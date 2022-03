CRAS realizam programação festiva durante todo o mês de março

Neste mês de março, os Centros de Referência em Assistência Social – CRAS – dos bairros Jardim Glória, São Mateus, Santa Maria e Cristo Rei, estão realizando em suas unidades diversas programações para marcar o Dia Internacional da Mulher comemorada em todo mundo no dia 8 de março. Dentre as programações está o Mulher em Evolução, que já teve edições nos bairros Jardim Glória e Santa Maria. Na próxima semana será realizada no bairro São Mateus.

O Mulher em Evolução consiste em uma programação festiva com apresentações musicais, artísticas, rodas de conversas e de entretenimento entre os participantes. Sorteio de prêmios e um desfile de moda com representantes de diversas profissões também acontece como forma de mostrar que a mulher poder ser o que ela quiser, podendo ocupar até funções que antes eram exercidas pelo sexo masculino.

“Essa iniciativa é uma forma de homenagear a todas as mulheres, bem como de incentivo para que possam exercitar os seus direitos, e destacando a importância que cada uma de nós tem neste planeta. É importante que todas as mulheres tenham consciência do papel que cada uma desenvolve, seja como dona de casa, mãe, esposa e profissional, independente da função, todas são especiais”, destacou a Secretária de Assistência Social, Ana Cristina Vieira.

Como explica a titular da pasta, essa dinâmica está acontecendo todas as quintas-feiras em um dos pólos do CRAS instalados no município. “A primeira edição do Mulher em Evolução foi realizada na unidade do Santa Maria, a segunda no Jardim Glória, a terceira acontece nesta quinta no CRAS Cristo Rei e semana que vem será na unidade do São Mateus. Vale lembrar que cada unidade desenvolve a sua programação para festejar a data, o que importa é que todas as participantes se sintam acolhidas e que façam parte desse movimento de empoderamento da mulher”.

A gerente do CRAS Cristo Rei, Lucilene Orient, disse que toda a programação festiva nesta manhã de quinta-feira foi realizada com muito carinho e teve a participação de toda a equipe. “A nossa proposta foi oferecer um dia de comemoração para todas as mulheres que participam de projetos desenvolvidos na unidade, e ao mesmo tempo, um momento de descontração e entretenimento. Durante todo o mês estaremos desenvolvendo atividades para marcar uma das datas mais importantes do calendário, o 8 de março, Dia Internacional da Mulher”.

Ela disse ainda que a ideia de realizar um desfile de moda com representantes de diversas funções exercidas por mulheres foi uma forma de homenagear e ao mesmo tempo mostrar que a mulher pode ser o que ela quiser, inclusive, em ocupar funções que no passado era exercido pelo sexo masculino.

O desfile de moda atraiu os olhares das participantes, mas foi o bailão com a participação do grupo da melhor idade, que aumentou o termômetro dos participantes que aproveitaram a festa e o salão.

Os vereadores Joaquim Antunes, Pedro Tolares, Bruno Rios e Mauro Sergio Gonçalves Pereira prestigiaram o evento que contou também com a participação de diversos representantes de instituições não governamentais.

VÁRZEA GRANDE + MULHER: Além das programações que estão sendo realizadas nos Centros de Referência em Assistência Social (CRAS), a Prefeitura Municipal de Várzea Grande por meio do Gabinete de Apoio às Ações Transformadoras – GAAT – está realizando em quatro polos da cidade, workshop nas áreas de beleza (cabelo, maquiagem e estética), gastronomia, etiqueta comportamental e mesa posta, além de palestras com temáticas que abrangem estilo e autoestima.

Idealizado pela primeira-dama, Promotora de Justiça Kika Dorilêo Baracat, o Várzea Grande + Mulher tem por objetivo demonstrar as potencialidades de cada setor produtivo e ao mesmo tempo, motivar as mulheres a serem empreendedoras. O evento também traz como reflexão o papel e o valor que cada mulher tem na sociedade como um todo.

A programação teve início no dia 14 de março, segue até o dia 30, porém o GAAT estará dando apoio aos demais eventos realizados no município, a exemplo do passeio ciclístico que aconteceu 3 de março, dos eventos de promoção à Saúde e que estão sendo realizados nas Unidades Básicas de Saúde e nos eventos promovidos pela Câmara Municipal de Várzea Grande.