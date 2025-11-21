Creches têm atividades retomadas em Cuiabá

Nos próximos três dias (de 20 a 23), cinco endereços na região central de Cuiabá estarão com vias parcialmente bloqueadas ou com bloqueios totais, exigindo mudança de rota para certos destinos. São elas: Rua Joaquim Murtinho, Avenida Beira Rio, Rua Des. Ferreira Mendes, Rua Corumbá e Rua Comandante Costa. A programação das interdições atende solicitação da Concessionária Águas Cuiabá, que executará obras de saneamento, e da Energisa, para lançamento de cabos de energia.

Para garantir a fluidez e evitar lentidão, a Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana e Segurança Pública recomenda aos condutores, de modo geral, que priorizem as vias principais, sendo elas:

Av. Tenente Coronel Duarte

Av. Ipiranga

Av. São Sebastião

Av. Senador Metello

Av. 15 de Novembro

Também há possibilidade de rotas alternativas para cada via em obras. Confira:

Rua Joaquim Murtinho, entre a Rua Major Gama e Rua Tenente Thogo da Silva Pereira, terá interdição total nos dias 20, 21 e 22 para obras de saneamento.

Rota de desvio sugerida:

Rota 1: Sentido Centro: virar à direita na Rua Major Gama e, em seguida, à esquerda na Av. Ten. Cel. Duarte até o Centro.

Rota 2: Quem trafega pela Rua Major Gama deve seguir diretamente até a Av. Ten. Cel. Duarte.

A Av. Beira Rio, no cruzamento da Av. Beira Rio Sul com a Rua Paranatinga, será interditada parcialmente no dia 20 para lançamento de cabos de energia.

Uma faixa permanecerá liberada, com interdições pontuais. Não haverá desvio, apenas possibilidade de lentidão no trânsito.

A Rua Des. Ferreira Mendes terá interdição total nos dias 20, 22 e 23 para serviço de interligação de rede de água.

Rota de desvio sugerida:

Quem segue pela Rua Comte. Costa e deseja acessar a Rua Barão de Melgaço deve seguir até a Av. Isaac Póvoas e entrar na próxima rua à direita.

A Rua Corumbá também terá interdição total nos dias 20, 21 e 22, entre a Rua Bento Henrique de Souza e Rua Prof. André Avelino Ribeiro, para obras de saneamento.

Rota de desvio sugerida:

Para acessar o bairro Baú, seguir pela Av. Historiador Rubens de Mendonça (Av. CPA) até a alça de acesso para a Av. Miguel Sutil, virar na primeira à esquerda e entrar pela Rua Esmeralda.

A Rua Comandante Costa terá interdição total no dia 20 para obras de saneamento, e nos dias 21 e 22, à noite, para micro revestimento (recapeamento), desde a Av. Senador Metello até a Av. Dom Bosco.

Rotas de desvio sugeridas:

Virar à direita na Rua Coronel Benedito Leite, depois à esquerda na Rua Joaquim Murtinho, retornando à Rua Comandante Costa pela Rua São Joaquim.

Alternativamente, seguir até a Rua Major Gama e acessar a Av. Ten. Cel. Duarte.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT