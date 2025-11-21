Connect with us

Cuiabá

Creches têm atividades retomadas em Cuiabá

Publicado em

20/11/2025

A Prefeitura de Cuiabá informa a retomada das aulas e atendimento nas creches Plácido Flaviano Curvo Filho e José Nicolau Pinto, localizada nos bairro Serra Dourada e Porto, respectivamente, nesta sexta-feira (21).

Na quarta-feira (18), ambas às unidades tiveram serviços suspensos porque a infraestrutura foi comprometida em razão dos efeitos de uma forte chuva no dia anterior.

Visando a segurança e comodidade dos alunos e servidores, houve reparos nos telhados e parte elétrica, permitindo a retomada dos serviços após os serviços de manutenção.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT

Prefeitura orienta sobre interdições na região central até domingo

Published

11 horas atrás

on

20/11/2025

By

Nos próximos três dias (de 20 a 23), cinco endereços na região central de Cuiabá estarão com vias parcialmente bloqueadas ou com bloqueios totais, exigindo mudança de rota para certos destinos. São elas: Rua Joaquim Murtinho, Avenida Beira Rio, Rua Des. Ferreira Mendes, Rua Corumbá e Rua Comandante Costa. A programação das interdições atende solicitação da Concessionária Águas Cuiabá, que executará obras de saneamento, e da Energisa, para lançamento de cabos de energia.

Para garantir a fluidez e evitar lentidão, a Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana e Segurança Pública recomenda aos condutores, de modo geral, que priorizem as vias principais, sendo elas:

Av. Tenente Coronel Duarte

Av. Ipiranga

Av. São Sebastião

Av. Senador Metello

Av. 15 de Novembro

Também há possibilidade de rotas alternativas para cada via em obras. Confira:

Rua Joaquim Murtinho, entre a Rua Major Gama e Rua Tenente Thogo da Silva Pereira, terá interdição total nos dias 20, 21 e 22 para obras de saneamento.

Rota de desvio sugerida:

Rota 1: Sentido Centro: virar à direita na Rua Major Gama e, em seguida, à esquerda na Av. Ten. Cel. Duarte até o Centro.

Rota 2: Quem trafega pela Rua Major Gama deve seguir diretamente até a Av. Ten. Cel. Duarte.

A Av. Beira Rio, no cruzamento da Av. Beira Rio Sul com a Rua Paranatinga, será interditada parcialmente no dia 20 para lançamento de cabos de energia.

Uma faixa permanecerá liberada, com interdições pontuais. Não haverá desvio, apenas possibilidade de lentidão no trânsito.

A Rua Des. Ferreira Mendes terá interdição total nos dias 20, 22 e 23 para serviço de interligação de rede de água.

Rota de desvio sugerida:

Quem segue pela Rua Comte. Costa e deseja acessar a Rua Barão de Melgaço deve seguir até a Av. Isaac Póvoas e entrar na próxima rua à direita.

A Rua Corumbá também terá interdição total nos dias 20, 21 e 22, entre a Rua Bento Henrique de Souza e Rua Prof. André Avelino Ribeiro, para obras de saneamento.

Rota de desvio sugerida:

Para acessar o bairro Baú, seguir pela Av. Historiador Rubens de Mendonça (Av. CPA) até a alça de acesso para a Av. Miguel Sutil, virar na primeira à esquerda e entrar pela Rua Esmeralda.

A Rua Comandante Costa terá interdição total no dia 20 para obras de saneamento, e nos dias 21 e 22, à noite, para micro revestimento (recapeamento), desde a Av. Senador Metello até a Av. Dom Bosco.

Rotas de desvio sugeridas:

Virar à direita na Rua Coronel Benedito Leite, depois à esquerda na Rua Joaquim Murtinho, retornando à Rua Comandante Costa pela Rua São Joaquim.

Alternativamente, seguir até a Rua Major Gama e acessar a Av. Ten. Cel. Duarte.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT

Cuiabá

“Racismo é velado e tem que ser combatido diariamente”, diz diretora de escola de Cuiabá

Published

12 horas atrás

on

20/11/2025

By

Atual diretora da Escola Municipal de Educação Básica (EMEB) Agostinho Simplício de Figueiredo, a pedagoga Maria Aparecida Ribeiro Martini, mãe, negra e pedagoga, 39 anos de serviços prestados a educação, dos quais 14 exclusivos ao município de Cuiabá, relata que o racismo é um tema que merece ser combatido diariamente.

E, cabe à escola assumir o papel central de protagonismo. Nesta entrevista concedida à Secretaria de Comunicação da Prefeitura de Cuiabá, em homenagem a todos os educadores negros, no dia da Consciência Negra, celebrado no dia 20 de novembro, a educadora avalia positivamente ações de combate ao racismo, ainda que reconheça ser uma tarefa árdua que exige o envolvimento de instituições e do núcleo familiar.

Porque o poder público deve ter a responsabilidade de educar e patrocinar ações contra o racismo?

Maria Martini: Para nós que somos negros sabemos que o racismo é uma situação velada. O racismo, embora seja crime, infelizmente existe. Sou professora há 39 anos e já vivenciei muitas situações de racismo. A própria comunidade tem dificuldades em aceitar um diretor negro. Já enfrentei situações de alguém chegar à escola questionando a presença da diretora, e, se surpreender quando se deparam com uma mulher negra. É aquele momento em que se olha para o diretor ou diretora e pergunta: “mas, você?”. São situações corriqueiras que nós enfrentamos e buscamos sair mais fortes. Hoje, a representatividade ela é real e assegurada pelo poder público.

E como o racismo é combatido diariamente nas escolas?

Maria Martini: Nós dispomos de uma estrutura; São 39 anos de serviços prestados à educação. E, destes 39 anos, vejo um crescimento para aumentar a legitimidade, legalidade e igualdade racial. A Secretaria Municipal de Educação (SME) tem uma equipe muito competente na elaboração de projetos.

O Conselho Tutelar, nos dias atuais, está mais presente e próximo das escolas. A OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) também auxilia às escolas com palestras e outros conteúdos de conscientização. A Polícia Militar também desenvolve o projeto “Anjos da Guarda” e o Proerd. Ou seja, a luta contra às diferenças, a defesa da proteção da criança e adolescente está em ascensão. O que traz resultados positivos.

A senhora diria que há uma necessidade de constante conscientização?

Maria Martini: Sem dúvida. Hoje, há uma estrutura e mobilização para se garantir e concretizar direitos. O racismo é velado. Algo difícil de vencer. Mas, está sendo combatido pela maioria da sociedade.

E como é educar neste contexto digital que envolve bullying e cyberbullying? Onde muitos tem a pré-disposição de discriminar?

Maria Martini: Não é uma tarefa fácil. A escola tem o papel de ensinar direitos, deveres e perigos. O aparelho celular é um equipamento que dá as crianças e adolescentes acesso muito fácil aquilo que antes era proibido. Não basta apenas leis. Neste contexto, a família é aliada número um da escola. A criança tem que ser monitorada para evitar a adesão a grupos virtuais que não contribuem para uma boa formação.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT

