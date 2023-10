Criado na gestão Emanuel Pinheiro, Cuiabanco completa seis meses de sucesso no apoio ao micro e pequeno empreendedor

Cerca de 180 meninas do Programa Siminina, da Prefeitura de Cuiabá, coordenado pela Secretaria Municipal de Assistência Social, Direito Humanos e da Pessoa com Deficiência, assistiram ao filme “Gatos no Museu”, nesta quarta-feira (11), no Cine Araújo, no Shopping Pantanal.

A iniciativa é uma promoção da coordenação do Siminina, em conjunto com o Núcleo de Apoio à Primeira-dama, que busca parcerias com empresas e o setor privado para garantir melhorias no atendimento, serviço e na inclusão social das meninas.

“Nós conquistamos a parceria tanto do Shopping Pantanal quanto do Três Américas e nisso, as nossas meninas, são convidadas para o cinema, apresentação artística e outras atividades. Essas empresas são grandes exemplos da preocupação com o viés social e o seu papel em contribuir com a sociedade”, frisou Dalma Beatriz, coordenadora do programa.

De acordo com a primeira-dama Márcia Pinheiro, a administração do prefeito Emanuel Pinheiro tem se empenhado em democratizar o acesso à cultura e criar parcerias que garantam a inclusão social.

“A prefeitura, ao longo desses anos, tem investido em espaços culturais, teatros, cinemas e bibliotecas. Sempre buscamos parceria para que a cultura seja integrada à sociedade e faça parte do crescimento das nossas crianças”, destacou.

Atualmente, o programa promove a maior apresentação artística-cultural da sua história com mais de 600 meninas dançando ballet no espetáculo Reino Encantado das Simininas.