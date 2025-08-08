Cresce participação de municípios no Prêmio Cidades Inovadoras

Realizado pela Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação (Seciteci), o Prêmio Cidades Inovadoras recebeu 47 inscrições nesta segunda edição. O número é 61,7% maior que o registrado na edição anterior, quando foram contabilizados 29 inscritos na premiação do governo de Mato Grosso que reconhece municípios com projetos inovadores e sustentáveis.

Das 47 inscrições, foram verificados 35 municípios participantes. Nesta segunda edição cada cidade só pode indicar apenas um projeto ou ação inovadora.

Também foi realizada uma avaliação posterior sobre os projetos e, depois disso, foram classificadas 24 cidades: Lambari D’Oeste, Barão de Melgaço, Castanheira, Alto Araguaia, Araputanga, Chapada dos Guimarães, Cotriguaçu, Santo Antônio de Leverger, Água Boa, Barra do Bugres, Campo Novo do Parecis, Campo Verde, Colíder, Juína, Alta Floresta, Cáceres, Cuiabá, Lucas do Rio Verde, Nova Mutum, Primavera do Leste, Rondonópolis, Sinop, Sorriso e Tangará da Serra.

A lista oficial de classificados foi divulgada nesta sexta-feira (8.8) no site da Seciteci e pode ser vista aqui.

De acordo com o secretário da Seciteci, Allan Kardec, o aumento do número de inscritos representa o reconhecimento crescente do prêmio em todo o Estado. Segundo ele, a premiação visa incentivar soluções que gerem valor social, ambiental e econômico.

Neste ano, os projetos municipais submetidos irão concorrer a prêmios como uma Bolsa de transferência de tecnologia (BTT) nível 03, com o objetivo de inserir no município vencedor pesquisador consultor técnico para auxiliar na execução do projeto por um período de até 12 meses.

As cidades também podem garantir imersão nacional presencial no Smart City Week Curitiba; e uma imersão internacional presencial no Smart City Week Barcelona, na Espanha, ambas cidades referências no campo da inovação.

A premiação renderá ainda divulgação nacional e internacional em materiais e mídias digitais e impressas das instituições promotoras e/ou apoiadoras do Prêmio.

Os vencedores devem ser conhecidos já em setembro. A 2ª Edição do Prêmio Cidades Inovadoras é uma iniciativa da Seciteci, Parque Tecnológico Mato Grosso e Fundação de Apoio à Pesquisa do Estado de Mato Grosso (Fapemat). Também conta com apoio institucional das entidades representantes do Conselho Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação.

*Com supervisão de Téo Meneses.

Fonte: Governo MT – MT