Várzea Grande
Credibilidade de gestão é reforçada com R$ 55 milhões negociados no Programa de Regularização Fiscal
A Prefeitura de Várzea Grande já negociou R$ 55.821.131,29 (cinquenta milhões, oitocentos e vinte e um mil, cento e trinta e um reais e vinte e nove centavos), sendo que já foram recebidos pelo município R$ 26.754.382, 43 (vinte e seis milhões, setecentos e cinquenta e quatro mil, trezentos e oitenta e dois reais e quarenta e três centavos). Até esta quinta-feira (11.09), foram realizados 29.912 acordos.
Conforme dados da Secretaria de Gestão Fazendária, nos 12 meses do ano anterior, o município realizou 17.382 acordos, sendo negociado R$ 44.057.577,93 (quarenta e quatro milhões, cinquenta e sete mil, quinhentos e setenta e sete reais e noventa e três centavos), sendo recebidos R$ 21.775.555,90 (vinte e um milhões, setecentos e setenta e cinco reais e noventa centavos).
O secretário de Gestão Fazendária, Marcos José da Silva, a credibilidade da gestão Flávia Moretti (PL) e Tião da Zaeli (PL) e o trabalho dos servidores faz com que empresários busquem colaborar com o município.
“A população e os empresários confiam na nova administração de Várzea Grande e isso é representado pelos números da nossa Secretaria. A população sabe que esses recursos públicos são e serão utilizados de forma adequada. Todo o trabalho desenvolvido tem tido o apoio da prefeita Flávia Moretti”, relata Marcos.
“Nossos servidores têm trabalhado muito, orientando os contribuintes sobre a importância de estar em dia com o município e fiscalizando de forma eficaz. Isso também dá um reflexo positivo na arrecadação”, disse José.
ATENDIMENTOS DO REFIS – De forma presencial, os atendimentos são feitos no Paço Municipal, de segunda à sexta-feira das 8h às 17h, no Centro de Atendimento ao Cliente (CAC), no posto avançado da Subprefeitura do Cristo Rei ou ainda na Procuradoria Municipal, caso haja execução pela justiça. O atendimento também pode ser feito via WhatsApp pelo número (65) 98459 – 8124.
FORMAS DE PAGAMENTO:
COTA ÚNICA – 80% de descontos sobre juros e multas
PARCELADO EM 12 VEZES – 60% de descontos de juros e multas
PARCELADO EM 24 VEZES – 40% de descontos de juros e multas
PARCELADO EM 36 VEZES – 20% de descontos de juros e multas
PARCELADO EM 48 VEZES – 15% de descontos em juros e multas
PARCELADO EM 60 VEZES – 10% de descontos de juros e multas
Várzea Grande
Várzea Grande amplia rede de pontos de ônibus com 34 novos abrigos entregues
A Prefeitura de Várzea Grande, por meio da Secretaria de Serviços Públicos e Mobilidade Urbana, entregou 34 novos abrigos de ônibus em diversos bairros do município. A ação faz parte do plano de modernização da mobilidade urbana, que prevê a expansão da rede de pontos e a revitalização das estruturas já existentes.
Os novos abrigos contam com cobertura metálica, laterais fechadas e bancos, garantindo mais conforto e proteção contra sol e chuva para os usuários do transporte coletivo. Além da instalação de novas unidades, a gestão também tem promovido a recuperação de pontos antigos, ampliando a qualidade do atendimento à população.
Segundo o secretário de Serviços Públicos e Mobilidade Urbana, Lucas Ribeiro Ductievicz, o investimento representa um compromisso com a melhoria da infraestrutura do transporte coletivo:
“Estamos cumprindo a orientação da prefeita Flávia Moretti, que é oferecer mais conforto, dignidade e segurança para os moradores que dependem diariamente do transporte público. Os novos abrigos representam respeito à população várzea-grandense e reforçam a prioridade da gestão em organizar e humanizar a cidade.”
As melhorias nos pontos de ônibus são vistas como uma forma de incentivar o uso do transporte público e transformar o mobiliário urbano, promovendo mais segurança e qualidade de vida para quem circula pela cidade.
As novas estruturas já estão em funcionamento em diferentes regiões de Várzea Grande. Confira os bairros e vias atendidos:
• 15 de Maio – Av. Leoncio Lopes
• 7 de Maio – Estrada da Praia Grande
• Av. FEB – Av. da FEB; Av. da FEB, 1757 (Ponte Nova); Av. da FEB (Ponte Velha)
• Capão do Pequi – Rua sem nome, próximo à Estrada da Praia Grande
• Capela Piçarrão – Av. Leoncio Lopes
• Chapéu do Sol – Av. Chapéu do Sol; IFMT – Av. Universitária (2 pontos)
• Cohab Canelas – Av. Véu de Noiva
• Cristo Rei – Iris de Siqueira; Rua 11 de Dezembro
• Jardim Eldorado – Av. A (Jd. Mundo Novo)
• Jardim Imperial – Rua Venezuela
• Jardim Ipanema – Jânio Quadros
• Jardim Petrópolis – Rua Jaime Veríssimo de Campos Júnior
• Jacarandá – Rua Rio Vermelho
• Lagoa do Jacaré – Av. 31 de Março
• Maringá III – Av. Z, próximo à Panificadora Fortaleza
• Milton Figueiredo – Rua Treze
• Novo Mundo – Av. D; Residencial Novo Mundo (Empório do Açaí)
• Nova Fronteira – Av. Frei Coimbra; Av. Castelo Branco
• Paiaguás – Rua Trinta e Sete (lateral Mercado Aliança); Av. Filinto Muller
• Primavera – Av. A (Principal – 4 pontos)
• São Simão – Av. Veríssimo Domingos
• Vitória Régia – Rua Mucurim
•
Ao todo, já são 44 pontos de ônibus entregues nesta gestão, somando os 10 instalados emergencialmente no início do ano aos 34 novos finalizados neste lote.
A Prefeitura reforça que seguirá expandindo a rede e recuperando pontos antigos, priorizando o bem-estar dos passageiros e fortalecendo o transporte público como alternativa acessível e segura para a população.
Várzea Grande
Hospital e Pronto-Socorro Municipal de VG celebra 37 anos salvando vidas e avançando para o futuro
O Hospital e Pronto-Socorro Municipal de Várzea Grande (HPSMVG) completa neste sábado, 13 de setembro, 37 anos de história. São quase quatro décadas como referência em urgência e emergência para a Baixada Cuiabana, sendo o único hospital que realiza cirurgias de alta complexidade para toda a região.
A celebração vem acompanhada de um novo capítulo: a unidade passa por um processo de reestruturação conduzido pela atual gestão da prefeita Flávia Moretti (PL), sob a coordenação da secretária municipal de Saúde, Deisi Bocalom, e da subsecretária Érika Carvalho, que está a frente da unidade hospitalar.
“Quando assumimos, encontramos o hospital em condições caóticas: sem macas, sem suporte para soro, sem fios de sutura, com salas fechadas por infiltração e pacientes internados nos corredores. A saúde passou a ser prioridade, no mesmo patamar da água. Graças às parcerias e ao apoio do Governo do Estado, estamos conseguindo mudar essa realidade, com obras que estavam paradas e agora viram conquistas concretas”, afirmou a prefeita Flávia Moretti.
Para a subsecretária Érika Carvalho, o momento é de celebrar conquistas e reconhecer a força da equipe. “Hoje celebramos 37 anos de história do único hospital que realiza cirurgias de urgência e emergência em Várzea Grande e toda a Baixada Cuiabana. Mais do que comemorar, é momento de reconhecer o trabalho dos profissionais e celebrar as melhorias que estão acontecendo, como, reformas de telhados e banheiros, modernização elétrica, instalação de geradores e novas tecnologias. São 37 anos salvando vidas e avançando para o futuro”, comemora.
A secretária Deisi Bocalom, a frente da pasta da saúde a nove meses, reforça que o aniversário marca um ciclo de investimentos robustos. “Hoje podemos comemorar de verdade os 37 anos do nosso Pronto-Socorro. A reforma em andamento garantirá mais qualidade e dignidade no atendimento aos pacientes. E ainda teremos muitas novidades, com apoio importante do Governo do Estado, conquistado pela nossa prefeita Flávia Moretti e pelo vice Tião da Zaeli.”
Histórias que emocionam
O aniversário também é um convite para homenagear quem construiu a trajetória do HPSMVG. Histórias de profissionais e pacientes que transformaram o hospital em um espaço de esperança e superação.
O condutor Juan Carlos de Barros, conhecido como Batiquinho, hoje colaborador da unidade, carrega uma ligação especial com o hospital. “Fui operado de vesícula pelo Dr. Juliano Canavarros em 2013. Já passei por vários órgãos públicos e hoje estou a três meses como colaborador no “PS” e me sinto feliz em fazer parte dessa família que me acolheu. É gratidão em dobro: como paciente e como servidor”, comemora.
A médica Dra. Adriana Podanowski, que ingressou em 2012, viveu momentos marcantes, como a pandemia da COVID-19, e hoje ajuda a construir o futuro da unidade. “O pronto-socorro me mostrou a grandeza de cuidar não só da saúde, mas também da vida emocional dos pacientes. Hoje, além de coordenar a Clínica Médica, estamos criando a primeira Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos de Várzea Grande. Nosso propósito é sempre o mesmo: oferecer cuidado humano, próximo e de qualidade.”
Para a servidora Maria Donizete da Silva, conhecida como Zeth, que atua há 33 anos no hospital, a palavra é gratidão. “Aqui se tornou minha segunda casa. Passei pelo RH, Diretoria e hoje sou secretária da Diretoria Clínica. Vivi histórias que nunca vou esquecer, como a de uma criança que ficou internada por quase um ano e criou comigo um vínculo tão forte que chorava quando eu ia embora. Isso mostra que nosso trabalho vai além da técnica: é amor, dedicação e humanidade.”
Jovelina da Silva Larrea, chamada carinhosamente por Jô, soma 25 anos de atuação em diversas funções dentro do hospital e resume sua trajetória em uma palavra: amor.
“Foi aqui que criei meus filhos, que aprendi e cresci como pessoa e profissional. Já passei por quase todos os setores e hoje atuo no acolhimento social. Entro cedo, muitas vezes saio tarde, mas sempre com a certeza de que faço o que amo: cuidar das pessoas.”
Um elo para toda a região
Com 37 anos de serviços prestados, o HPSMVG se consolidou como referência não apenas para Várzea Grande, mas para todos os municípios da Baixada Cuiabana. A unidade é o maior elo do SUS entre as cidades que integram o CIMVRC (Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do Rio Cuiabá), reafirmando sua importância estratégica para a saúde pública de Mato Grosso.
Mais do que uma data comemorativa, os 37 anos do Hospital e Pronto-Socorro Municipal de Várzea Grande marcam o início de um novo tempo: de reformas, de humanização e de valorização dos profissionais que fazem a diferença.
SES promove qualificação de agentes indígenas de saúde no Alto Xingu
Operações Lei Seca resultaram na prisão de 16 condutores em Cuiabá
PM prende homem que agrediu mulher com taco de sinuca em Alto Boa Vista
Milho em consórcio com braquiária fortalece produção sustentável
Avanço do biodiesel transforma óleo de soja em protagonista na indústria de esmagamento
Segurança
PM prende homem que agrediu mulher com taco de sinuca em Alto Boa Vista
Policiais militares prenderam um homem por lesão corporal, no início da manhã deste domingo (14.9), no município de Alto Boa...
Polícia Militar prende três homens suspeitos de estupro de vulnerável em Rosário Oeste
A Polícia Militar prendeu três homens, com idades entre 43 e 61 anos, por estupro de vulnerável, na noite deste...
Suspeito de tentativa de homicídio é preso pela Polícia Civil em Barra do Garças
A Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (Derf) de Barra do Garças prendeu, na sexta-feira (12.9), um homem, de 27...
MT
Brasil
Federação União Progressista anuncia saída da base do governo e entrega de cargos
Os dois partidos da federação têm, juntos, 109 deputados Reprodução TV Câmara Antonio Rueda lê nota em que a federação...
Governo projeta crescimento de 2,44% em 2026 e salário mínimo de R$ 1.631
O valor do salário mínimo previsto para o próximo ano é de R$ 1.631,00. O reajuste foi calculado com base...
Congresso analisa esta semana projetos para proteger infância na rede
Denúncias de adultização de crianças tornaram tema prioridade O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), marcou para quarta-feira...
Economia & Finanças
Mais Lidas da Semana
-
ARTIGOS & OPINIÕES5 dias atrás
Setembro Amarelo: quando a saúde mental também protege o coração
-
Saúde6 dias atrás
Profissionais de saúde e da segurança pública são qualificados para registros de mortes por causas externas
-
CIDADES6 dias atrás
Prefeitura debate com provedores de internet e telefonia sobre despoluição de cabeamento e fiação
-
AGRONEGÓCIO6 dias atrás
Proibição do abate de cavalos põe em xeque mercado de carne equina no Brasil
-
Várzea Grande6 dias atrás
Procon de Várzea Grande intensifica fiscalização em postos de combustíveis
-
CIDADES6 dias atrás
Homem foragido do Estado de Goiás é preso pela Polícia Civil em Cocalinho
-
Saúde4 dias atrás
Polícia Civil e Procon fiscalizam consultórios oftalmológicos suspeitos de atuação irregular em Cuiabá
-
MEIO AMBIENTE6 dias atrás
Corpo de Bombeiros publica edital de processo seletivo para contratação de bombeiros temporários