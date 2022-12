Credenciamento para coletiva com governador e posse de secretários encerra nesta quarta-feira (28)

Nos últimos quatro anos, a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (Sinfra/MT) trabalhou para finalizar uma série de obras, inicialmente previstas para a Copa do Mundo de 2014, mas que ficaram inacabadas em outras gestões. Foram entregues para a população a Avenida Parque do Barbado e a Trincheira Jurumirim e está em andamento, com previsão de entrega para o início de 2023 a recuperação da Estrada do Moinho.

O Complexo Viário Engenheiro José Luiz Borges Garcia começou a ser construído em 29 de março de 2012, dentro do pacote de obras de mobilidade para a Copa. O objetivo era justamente aliviar o trânsito na Avenida Miguel Sutil, nas rotatórias com as avenidas dos Trabalhadores e Jurumirim.

Com orçamento inicial de R$ 50,5 milhões, as obras foram realizadas pelo Consórcio Sobelltar. No entanto, os serviços foram paralisados com 98% de execução e no fim de 2014 começaram a surgir infiltrações nas cortinas, que são as paredes da trincheira, além de defeitos no pavimento da parte interna. O Governo do Estado tentou negociar os reparos com o consórcio, mas não obteve um acordo e agora busca a sua responsabilização.

Para resolver os problemas, a atual gestão realizou uma série de estudos e lançou um novo procedimento licitatório, que apontou o consórcio LM Cuiabá como vencedor, com uma proposta de R$ 14,2 milhões.

Iniciada em junho de 2021, a recuperação retirou toda a capa asfáltica e refez o sistema de drenagem e de base. O sistema de iluminação também precisou ser trocado, para garantir luminosidade adequada à trincheira e garantir maior segurança aos condutores. O trânsito na parte inferior foi liberado em 28 de janeiro de 2022 e a parte superior foi finalizada no primeiro semestre.

Avenida Parque do Barbado

Com extensão de 1,6 quilômetro, a Avenida Parque do Barbado foi retomada em abril de 2019 pelo Governo do Mato Grosso. Além da via duplicada, ligando a Avenida Fernando Corrêa à Estrada do Moinho, também foram implantadas galerias no Córrego do Barbado, rotatória, sinalização, iluminação e paisagismo.

O Governo do Estado também deu início à construção da segunda etapa da avenida, ligando a Estrada do Moinho à Avenida das Torres. “Esta avenida terá uma grande capacidade, quando concluída definitivamente, sendo uma das mais importantes transversais na cidade de Cuiabá. Esta é mais uma contribuição do governo para a mobilidade urbana da Capital”, destacou o governador Mauro Mendes, durante a inauguração.

Estrada do Moinho

Outro problema antigo, que está sendo resolvido pela atual gestão, é a Avenida Archimedes Pereira Lima, a Estrada do Moinho. Sua duplicação começou a ser executada em 2012, sem projeto executivo e desde o início apresentou uma série de problemas, que não foram resolvidos pela empresa, o que levou a Sinfra-MT a rescindir o contrato unilateralmente.

Com um investimento de R$ 12 milhões, a Sinfra-MT está corrigindo todos os problemas no sistema de drenagem, refazendo a base e o asfalto, em uma extensão de 4,5 km da avenida, entre a rotatória do bairro Boa Esperança e o Complexo Viário do Tijucal.

A obra está sendo realizada em trechos, para evitar uma interdição total que possa prejudicar os cidadãos. A previsão é que os trabalhos sejam finalizados em março de 2023.

Fonte: GOV MT