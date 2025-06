CPI visita obras do novo Mercado Municipal de Cuiabá, que já podem ser acompanhadas pela população

O prefeito Abilio Brunini e vários secretários participaram da abertura da Feira Internacional do Turismo do Pantanal 2025, a FIT Pantanal, realizada no Centro de Eventos do Pantanal, na noite de quinta-feira (05). Na ocasião, o gestor e sua equipe visitaram os estandes, com pausas para fotos com o público. O evento, com entrada gratuita, segue até domingo. Políticos e o governador Mauro Mendes também marcaram presença.

Com uma vasta programação e expositores de diversos municípios de Mato Grosso, a FIT Pantanal é uma vitrine para promover e divulgar os produtos turísticos do estado no cenário nacional e internacional, incluindo gastronomia, artesanato, negócios, esportes de aventura e apresentações culturais.

“Parabenizo a Fecomércio e todo o setor envolvido pela organização do evento, além da parceria com o Governo do Estado, pois tenho certeza de que, sem ela, seria difícil o evento acontecer. Esse estímulo é essencial”, afirmou Abilio, lembrando que, em Brasília, ouvia comentários de que em Cuiabá havia onças nas ruas. “Que venham ver as onças e descubram as belezas das nossas cidades e do nosso estado. Parabéns a todos os prefeitos, que foram fundamentais para trazer toda essa riqueza para Cuiabá, com suas potencialidades”, completou.

Abilio destacou que Mato Grosso é um estado rico e ainda pouco explorado, ressaltando que menos de 20% de suas belezas são conhecidas. “Mato Grosso ainda é um estado de exposições. Ainda é uma riqueza a ser descoberta. E nós, juntos, em parceria com o Governo do Estado e os setores da indústria, comércio e turismo, vamos nos empenhar para divulgar Mato Grosso”, afirmou.

O governador Mauro Mendes também reforçou a importância dos esforços conjuntos, destacando grandes obras como o Parque Novo Mato Grosso, que contará com a maior roda-gigante da América Latina — uma das atrações para atrair o olhar de turistas, comparando-a com estruturas de destaque em outros países.

O secretário de Turismo e Desenvolvimento Econômico de Cuiabá, Fernando Medeiros, ressaltou a relevância do evento para a capital e para o estado de Mato Grosso.

“Estamos na FIT Pantanal, a feira internacional de turismo do nosso estado, onde temos a oportunidade de receber todas as cidades do interior de Mato Grosso, além de estados vizinhos. Hoje contamos com a participação de delegações do Tocantins, Rondônia, Acre, Mato Grosso do Sul, Pará, entre outros. É um momento especial para mostrarmos o potencial turístico do nosso estado e, especialmente, da nossa capital.”

O estande de Cuiabá está estrategicamente localizado em frente à entrada principal do salão de exposições, com o espaço de Várzea Grande de um lado e, do outro, o estande do Governo do Estado. “Montamos um estande preparado para receber bem tanto os turistas quanto a população cuiabana. Essa feira é uma grande oportunidade para promover nossos atrativos turísticos, nossa hospitalidade e a força da nossa cultura”, destacou Medeiros.

Além do papel promocional, o evento gera impactos econômicos positivos imediatos para a capital, movimentando a economia local. Os visitantes estão ocupando hotéis, frequentando restaurantes e visitando pontos turísticos como o Aquário Municipal e o Mercado do Porto. O secretário reforçou o compromisso de Cuiabá em se consolidar como um destino turístico acolhedor e estruturado.

“Estamos preparados para receber bem quem busca uma cidade viva, pujante e acolhedora. Essa é Cuiabá, e este evento mostra que temos capacidade de promover e impulsionar o turismo regional e nacional”, afirmou Medeiros.

Também participaram da abertura os secretários municipais de Cultura, Johnny Everson; de Agricultura e Trabalho, Fellipe Corrêa; de Habitação e Regularização Fundiária, Michelle Dreher; de Infraestrutura e Obras, Reginaldo Alves; da Mulher, Hadassah Suzannah; de Planejamento, Nivaldo Almeida Júnior; de Comunicação, Ana Karla Costa; e o diretor-geral da Empresa Cuiabana de Zeladoria e Serviços Urbanos (Limpurb), Fellipe Wellaton.

A imagem mostra as autoridades posicionadas para a abertura do evento, de frente para a plateia. O ambiente está bem iluminado e repleto de pessoas. Um telão exibe elementos coloridos da cultura regional.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT