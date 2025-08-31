Crédito da Desenvolve MT para empresas de estética e beleza cresce 53% e impulsiona novos negócios

A Desenvolve MT, a Agência de Fomento do Estado de Mato Grosso, registrou crescimento expressivo na concessão de crédito voltado ao setor de estética e beleza. No primeiro semestre de 2025, o montante liberado chegou a mais de R$ 1,7 milhão, um aumento de 53% em comparação ao mesmo período do ano anterior, quando foram contratados pouco mais de R$ 1,1 milhão.

O levantamento mostra que os empreendedores da área estão cada vez mais atentos às oportunidades de financiamento oferecidas pelo Governo de Mato Grosso, buscando ampliar seus negócios, investir em melhorias e atender à crescente demanda por serviços de beleza e bem-estar.

Entre os segmentos acompanhados pela agência, o que mais cresceu foi o setor de atividades de estética e serviços de cuidados com a beleza. Em 2024, o volume de crédito concedido foi de pouco mais de R$ 133 mil. Já em 2025, saltou para mais de R$ 640 mil, um aumento de cerca de cinco vezes. Esse crescimento evidencia a procura de clínicas de estética, centros especializados e serviços de cuidados pessoais pelo crédito junto ao Estado de Mato Grosso.

O setor de cabeleireiros, manicure e pedicure manteve-se como o maior demandante de crédito, consolidando-se como uma das principais portas de entrada para pequenos e médios empreendimentos. Foram R$ 1,1 milhão liberados no primeiro semestre de 2025, em comparação com pouco mais de R$ 1 milhão registrado em igual período de 2024. A estabilidade no crescimento demonstra a força desse ramo, responsável por movimentar a economia deste setor.

Embora o montante destinado ao setor de estética e beleza represente uma parcela menor dentro do total liberado para o comércio e serviços em todos os setores, que soma R$ 37,6 milhões no primeiro semestre de 2025, esse recorte revela o compromisso da Desenvolve MT em contemplar nichos especializados dentro do setor terciário.

Esse apoio segmentado não apenas facilita a abertura de novos negócios, mas também viabiliza a modernização de estruturas, a aquisição de equipamentos compatíveis com as demandas atuais e a qualificação de profissionais.

A empreendedora Najela Marquetti, do ramo de estética e beleza, é um exemplo. Ela transformou o antigo salão da mãe em seu próprio negócio com o crédito da Desenvolve MT. “Com o apoio da linha de crédito, consegui reformar, comprar equipamentos e dar um passo rumo ao meu sonho. Hoje, sou microempresária e sigo crescendo na área da estética”, destacou.

Ela ressalta ainda a importância do incentivo às mulheres empreendedoras. “O apoio no início é essencial. Sei que a Desenvolve MT estará ao meu lado nessa caminhada, trazendo tranquilidade e confiança para empreender”, acrescentou.

Para a presidente da Desenvolve MT, Mayran Beckmann, o crescimento no setor é reflexo da confiança dos empreendedores nas linhas de crédito da agência. “A beleza e o cuidado pessoal são atividades que fazem parte da vida das pessoas e geram muitos empregos, especialmente para mulheres. Nosso papel é facilitar o acesso ao crédito para que esses negócios possam se desenvolver, inovar e atender melhor seus clientes”, destacou.

Linha Mulher Empreendedora

A linha Mulher Empreendedora da Desenvolve MT oferece crédito de até R$ 15 mil, com juros reduzidos, carência de até seis meses e bônus de adimplência de 20% para quem paga em dia. O financiamento pode ser usado para capital de giro, compra de insumos, equipamentos e mercadorias.

Nos últimos anos, a linha tem se consolidado como um incentivo importante para fortalecer o empreendedorismo feminino em Mato Grosso. Além de apoiar a abertura e modernização de negócios, contribui diretamente para a geração de emprego, renda e mais autonomia para mulheres empreendedoras em todo o estado.

*Com supervisão de Livia Rabani

Fonte: Governo MT – MT