.
Fonte: Câmara de Cuiabá – MT
Cuiabá
Advogado apresenta “Manual do Vereador” em Tribuna Livre desta terça (23)
Sandy Mio – Assessoria do vereador Kassio Coelho
O advogado Júlio César Moreira Silva Júnior usou o espaço da Tribuna Livre da Câmara Municipal de Cuiabá, nesta terça-feira (23), para apresentar o livro “Manual do Vereador”, um guia prático voltado às questões jurídicas com as quais os parlamentares lidam todos os dias. A vinda dele se deu a partir de um convite realizado pelo vereador Kassio Coelho (Podemos), com quem trabalhou, inclusive, durante sua campanha vencedora para a presidência da União das Câmaras Municipais de Mato Grosso (UCMMAT). 
Em seu espaço de fala, Júlio César esclareceu sobre a literatura e como ela pode guiar os parlamentares. 
“Aqui a gente fala sobre quórum, sobre diversas situações. Inclusive, há um trabalho bem extensivo sobre a Lei Orgânica do Município, dando um direcionamento. Também falamos sobre o julgamento das contas da prefeitura pela Câmara Municipal e as proposições relacionadas. Trago diversos modelos sobre projetos de leis, emendas, também um roteiro procedimental para comissões processantes em face do prefeito”, pontuou.
O advogado lembrou ainda que os vereadores são o elo entre a comunidade e a população, além de representarem o pilar da política. “O trabalho dos vereadores não se resume ao dia da sessão legislativa, é constante e merece ser louvado por toda a sociedade. São eles, parlamentares, os pilares de sustentação da política municipal, valorizando e defendendo a autonomia do município”, afirmou Júlio César. 
Para Kassio, o livro se faz importante, tendo em vista a gama de deveres e direitos dos vereadores, que muitas vezes, ao assumirem pela primeira vez, não sabem de todo o trabalho que podem e devem realizar. 
“Eu quero aqui parabenizar o Júlio César por esse livro. Não é fácil, leva tempo, dedicação. Apesar de ele ter os outros afazeres, deu importância para um livro desse, que vai, com certeza, ajudar muito os vereadores a ter mais conhecimento de causa. Como a vereadora Maysa falou, que quando eu assumi, tive que estudar um pouco, então esse livro vai abrir as mentes dos vereadores de primeiro mandato. Não tenho dúvidas de que esse livro vai chegar aos quatro cantos do estado de Mato Grosso”, pontuou o parlamentar. 
O lançamento da obra está previsto para o dia 1º de outubro de 2025.
Fonte: Câmara de Cuiabá – MT
Cuiabá
Prefeitura celebra 200 anos de decreto de Dom Pedro I com palestra sobre jardins botânicos
Em 24 de setembro de 1825, Dom Pedro I assinou um documento que previa a criação de um Jardim Botânico, em Cuiabá. Duas centenas de anos depois, a Prefeitura de Cuiabá resgata essa memória e lança um olhar para o futuro da capital mato-grossense.
Para celebrar a data histórica, a Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Urbano promove, nesta quarta-feira (24), às 9h, a palestra “A Importância dos Jardins Botânicos para as Cidades”, ministrada pelo pesquisador do Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro, Dr. Claudio Nicoletti de Fraga, doutor em Biologia Vegetal.
O evento é gratuito e aberto ao público, no auditório da Energisa (sede), com as inscrições disponíveis QR Code ou pelo link abaixo:
https://www.even3.com.br/palestra-sobre-a-importancia-dos-jardins-botanicos-para-as-cidades-626321
SERVIÇO
Local: Auditório da sede da Energisa
Data: 24 de setembro (quarta-feira)
Horário: 9h
Local: Auditório da Energisa (sede), no bairro Bandeirantes
Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT
