Credibilidade de nova gestão faz Várzea Grande superar arrecadação de 2024

Continuidade do trabalho vai consolidar o Município como referência no Centro-Oeste e no Brasil e ainda ampliar acessos e modalidades às crianças e jovens interessados

A prefeita de Várzea Grande, Flávia Moretti e o vice-prefeito, Tião da Zaeli, ambos do PL, assinaram na manhã de hoje (14), o Termo de Renovação da Parceria entre a Prefeitura e o Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB), durante a cerimônia de abertura do Festival Paralímpico 2025, realizada no Ginásio Fiotão.

Essa parceria com o CPB garante o fortalecimento das políticas públicas voltadas aos paratletas várzea-grandenses, como também, a realização de eventos da modalidade, a exemplo do Regional Centro-Oeste de Bocha no mês passado, pelo Município.

O festival paralímpico, realizado em Várzea Grande, é destinado a participantes de 7 a 20 anos, que tiveram a oportunidade de conhecer várias modalidades esportivas adaptadas, entre eles: basquetebol, tênis de mesa, badminton, judô, jiu-jitsu e voleibol.

Em seu discurso, a prefeita destacou a importância do Município, ser uma das referências do estado e da região Centro-Oeste na inclusão do esporte e incentivo às categorias paralímpicas. “Inclusão é um trabalho sensível e especial em nossa gestão, todos os diretores escolares, professores e técnicos esportivos, cada pai e mãe, pode ter certeza, que todo esse trabalho é para que nossas crianças e adolescentes, sejam incluídos com toda dignidade na nossa sociedade várzea-grandense e tenham todas as condições de se tornarem futuros campeões”, enfatizou.

O secretário de Educação, Cultura Esporte e Lazer, Cleiton Marino Santana, garantiu que o trabalho que já está sendo desenvolvido pela pasta, será intensificado para que a cidade de Várzea Grande se torne uma potência na categoria paralímpica. “Todos aqui estamos empenhados para atender crianças, adolescentes no desenvolvimento do desporto paralímpico e queremos revelar mais talentos”, destacou Cleiton.

Para o coordenador do Centro de Referência Paralímpica de Várzea Grande e representante do Comitê Paralímpico Brasileiro, Altemir Trapp, o festival amplia o conhecimento para outras crianças e adolescentes, como também, para descoberta de novos talentos para modalidades paralímpicas. “Desde 2023, Várzea Grande vem ampliando o acesso à prática de esporte paralímpico. Estamos entusiasmados em contribuir com a difusão de várias modalidades esportivas adaptadas para nossa região”, concluiu.

O evento foi realizado neste sábado em 154 cidades brasileiras e reuniu mais de 19 mil inscritos. O festival contou com as presenças do deputado federal José Medeiros (PL), do representante da Secel-MT, Alex Lili, do subsecretário de Comunicação, Fabiano Fontoura, do superintendente de Esportes e Lazer, Héliton Gomes, do superintendente de Cultura, Leandro Manduca, da superintendente Pedagógica Majô Dias e outras autoridades.

Fonte: Prefeitura de Várzea Grande – MT