CRAS Cristo Rei arrecada doações para famílias vítimas de alagamentos

Vinte e três gestantes já fizeram o ultrassom morfológico em Várzea Grande. Na primeira semana, 10 mulheres foram chamadas para realizar o exame, e neste último sábado (1º), outras 13 tiveram o exame agendado na Maternidade Dr. Francisco Lustosa, onde o procedimento está sendo realizado. Vale destacar que o Município tinha uma demanda de 47 mulheres em idade gestacional, que estavam reguladas, aguardando para a realização desse exame.

Como explica a diretora geral do Pronto-Socorro e Hospital Municipal (PSHMVG) e da Maternidade Municipal, Erika Auxiliadora Duarte Carvalho, para fazer a análise é necessário que a gestante esteja fazendo o pré-natal. “O ginecologista precisa solicitar o referido exame e, posteriormente, a gestante solicitar agendamento pela Central de Regulação, e a partir daí estaremos fazendo o agendamento na Maternidade Dr. Francisco Lustosa”.

A diretora explica ainda que não existem atendimentos espontâneos para a realização desse ultrassom. “Todas as mulheres com idade gestacional de até 24 semanas, após serem reguladas, irão receber ligação de nossa equipe informando a data e a hora do exame”.

O ultrassom morfológico é um exame de ultrassom capaz de avaliar aspectos físicos do bebê e permite identificar possíveis malformações e também descobrir o sexo da criança. Além disso, o ultrassom morfológico analisa o tamanho do feto, verifica os batimentos cardíacos e confirma a idade gestacional.

A médica responsável, Gilda Pacheco, destacou a importância em se fazer o ultrassom em todos os níveis aliados ao pré-natal. “A ultrassonografia está dentro dos protocolos e é essencial para o acompanhamento da gestante. Nós temos a morfologia de primeiro e segundo trimestre, e nesta ação aqui na maternidade Dr. Francisco Lustosa, vamos realizar a do segundo trimestre, que é essencial para o acompanhamento do pré-natal”, informou.

A especialista em medicina fetal destacou ainda a importância desse tipo de exame de imagem, pois o ultrassom capta mais do que apenas o rosto do feto, esse exame também serve para detectar uma série de doenças, como o lábio leporino, malformações no cérebro, rins, coração, pulmões e intestino. “Algumas alterações do feto são observadas durante a realização da morfologia e podem ser passíveis de tratamento intrauterino”, explicou.

PARCERIA – A secretária de Saúde, Deisi Bocalon, disse estar em parceria com a médica Gilda Pacheco que prontamente abraçou esse projeto. “Ela é uma ultrassonografista de renome em Cuiabá e atende em outros locais também, e veio junto conosco fazer parte desse sonho para as mãezinhas, de conhecer, ver o rosto do neném, de poder saber como está a saúde de seu bebê, e que não era feito aqui em Várzea Grande até então”.

A secretária lembrou ainda que dos ultrassons gestacionais, o morfológico é o mais caro, porque é mais detalhado, porque vê o coração, vê rim, vê todo o sistema interno do bebê, e por isso ele é bem mais demorado mesmo. “Graças a Deus tudo tem cooperado para que a gente consiga melhorar bastante a qualidade desse tipo de assistência aqui na maternidade”.

Fonte: Prefeitura de Várzea Grande – MT