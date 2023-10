CPI dos Indenizatórios irá ouvir ex-tecnico do Denasus e farmacêutico nesta quarta

03/10/2023

Chico tem indicação de recapeamento atendida na Comunidade de São Gonçalo Beira Rio

O presidente da Câmara Municipal de Cuiabá, Chico 2000 (PL), esteve na manhã desta terça-feira (03.10), vistoriando obras de recapeamento da malha asfáltica na Comunidade de São Gonçalo Beira Rio, região tradicional da Capital. A ação é fruto de sua indicação.

Chico esteve no local ao lado do vice-prefeito e secretário de Ordens Públicas, José Stopa (PV), e celebrou mais uma indicação atendida, em favor da população cuiabana.

“Hoje começa a ser realizado o compromisso que fizemos. Um trecho esquecido, que recebeu pavimentação em 2007, e de lá para cá, sempre carente de reparos e nós conseguimos trazer esse recapeamento. Dessa forma, conseguimos melhorar definitivamente o acesso de todos os turistas”, celebrou o presidente.

Stopa avaliou com sendo fundamental a atuação de Chico, que teve a sensibilidade de identificar o problema da população e levar até o chefe do Executivo. Hoje, a comunidade é atendida, fruto da interlocução do parlamentar.

“Uma reivindicação antiga dos moradores, capitaneada pelo presidente da Câmara, Chico 2000, que veio aqui e viu a necessidade. Falou com o prefeito Emanuel, conosco e hoje, estamos aqui realizando mais esse pedido do nosso presidente e da nossa comunidade”, destacou Stopa.

A artesã Dona Julia, salientou a atuação de Chico como o articulador das obras de recapeamento e o parabenizou.

“Por ser um ponto turístico, com grande fluxo de pessoas e veículos, nosso asfalto estava muito precário. Eu conheço as necessidades de melhorias do meu bairro. O Chico é nossa ponte, está sempre na comunidade e a gente correu atrás dele, e agradecemos pelo apoio”, assegurou ela.

Nesta visita, o presidente requereu junto ao Diretor da Secretaria de Obras, Pablo Conte, o direcionamento de uma obra de drenagem em um ponto da via, que precisa ser tratado de forma devida.

“Eu como assessor direto do Stopa, ele passa todos os dias as demandas de toda a Cuiabá, principalmente as do presidente da Câmara. E ele fala, vai lá, olha com carinho, que a comunidade precisa, a comunidade merece ter esse recapeamento. Tem alguns pontos que a gente vai estudar com nossa equipe as secretaria, sobre a questão da drenagem. Como a Júlia estava falando para a gente, na época da chuva água entra nas residências, bate na canela. Então um ponto que a gente tem que olhar, próximo ao rio Cuiabá, tem que fazer um estudo do que a gente pode fazer para sanar essa dificuldade, ” destaca Conte.



Secom – Câmara Municipal de Cuiabá

Fonte: Câmara de Cuiabá – MT