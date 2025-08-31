MATO GROSSO
Crédito da Desenvolve MT para empresas de estética e beleza cresce 53% e impulsiona novos negócios
A Desenvolve MT, a Agência de Fomento do Estado de Mato Grosso, registrou crescimento expressivo na concessão de crédito voltado ao setor de estética e beleza. No primeiro semestre de 2025, o montante liberado chegou a mais de R$ 1,7 milhão, um aumento de 53% em comparação ao mesmo período do ano anterior, quando foram contratados pouco mais de R$ 1,1 milhão.
O levantamento mostra que os empreendedores da área estão cada vez mais atentos às oportunidades de financiamento oferecidas pelo Governo de Mato Grosso, buscando ampliar seus negócios, investir em melhorias e atender à crescente demanda por serviços de beleza e bem-estar.
Entre os segmentos acompanhados pela agência, o que mais cresceu foi o setor de atividades de estética e serviços de cuidados com a beleza. Em 2024, o volume de crédito concedido foi de pouco mais de R$ 133 mil. Já em 2025, saltou para mais de R$ 640 mil, um aumento de cerca de cinco vezes. Esse crescimento evidencia a procura de clínicas de estética, centros especializados e serviços de cuidados pessoais pelo crédito junto ao Estado de Mato Grosso.
O setor de cabeleireiros, manicure e pedicure manteve-se como o maior demandante de crédito, consolidando-se como uma das principais portas de entrada para pequenos e médios empreendimentos. Foram R$ 1,1 milhão liberados no primeiro semestre de 2025, em comparação com pouco mais de R$ 1 milhão registrado em igual período de 2024. A estabilidade no crescimento demonstra a força desse ramo, responsável por movimentar a economia deste setor.
Embora o montante destinado ao setor de estética e beleza represente uma parcela menor dentro do total liberado para o comércio e serviços em todos os setores, que soma R$ 37,6 milhões no primeiro semestre de 2025, esse recorte revela o compromisso da Desenvolve MT em contemplar nichos especializados dentro do setor terciário.
Esse apoio segmentado não apenas facilita a abertura de novos negócios, mas também viabiliza a modernização de estruturas, a aquisição de equipamentos compatíveis com as demandas atuais e a qualificação de profissionais.
A empreendedora Najela Marquetti, do ramo de estética e beleza, é um exemplo. Ela transformou o antigo salão da mãe em seu próprio negócio com o crédito da Desenvolve MT. “Com o apoio da linha de crédito, consegui reformar, comprar equipamentos e dar um passo rumo ao meu sonho. Hoje, sou microempresária e sigo crescendo na área da estética”, destacou.
Ela ressalta ainda a importância do incentivo às mulheres empreendedoras. “O apoio no início é essencial. Sei que a Desenvolve MT estará ao meu lado nessa caminhada, trazendo tranquilidade e confiança para empreender”, acrescentou.
Para a presidente da Desenvolve MT, Mayran Beckmann, o crescimento no setor é reflexo da confiança dos empreendedores nas linhas de crédito da agência. “A beleza e o cuidado pessoal são atividades que fazem parte da vida das pessoas e geram muitos empregos, especialmente para mulheres. Nosso papel é facilitar o acesso ao crédito para que esses negócios possam se desenvolver, inovar e atender melhor seus clientes”, destacou.
Linha Mulher Empreendedora
A linha Mulher Empreendedora da Desenvolve MT oferece crédito de até R$ 15 mil, com juros reduzidos, carência de até seis meses e bônus de adimplência de 20% para quem paga em dia. O financiamento pode ser usado para capital de giro, compra de insumos, equipamentos e mercadorias.
Nos últimos anos, a linha tem se consolidado como um incentivo importante para fortalecer o empreendedorismo feminino em Mato Grosso. Além de apoiar a abertura e modernização de negócios, contribui diretamente para a geração de emprego, renda e mais autonomia para mulheres empreendedoras em todo o estado.
*Com supervisão de Livia Rabani
Fonte: Governo MT – MT
MATO GROSSO
Prefeito Cláudio Ferreira (PL) reúne amigos e lideranças para anunciar construção da maior obra da Vila Operária: Policlínica de R$ 30 milhões
Na manhã deste domingo, o prefeito Cláudio Ferreira e a primeira-dama Alessandra Ferreira reuniram, no Paço Municipal, amigos e lideranças comunitárias da Vila Operária para anunciar a maior obra já destinada ao bairro: a construção de uma Policlínica Municipal, que será erguida na Avenida Bandeirantes, em frente ao Atacadista Assaí.
O investimento ultrapassará R$ 30 milhões e promete ampliar significativamente o atendimento em saúde para os moradores da região.
A última grande obra realizada na Vila Operária havia sido o Presídio da Mata Grande. Agora, mais de três décadas depois, a comunidade volta a receber um empreendimento de grande porte, desta vez voltado à saúde e ao bem-estar da população.
Emocionado, Cláudio não escondeu a nostalgia ao recordar os anos vividos no bairro. Reencontrar amigos de infância e dialogar com lideranças trouxe lembranças das dificuldades e conquistas da comunidade, que moldaram sua trajetória até chegar à Prefeitura.
“A favela venceu. Tenho orgulho de ser da Vila Operária”, afirmou o prefeito, ressaltando que ser o primeiro gestor nascido em Rondonópolis e criado na Vila Operária torna essa conquista ainda mais simbólica.
Segundo ele, o anúncio da obra não é apenas um investimento em saúde, mas também um resgate da própria história de vida, marcada pela luta, pela superação e pelo orgulho de suas raízes.
Fonte: Política MT
MATO GROSSO
Hospital Regional de Sinop atende 53 vítimas de violência em dois anos
O Hospital Regional de Sinop, administrado pela Secretaria de Estado de Saúde (SES), atendeu 53 vítimas de violência em sua Sala Lilás nos últimos dois anos.
O local é exclusivo para mulheres e menores de idade internados por causa de casos de violência e foi criado durante o “Agosto Lilás”, em 2023, mês de campanha nacional de conscientização e combate à violência doméstica e feminicídio.
As situações das pacientes atendidas envolvem diferentes formas de violência, como sexual, física e automutilação.
A sala oferece atendimento com profissionais capacitados para realizar um acolhimento humanizado, sigiloso e integrado com mulheres, crianças e adolescentes vítimas de violência, garantindo a preservação da identidade das pacientes.
De acordo com o secretário de Estado de Saúde, Gilberto Figueiredo, o “Agosto Lilás” é uma oportunidade de intensificar os cuidados, mas também a luta contra a violência doméstica, que deve ser constante e diária.
“A criação da Sala Lilás demonstra o compromisso da SES com a proteção e a dignidade de todas as mulheres vítimas de violência. O projeto é pioneiro no Hospital Regional de Sinop, mas já está em fase de implantação nos demais hospitais da Rede Estadual”, informou.
Segundo o diretor do Hospital Regional de Sinop, Jean Carlos Alencar, a sala foi projetada para proporcionar um ambiente seguro e acolhedor, onde as pacientes se sintam confortáveis para relatar o ocorrido. As mulheres são levadas diretamente para o local, sem necessidade de contar os detalhes da situação de violência sofrida.
“O atendimento é feito por uma equipe multiprofissional formada por médicos, enfermeiros, psicólogos e assistentes sociais, que atuam de forma simultânea. Assim, a vítima narra sua experiência apenas uma vez, evitando reviver o trauma diversas vezes diante de diferentes profissionais. O serviço é oferecido durante todo o período de internação da paciente. Enquanto ela permanecer no hospital, toda a estrutura assistencial da unidade estará à disposição dela”, destacou.
Conforme o diretor, o espaço é apoiado pela Rede de Enfrentamento à Violência contra a Mulher de Sinop, que é composta por entidades de diversos segmentos da sociedade, como hospitais, prefeitura, Poder Judiciário e forças de segurança.
As pacientes que precisam do atendimento também podem ser encaminhadas ao hospital por meio do Corpo de Bombeiros, da Polícia Civil ou Militar.
“Tivemos a ideia de criar essa sala para acolhimento porque as mulheres ficavam expostas na emergência junto com outros pacientes. Desde então, toda a equipe de enfermagem abraçou o projeto. Com isso, o Hospital Regional fortalece o suporte às vítimas, oferecendo não apenas atendimento médico, mas também suporte psicológico e social”, concluiu Alencar.
Fonte: Governo MT – MT
